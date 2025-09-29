Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Városi kincsek, bazaltorgonák, lenyűgöző panorámatúrák: Íme Tapolca, a Balaton-felvidék gyöngyszeme

belföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 29. 13:15
Tapolcabalaton-felvidék
Vajon mit rejt a Balaton-felvidék nyugati csücske a tanúhegyek ölelésében? Fedezd fel a karsztbarlangok, a romantikus Malom-tó és a bazaltorgonák titkait Tapolca szívében!
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Tapolca neve már önmagában is mesél: a szláv eredetű szó meleg vizű forrást jelent, ami a város szívében lévő csodálatos Malom-tó és a mélyben rejlő tavas-barlang titkára utal. A Balaton-felvidék nyugati csücskében, a tanúhegyek ölelésében fekvő város egy igazi időutazásra hívja a látogatókat, ahol a történelem, a természet és a kultúra harmóniában fonódnak össze.

Tapolca, Malom-tó, házak
Tapolca a Balaton-felvidék egyik gyöngyszeme, ami számos látnivalóval várja a turistákat
Fotó: wikipedia

Tapolca – város az évezredek útján

Az ember évezredek óta otthonra talált ezen a vidéken: az ásatások során egészen az újkőkorból származó településnyomok kerültek elő, és a rómaiak sem véletlenül építettek ide utakat. A XIII. században királyi birtokként emlegették, majd a karthauzi szerzetesek virágoztatták fel. A gazdag múlt emlékei ma is a felszínen vannak: a Malom-tó körüli ódon épületek, a romkert maradványai, és a Templomdombon álló, román és gótikus jegyeket viselő katolikus templom mind-mind az elmúlt évszázadok tanúi. Az 1966-ban városi rangot elnyerő Tapolca a bauxitbányászat központja lett, ekkor épültek a ma is jellegzetes, Y alakú házairól ismert lakótelepek.

Tapolca, Y-házak, lakótelep
Az Y házak alkotta lakótelep, amelyek az egykori bauxitbányászatnak köszönhetően születtek.
Fotó: wikipedia

A föld alatt rejlő csoda: a Tavas-barlang

Tapolca leghíresebb és leglenyűgözőbb nevezetessége kétségkívül a Tavas-barlang. 1903-ban, egy kútásás során fedezték fel, és mára az ország negyedik leghosszabb barlangrendszerévé vált, a maga több mint 8700 méteres feltárt járatával.

A látogatók számára nyitott szakasz egy 180 méteres, csónakkal bejárható rész, ahol a 400 kg teherbírású ladikokkal te magad evezhetsz a kristálytiszta, kékesen derengő vízen. A barlang állandó, 18°C-os hőmérséklete és több mint 90%-os páratartalma különleges klímát teremt. A kalandos csónakázás után érdemes ellátogatni a tíztermes interaktív látogatóközpontba, ahol a karsztvidékek titkaiba nyerhetsz bepillantást. 3D-s filmek, makettek és kúszóbarlang várják a kíváncsi felfedezőket.

Tapolca, tavas barlang, csónakázók
A tavas barlang, amely Tapolca első számú turisztikai nevezetessége
Fotó: wikipedia

A Kórház-barlang is a tapolcai barlangrendszer része, és igazi ritkaságnak számít. Az 1925-ben felfedezett járatokat ma légúti betegségek gyógyítására használják. A kórházból lifttel juthatnak le a gyógybarlangba a páciensek, így a terápia megkezdéséhez ki sem kell lépniük az épületből.

A város szívében: a Malom-tó és a Fő tér

Tapolca igazi ékköve a város központjában található Malom-tó. A mesterségesen létrehozott tó vize, a feltörő karsztforrásoknak köszönhetően, télen sem fagy be. A tó körüli sétány, a macskaköves utcácskák, a mediterrán hangulatú házak és a régi malomépület egy varázslatos, parkosított környezetet alkotnak.

Tapolca, Malom-tó, szomorú füzek, malom
A tapolcai Malom-tó környéke hangulatos sétákat kínál.
Fotó: wikipedia

A Fő térről indulva érdemes egy romantikus sétát tenni a tó körül, majd megpihenni valamelyik hangulatos kávézóban vagy étteremben. A Malom-tó ad otthont az évente megrendezett Pisztrángfesztiválnak is.

A Fő téren található a Városi Múzeum is, amely Közép-Európa egyik legrégebbi népiskolai intézményében kapott helyet. Itt tanult Batsányi János, a magyar felvilágosodás nagy költője is. A múzeumban helytörténeti, régészeti és néprajzi gyűjtemények mutatják be a város múltját, kiemelve a helyi borkultúra és az ipar fejlődését.

Iskolatörténeti kiállítás a városi múzeumban
Fotó: wikipedia

Óriások a horizonton: a Szent György-hegy bazaltorgonái

Tapolca környékét a tanúhegyek jellegzetes formái uralják. Ezek a hegyek a bazaltláva és a Pannon-tenger üledékeinek különös találkozásából születtek, és a leglátványosabb formájukban a Szent György-hegyen láthatók. A hegy meredek oldalán húzódó, több tíz méter magas, oszlopos formájú bazaltorgonák egyedülálló természeti csodák. A bazaltoszlopok úgy állnak egymás mellett, mintha egy óriási templom orgonájának sípjaiból állnának.

Tapolca, Szentgyörgy-hegyi bazaltorgonák
A Szentgyörgy-hegyi bazaltorgonák ideális kirándulási úti cél Tapolcáról
Fotó: wikipedia

A 415 méter magas Szent György-hegy a túrázók paradicsoma. A szőlőültetvényekkel borított hegyoldalról csodálatos panoráma nyílik a Tapolcai-medencére és a Balatonra. A legnépszerűbb túraútvonal a bazaltorgonákhoz vezet, ahol magyar és német nyelvű táblák segítik a látogatókat a geológiai múlt megértésében.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
