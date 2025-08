Hirosima és Nagaszaki, ahol csak árnyék maradt az emberekből – Két nap, amely örökre megváltoztatta a világot

Minden évben, augusztus elején elcsendesedik Japán. A világ különböző pontjairól érkeznek látogatók Hirosima és Nagaszaki városaiba, hogy fejet hajtsanak a nukleáris fegyverek áldozatai előtt, és emlékezzenek arra a két reggelre, amikor a világ örökre megváltozott. A megemlékezések célja egyszerű: emlékeztetni arra, mi történt 1945. augusztus 6-án és 9-én – és megelőzni, hogy valaha is újra megtörténhessen. A háború végeként emlegetett bombázások nemcsak két várost pusztítottak el ugyanis, hanem egy új korszak kapuját is megnyitották – a nukleáris fenyegetés korát.

Hirosima és Nagaszaki emlékeztetője: a Hirosima Béke Emlékmű a Genbaku kupolával, amelyet 1996-ban UNESCO Világörökségi helyszínné nyilvánítottak

Fotó: Dean S. Pemberton / wikipedia

„Little Boy” és „Fat Man” – Hirosima és Nagaszaki végzetei

A második világháború utolsó fejezete nem csupán katonai győzelemként, hanem emberi tragédiaként is bevonult a történelembe. 1945. augusztus 6-án reggel 8 óra 15 perckor az Egyesült Államok hadserege ledobta az első atombombát Hirosimára. A „Little Boy” nevű urán alapú bomba robbanása 15 kilotonna erejű volt, azonnal több tízezer ember életét oltotta ki. A hőmérséklet elérte a 7000 Celsius-fokot, a lökéshullám gyorsabban terjedt, mint a hang, a fából és papírból épült város pedig perceken belül lángtengerré változott. A robbanás utáni fekete eső pedig mérgező radioaktív anyagokat szórt szét a városban – ez az eső később még azokat is megbetegítette, akik a robbanást túlélték, és a romok között eltűnt szeretteiket keresték.

Az Enola Gay B–29 Superfortress típusú bombázó repülőgép és földi személyzete, amely a Hirosimát elpusztító "Little Boy" atombombát szállította

Fotó: wikipedia

Három nappal később, augusztus 9-én a „Fat Man” nevű, bonyolultabb szerkezetű plutóniumbomba csapódott be – ezúttal Nagaszakiban. Eredetileg Kokura volt a célpont, de a rossz látási viszonyok miatt a gép legénysége módosította az útvonalat. A robbanás több tízezer civil életét követelte itt is. A két bomba együtt mintegy 166 000 ember halálához vezetett – többségük ártatlan civil lakos volt.

A Bockscar Boeing B-29 Superfortress bombázója és legénysége, akik a "Fat Man" nevű atombombát dobták Nagaszakira

Fotó: United States Army / wikipedia

Árnyékot vetett élet – a „hibakusák” története

A túlélők, akiket Japánban hibakusha néven emlegetnek, a mai napig hordozzák a bombák emlékét – fizikai sebek formájában, vagy a szeretteik elvesztésének terhét. Vannak köztük, akik fizikailag szinte sértetlenül úszták meg a robbanást, de évekkel később leukémiában vagy más sugárzás okozta betegségben haltak meg. Másokat a társadalom bélyegzett meg: házasodni, munkát vállalni, gyermeket vállalni sokáig tabu volt számukra. Az ő tanúságtételük – túl a személyes fájdalmon – kollektív figyelmeztetés: a nukleáris fegyverek nemcsak ölnek, hanem generációkon át rombolják az élet lehetőségét.