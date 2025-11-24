Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Felállították az Ország Karácsonyfáját - Galéria!

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 24. 15:10
A Kossuth téren a helyére került a 2025-ös év nemzeti karácsonyfája. A karácsonyfa 40 évig nevelkedett egy család kertjében.
Az Ország Karácsonyfája 2025-ben Ibrány város legnagyobb fenyőfája, egy csaknem 23 méter magas ezüstfenyő lett. A fát vasárnap vágták ki, majd a Honvédség egy 40 tonnás járművel szállította a budapesti Kossuth térre. A hagyományokhoz hűen a Parlament előtt állították fel hétfő délelőtt. Hamarosan pompás díszítést is kap, hogy igazi karácsonyfa válhasson a fenyőből. 

Felállították az ország karácsonyfáját a Kossuth téren / Fotó: Bors

A család - amely szeretné megőrizni névtelenségét - az unokák javaslatára, tavaly Szenteste határozta el, hogy az udvarukban negyven év alatt kiterebélyesedett fenyőfát felajánlják az Országgyűlés Hivatalának. Nagy örömmel és büszkeséggel töltötte el őket, hogy az évtizedekkel ezelőtt még földlabdásan elültetett ezüstfenyőjük az Ország Karácsonyfájaként fogja ékesíteni az ünnepi fényekbe öltöztetett fővárosi Kossuth teret, advent első vasárnapjától vízkeresztig. Elmondásuk szerint az előző években mindig megcsodálták az Országház előtt felállított karácsonyfát, ami az idén különös büszkeséggel fogja eltölteni mindannyiukat - közölte a Magyar Parlament

 

Nézd meg hogyan állították fel a karácsonyfát:

Galériánkban megtekintheted azt is, hogyan szállították a karácsonyfát a helyére: 

Galéria: Így került a helyére a 2025-ös év ország karácsonyfája
Fotó: Magyarország Kormánya-Facebook / Bors
Így vágták ki a fát a családi ház kertjében

 

