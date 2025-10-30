Utazás a Föld középpontja felé – Európa legnagyobb kristálybarlangja

A spanyolországi Almería tartományban, Pulpí település közelében található Pulpí-geóda Európa legnagyobb kristálybarlangja, és a világ egyik legnagyobbja. A geóda egy 8 méter hosszú, 1,8 méter széles és 1,7 méter magas üreg, melynek belső falait lenyűgöző, akár 2 méteresre is megnövő, rendkívül átlátszó gipszkristályok, szelenitek borítják.
Pár éve láttam A mag című amerikai sci-fi akciófilmet (bár lehet, hogy a katasztrófafilm címke jobban illene rá?), amelynek története szerint amerikai tudósok rájönnek, hogy a Föld magjának keringése leállt, vagyis néhány éven belül teljesen eltűnik majd a mágneses mező, és végül a bolygót szétégeti a Nap sugárzása.
Azonnal cselekedniük kell, ezért egy geofizikusokból és más tudósokból álló csapat elindul egy speciális hajón a Föd belseje felé, hogy nukleáris töltetek felrobbantásával újra beindítsák a mag mozgását. A küldetés a Mariana-árokból indul (már önmagában ez is elég izgalmas), majd 700 mérföldes mélységben véletlenül belefúrnak egy üres geódába, ami tönkreteszi a fúrólézereket és lávafolyamokat zúdít rájuk.
Ebben a filmben láttam először emberméretű, hatalmas, szabályos kristályokat, bár – talán a film tudományos-fantasztikus jellegéből adódóan – sosem gondoltam volna, hogy ilyen a valóságban is létezik, vagy legalábbis, hogy a Föld felszínének közelében találhatunk ilyen geológiai jelenséget.
A geóda egy olyan üreget jelöl a kőzetekben, amelyet belül ásványi kristályok borítanak. Az ásványbörzéken általában kisebb, kavics méretű, legfeljebb ökölnyi geódákkal lehet találkozni, az ovális formájú Pulpí-geóda azonban akkora, mint egy kisebb szoba, így ma ez a világ legnagyobb geódája, bár a mexikói Naica kristálybarlangja ennél is nagyobb (ez utóbbi nem geóda), azonban a két helyszín kristályai egészen más körülmények között keletkeztek.
A geódák a kőzetekben képződnek, amikor a víz elpárolgása vagy más geológiai folyamatok következtében ásványok halmozódnak fel, majd idővel kikristályosodnak. A Pulpí-geóda esetében ezek a kristályok kalcium-szulfátból, vagyis színtiszta, átlátszó gipszből alakultak ki, és hatalmas, átlátszó formákban tündökölnek, így valóban egy lenyűgöző geológiai csodát alkotnak.
Az Almeríában, Spanyolországban található geóda 60 méteres mélységben rejtőzött, több millió éven keresztül. A Pulpí-geóda Európa legnagyobb kristálybarlangja és a világ legnagyobb geódája, lenyűgöző méreteivel és a sziklafalakra tapadt hatalmas gipszkristályokkal. Az izgalmas felfedezés 1999 decemberében történt, amikor a Madrid Mineralógus Csoport rátalált a kincsesbányára.
A Pulpí-geóda keletkezése hosszú, évezredeken át tartó folyamat eredménye. A vulkanikus eredetű víz beszivárgott a sziklába, és miután a gázok elpárologtak, elkezdett keveredni a kalcium-szulfáttal. Ez a lassú kristályosodás hozta létre a csodálatos, szinte tökéletes formájú kristályokat. Egyes példányai akár 2 méter hosszúak is lehetnek, és lenyűgöző kékes-fehér fényükkel olyan hatást keltenek, mintha egy másik bolygóról származnának.
A régen elhagyott Mina Rica ezüstbányába – amely a geódának is otthont ad – tett látogatás igazi kaland, ahol úgy érezheti magát a látogató, mint Indiana Jones. A túra kezdete nem megerőltető, de a végén egy fém spirál lépcsőn kell leereszkedni, hogy az ember elérje a geódát, amely a bánya szívében található.
Az egész túra egyedülálló élményt nyújt, hiszen a látogatók felfedezhetik a bányászok által hátrahagyott helyszíneket, mint például a különös nevű galériákat és az általuk használt tárgyakat, például cipőket és konzervdobozokat.
A túra során Santa Bárbara, a bányászok védőszentjének képe is látható egy helyen, amely még közelebb hozza az emberhez a bányászok nehéz világát.
Ha már szóba került, érdemes néhány szót ejteni a világ legnagyobb kristálybarlangjáról, a mexikói Naica barlangról is, ahol még a Pulpí-geódánál is nagyobb, akár 6-11 méter magasságú kristályok találhatók.
A 109 méter hosszú barlang 300 méterrel a felszín alatt található és egy nagyobb kiterjedésű ólom-, cink- és ezüstbánya egyik járata, amelyet 2000-ben fedeztek fel. Ezek a szelenitkristályok az alattuk lévő magmakamra által felmelegített hidrotermikus víz által képződtek.
A Naica kristálybarlang azonban nem látogatható, mivel a föld alatti levegő csúcshőmérséklete 58°C, melyet 100%-os relatív páratartalom kísér, így speciális öltözet nélkül az ember egy-két percnél tovább nem marad életben a barlangban.
Az alábbi videóból még többet megtudhatsz a Naica kristálybarlangról:
