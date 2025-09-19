Sokkoló felvétel: lelőtték az UFO-t

Hatalmas robbanás rázta meg Kína Shandong tartományát. Az ott élők rögzítették, hogy egy fényes, lassan mozgó objektum a föld közelében repült, majd egy ragyogó villanás kíséretében szétesett és lezuhant. A jelenség azonnal vad találgatásokat eredményezett. Voltak, akik meteoritra, még mások UFO-ra tippeltek.

UFO-t filmezhettek le Kínában / illusztráció

Fotó: Forrás: Shutterstock/ PeopleImages.com - Yuri A

A kínai közösségi média platformokon megosztott videók egy vörös tűzgolyót mutatnak, amin úgy tűnt, mintha egy föld-levegő rakéta találta volna el a rejtélyes jelenséget, majd két hangos robbanás következett. Az eset pénteken, szeptember 12-én történt Weifang és Rizhao városok közelében, helyi idő szerint este 9 óra körül (keleti parti idő szerint reggel 9 óra). Az emberek szinte azonnal elkezdtek spekulálni, hogy a kínai hadsereg egy drónt, egy meteort, vagy egy UFO-t lőtt le.

Sem a kínai kormány, sem pedig a hadsereg nem tett hivatalos nyilatkozatot az eseményről - írja a Daily Mail.

A találgatásokat valószínűleg az váltotta ki, hogy a lehetséges rakétatámadás előtt néhány nappal, az amerikai kongresszus meghallgatásán megdöbbentő felvételeket mutattak be, amelyeken egy katonai drón Hellfire rakétája láthatóan lepattan egy UFO-ról.

Az incidens időpontja azonban egybeesett a közeli Bohai-tengeren tervezett katonai gyakorlatokkal. Korábban ugyanis a kínai hadsereg bejelentette, hogy éles fegyverekkel fog gyakorlatozni. A közösségi médiában kommentelők egy része úgy vélte, hogy az objektum egy célpont volt, valószínűleg egy drón vagy hamis rakéta, amelyet a Bohai-tengeri gyakorlatok során használtak, és a kínaiak lelőtték.

Íme az UFO-ról készült felvétel:

Shocking footage appears to show missile's direct hit on UFO in China https://t.co/KvpxuFJE9P via @DailyMail — K.B. (@KB97783357) September 19, 2025



