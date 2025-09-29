Városi kincsek, bazaltorgonák, lenyűgöző panorámatúrák: Íme Tapolca, a Balaton-felvidék gyöngyszeme

Tapolca neve már önmagában is mesél: a szláv eredetű szó meleg vizű forrást jelent, ami a város szívében lévő csodálatos Malom-tó és a mélyben rejlő tavas-barlang titkára utal. A Balaton-felvidék nyugati csücskében, a tanúhegyek ölelésében fekvő város egy igazi időutazásra hívja a látogatókat, ahol a történelem, a természet és a kultúra harmóniában fonódnak össze.

Tapolca a Balaton-felvidék egyik gyöngyszeme, ami számos látnivalóval várja a turistákat

Fotó: wikipedia

Tapolca – város az évezredek útján

Az ember évezredek óta otthonra talált ezen a vidéken: az ásatások során egészen az újkőkorból származó településnyomok kerültek elő, és a rómaiak sem véletlenül építettek ide utakat. A XIII. században királyi birtokként emlegették, majd a karthauzi szerzetesek virágoztatták fel. A gazdag múlt emlékei ma is a felszínen vannak: a Malom-tó körüli ódon épületek, a romkert maradványai, és a Templomdombon álló, román és gótikus jegyeket viselő katolikus templom mind-mind az elmúlt évszázadok tanúi. Az 1966-ban városi rangot elnyerő Tapolca a bauxitbányászat központja lett, ekkor épültek a ma is jellegzetes, Y alakú házairól ismert lakótelepek.

Az Y házak alkotta lakótelep, amelyek az egykori bauxitbányászatnak köszönhetően születtek.

Fotó: wikipedia

A föld alatt rejlő csoda: a Tavas-barlang

Tapolca leghíresebb és leglenyűgözőbb nevezetessége kétségkívül a Tavas-barlang. 1903-ban, egy kútásás során fedezték fel, és mára az ország negyedik leghosszabb barlangrendszerévé vált, a maga több mint 8700 méteres feltárt járatával.

A látogatók számára nyitott szakasz egy 180 méteres, csónakkal bejárható rész, ahol a 400 kg teherbírású ladikokkal te magad evezhetsz a kristálytiszta, kékesen derengő vízen. A barlang állandó, 18°C-os hőmérséklete és több mint 90%-os páratartalma különleges klímát teremt. A kalandos csónakázás után érdemes ellátogatni a tíztermes interaktív látogatóközpontba, ahol a karsztvidékek titkaiba nyerhetsz bepillantást. 3D-s filmek, makettek és kúszóbarlang várják a kíváncsi felfedezőket.

A tavas barlang, amely Tapolca első számú turisztikai nevezetessége

Fotó: wikipedia

A Kórház-barlang is a tapolcai barlangrendszer része, és igazi ritkaságnak számít. Az 1925-ben felfedezett járatokat ma légúti betegségek gyógyítására használják. A kórházból lifttel juthatnak le a gyógybarlangba a páciensek, így a terápia megkezdéséhez ki sem kell lépniük az épületből.