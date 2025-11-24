Felállították az Ország Karácsonyfáját - Galéria!

Az Ország Karácsonyfája 2025-ben Ibrány város legnagyobb fenyőfája, egy csaknem 23 méter magas ezüstfenyő lett. A fát vasárnap vágták ki, majd a Honvédség egy 40 tonnás járművel szállította a budapesti Kossuth térre. A hagyományokhoz hűen a Parlament előtt állították fel hétfő délelőtt. Hamarosan pompás díszítést is kap, hogy igazi karácsonyfa válhasson a fenyőből.

Felállították az ország karácsonyfáját a Kossuth téren / Fotó: Bors

A család - amely szeretné megőrizni névtelenségét - az unokák javaslatára, tavaly Szenteste határozta el, hogy az udvarukban negyven év alatt kiterebélyesedett fenyőfát felajánlják az Országgyűlés Hivatalának. Nagy örömmel és büszkeséggel töltötte el őket, hogy az évtizedekkel ezelőtt még földlabdásan elültetett ezüstfenyőjük az Ország Karácsonyfájaként fogja ékesíteni az ünnepi fényekbe öltöztetett fővárosi Kossuth teret, advent első vasárnapjától vízkeresztig. Elmondásuk szerint az előző években mindig megcsodálták az Országház előtt felállított karácsonyfát, ami az idén különös büszkeséggel fogja eltölteni mindannyiukat - közölte a Magyar Parlament.

