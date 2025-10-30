Utazás a Föld középpontja felé – Európa legnagyobb kristálybarlangja

A spanyolországi Almería tartományban, Pulpí település közelében található Pulpí-geóda Európa legnagyobb kristálybarlangja, és a világ egyik legnagyobbja. A geóda egy 8 méter hosszú, 1,8 méter széles és 1,7 méter magas üreg, melynek belső falait lenyűgöző, akár 2 méteresre is megnövő, rendkívül átlátszó gipszkristályok, szelenitek borítják.

A Pulpí geóda lenyűgöző látvány Spanyolországban.

Fotó: © Wikipédia

Pár éve láttam A mag című amerikai sci-fi akciófilmet (bár lehet, hogy a katasztrófafilm címke jobban illene rá?), amelynek története szerint amerikai tudósok rájönnek, hogy a Föld magjának keringése leállt, vagyis néhány éven belül teljesen eltűnik majd a mágneses mező, és végül a bolygót szétégeti a Nap sugárzása.

Azonnal cselekedniük kell, ezért egy geofizikusokból és más tudósokból álló csapat elindul egy speciális hajón a Föd belseje felé, hogy nukleáris töltetek felrobbantásával újra beindítsák a mag mozgását. A küldetés a Mariana-árokból indul (már önmagában ez is elég izgalmas), majd 700 mérföldes mélységben véletlenül belefúrnak egy üres geódába, ami tönkreteszi a fúrólézereket és lávafolyamokat zúdít rájuk.

Ebben a filmben láttam először emberméretű, hatalmas, szabályos kristályokat, bár – talán a film tudományos-fantasztikus jellegéből adódóan – sosem gondoltam volna, hogy ilyen a valóságban is létezik, vagy legalábbis, hogy a Föld felszínének közelében találhatunk ilyen geológiai jelenséget.

De mi az a geóda?

A geóda egy olyan üreget jelöl a kőzetekben, amelyet belül ásványi kristályok borítanak. Az ásványbörzéken általában kisebb, kavics méretű, legfeljebb ökölnyi geódákkal lehet találkozni, az ovális formájú Pulpí-geóda azonban akkora, mint egy kisebb szoba, így ma ez a világ legnagyobb geódája, bár a mexikói Naica kristálybarlangja ennél is nagyobb (ez utóbbi nem geóda), azonban a két helyszín kristályai egészen más körülmények között keletkeztek.

A geódák a kőzetekben képződnek, amikor a víz elpárolgása vagy más geológiai folyamatok következtében ásványok halmozódnak fel, majd idővel kikristályosodnak. A Pulpí-geóda esetében ezek a kristályok kalcium-szulfátból, vagyis színtiszta, átlátszó gipszből alakultak ki, és hatalmas, átlátszó formákban tündökölnek, így valóban egy lenyűgöző geológiai csodát alkotnak.