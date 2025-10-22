Búvárkodni ment a 12 éves lány, többet nem jött fel a levegőre

Egy búvároktatót véglegesen felfüggesztettek, miután egy 12 éves tanuló meghalt egy merülés során. A jelentések szerint a kislány a víz alá merült, azonban már nem tért vissza a felszínre.
A 12 éves Dylan Harrison augusztus 16-án halt meg, miközben a Scuba Toys búváriskola egyik óráján vett részt a Scuba Ranch nevű létesítményben, a texasi Terrell városában. A kislány azért vett részt a kurzuson, hogy egyszer édesapjával és nagyapjával együtt búvárkodhasson majd.
A baleset napján Dylan és osztálytársai egy platformon tartózkodtak, körülbelül 5 méterrel a vízfelszín alatt. Ezt követően egy félreértés miatt az oktató a csoportot visszavezette a felszínre, majd ismét leengedte őket a platformhoz. Azonban amikor a tanulók másodszor is leértek a mélybe, Dylan eltűnt. Később a testét 12,8 méterrel a vízfelszín alatt találta meg egy különálló mentőbúvár-csoport.
A Scuba Ranch október 17-én közleményt adott ki az esettel kapcsolatban. A létesítmény közölte, hogy bár a búvároktatók független vállalkozók, minden oktatótól elvárják, hogy betartsák a saját ügynökségük által meghatározott biztonsági szabványokat, valamint professzionális megítélésüket használják a diákok biztonságos képzése érdekében.
Hozzátették, hogy Dylan halálát követően azonnal véglegesen felfüggesztették az oktatót, így ő többé nem taníthat a létesítményben. Ezenkívül a Scuba Toys is felfüggesztésre került az oktatásban mindaddig, amíg a vizsgálat be nem fejeződik.
Ez a tragédia mélyen megrázta az egész búvárközösséget, és mindent megteszünk, hogy támogassuk azokat, akiket érintett az eset.
- állt a közleményben, hozzátéve, hogy a létesítmény teljes mértékben együttműködik a nyomozásban.
Dylan családja válaszokat követel a lány utolsó perceiről. Ügyvédjük elmondta, hogy a rendőrség nem gyűjtött be bizonyos bizonyítékokat, köztük az egyik búvárkomputer adatait, és az eszköz azóta eltűnt.
A család aggályait fejezte ki amiatt is, hogy Dylant egy másik 12 éves diákkal párosították, nem pedig egy tapasztalt búvárral, ahogy azt hitték. A tavat ráadásul gyenge látási viszonyok jellemezték, ami megnehezítette az oktatók számára, hogy biztonságosan figyelemmel kísérjék a diákokat.
A Kaufman megyei seriff hivatala megerősítette, hogy bűnügyi nyomozás folyik az ügyben - írta a People.
