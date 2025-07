Sokukat a rettegés szülte: rejtélyes föld alatti városok hátborzongató titkai

A föld alatti városok egy része azokban az időkben született, amikor az embereknek menedékre volt szükségük, másoknak azonban az építészeti kreativitás adott életet. Cikkünkben most 3 titokzatos és egyben lenyűgöző helyet mutatunk be a világ minden tájáról, amelyek a mai napig őrzik a régi korok emlékeit.

Az egyik rejtélyes föld alatti város Pekingben, Dixia Cheng

Rejtélyes föld alatti városok

Wieliczkai sóbánya – Lengyelország

A lengyelországi Wieliczkaban egy szemkápráztató, hatalmas barlangkápolnára bukkanhatunk, amit a bányászok még a 13. században hoztak létre 327 méter mélyen a föld alatt. A nem mindennapi építészeti csodát először az 1200-as években tárták fel. A lenyűgöző birodalom – amely teljesen meg tudja változattni a sóbányákról alkotott eddigi elképzeléseinket – még egy tóval is büszkélkedik. A termekben óriási csillárok lógnak a mennyezetről és világítják be a hatalmas teret. A Wieliczkai sóbányát az UNESCO Világörökség részévé nyilvánították, ami turisták ezreit vonzza különleges atmoszférájával, ahol a mai napig tartanak koncerteket és konferenciákat is.

Berlini bunkerek – Németország

A II. világháború késői szakaszába Németország egyre inkább védekező pozícióba került a szövetségesek légitámadásai és a szovjet hadsereg közeledése miatt. Ez az időszak több bunkert, menedékhelyet és titkos alagutat szült, amelyeket nép védelmét, valamint a katonai központok biztonságának növelését szolgálták. Az említett helyek pedig a mai napig magukon viselik a régi sebeket. Az egyik leghíresebb ezek közül a Führerbunker, ami Hitler végső menedéke volt a háború utolsó hónapjaiban. A Führerbunker mellett azonban több másik is épült a magas rangú vezetők és a katonai személyzet számára, valamint a lakosság védelmét szolgáló légvédelmi bunkerek.

Dixia Cheng – Kína

A Peking alatt megbúvó föld alatti város az 1969-es kínai-szovjet konfliktus következtében jött létre, miután Mao Cetung megparancsolta a népnek, hogy ássanak alagutakat, ahol túlélhetik a háborút, sőt még egy esetleges nukleáris támadást is. Ezt követően 300 000 kétségbeesett civil látott munkához, akik egy hatalmas alagúthálózatot hoztak létre a föld mélyén. A barlangrendszert úgy tervezték, hogy Peking összes lakója a föld alá tudjon menekülni vészhelyzet esetén. Dixia Chengben voltak boltok, orvosi ellátás, szórakozási lehetőségek abban az esetben, ha az embereknek hosszabb ideig a föld alatt kellene maradniuk.

