Búvárkodni ment a 12 éves lány, többet nem jött fel a levegőre

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 22. 22:00
Egy 12 éves lány egy rutinnak hitt merülésre indult, hogy egyszer apjával és nagyapjával búvárkodhasson. Azonban miután a víz alá merült, már nem tért vissza, családja most válaszokat követel.
Egy búvároktatót véglegesen felfüggesztettek, miután egy 12 éves tanuló meghalt egy merülés során. A jelentések szerint a kislány a víz alá merült, azonban már nem tért vissza a felszínre.

A rendőrség nyomozást indított a búvárkodás közben meghalt 12 éves lány ügyében.
A rendőrség nyomozást indított a búvárkodás közben meghalt 12 éves lány ügyében. (Képünk illusztráció) Fotó:  Unsplash

Csak édesapjával és nagyapjával akart búvárkodni a kislány

A 12 éves Dylan Harrison augusztus 16-án halt meg, miközben a Scuba Toys búváriskola egyik óráján vett részt a Scuba Ranch nevű létesítményben, a texasi Terrell városában. A kislány azért vett részt a kurzuson, hogy egyszer édesapjával és nagyapjával együtt búvárkodhasson majd.

A baleset napján Dylan és osztálytársai egy platformon tartózkodtak, körülbelül 5 méterrel a vízfelszín alatt. Ezt követően egy félreértés miatt az oktató a csoportot visszavezette a felszínre, majd ismét leengedte őket a platformhoz. Azonban amikor a tanulók másodszor is leértek a mélybe, Dylan eltűnt. Később a testét 12,8 méterrel a vízfelszín alatt találta meg egy különálló mentőbúvár-csoport.

A Scuba Ranch október 17-én közleményt adott ki az esettel kapcsolatban. A létesítmény közölte, hogy bár a búvároktatók független vállalkozók, minden oktatótól elvárják, hogy betartsák a saját ügynökségük által meghatározott biztonsági szabványokat, valamint professzionális megítélésüket használják a diákok biztonságos képzése érdekében.

Hozzátették, hogy Dylan halálát követően azonnal véglegesen felfüggesztették az oktatót, így ő többé nem taníthat a létesítményben. Ezenkívül a Scuba Toys is felfüggesztésre került az oktatásban mindaddig, amíg a vizsgálat be nem fejeződik.

Ez a tragédia mélyen megrázta az egész búvárközösséget, és mindent megteszünk, hogy támogassuk azokat, akiket érintett az eset.

- állt a közleményben, hozzátéve, hogy a létesítmény teljes mértékben együttműködik a nyomozásban.

Válaszokat keres a család

Dylan családja válaszokat követel a lány utolsó perceiről. Ügyvédjük elmondta, hogy a rendőrség nem gyűjtött be bizonyos bizonyítékokat, köztük az egyik búvárkomputer adatait, és az eszköz azóta eltűnt.

A család aggályait fejezte ki amiatt is, hogy Dylant egy másik 12 éves diákkal párosították, nem pedig egy tapasztalt búvárral, ahogy azt hitték. A tavat ráadásul gyenge látási viszonyok jellemezték, ami megnehezítette az oktatók számára, hogy biztonságosan figyelemmel kísérjék a diákokat.

A Kaufman megyei seriff hivatala megerősítette, hogy bűnügyi nyomozás folyik az ügyben - írta a People.

 

