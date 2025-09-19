Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Sokkoló felvétel: lelőtték az UFO-t

ufo
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 19:30
meteorrakétaKínahadsereg
Azonnal beindultak a találgatások a megdöbbentő új felvétel kapcsán. Lelőhettek egy UFO-t.
K. C.
Hatalmas robbanás rázta meg Kína Shandong tartományát. Az ott élők rögzítették, hogy egy fényes, lassan mozgó objektum a föld közelében repült, majd egy ragyogó villanás kíséretében szétesett és lezuhant. A jelenség azonnal vad találgatásokat eredményezett. Voltak, akik meteoritra, még mások UFO-ra tippeltek.

ufo
UFO-t filmezhettek le Kínában / illusztráció
Fotó: Forrás: Shutterstock/ PeopleImages.com - Yuri A

A kínai közösségi média platformokon megosztott videók egy vörös tűzgolyót mutatnak, amin úgy tűnt, mintha egy föld-levegő rakéta találta volna el a rejtélyes jelenséget, majd két hangos robbanás következett. Az eset pénteken, szeptember 12-én történt Weifang és Rizhao városok közelében, helyi idő szerint este 9 óra körül (keleti parti idő szerint reggel 9 óra). Az emberek szinte azonnal elkezdtek spekulálni, hogy a kínai hadsereg egy drónt, egy meteort, vagy egy UFO-t lőtt le.

Sem a kínai kormány, sem pedig a hadsereg nem tett hivatalos nyilatkozatot az eseményről - írja a Daily Mail.

A találgatásokat valószínűleg az  váltotta ki, hogy a lehetséges rakétatámadás előtt néhány nappal, az amerikai kongresszus meghallgatásán megdöbbentő felvételeket mutattak be, amelyeken egy katonai drón Hellfire rakétája láthatóan lepattan egy UFO-ról.

Az incidens időpontja azonban egybeesett a közeli Bohai-tengeren tervezett katonai gyakorlatokkal. Korábban ugyanis a kínai hadsereg bejelentette, hogy éles fegyverekkel fog gyakorlatozni. A közösségi médiában kommentelők egy része úgy vélte, hogy az objektum egy célpont volt, valószínűleg egy drón vagy hamis rakéta, amelyet a Bohai-tengeri gyakorlatok során használtak, és a kínaiak lelőtték.

Íme az UFO-ról készült felvétel: 


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
