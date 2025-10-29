Rejtélyes űrobjektum érkezik a Földre – ez fog valójában történni

Az űrobjektum már hónapok óta a tudósok figyelmének középpontja, most azonban még közelebbről megfigyelhetik a Földhöz egyre közelebb érkező tárgyat. Október 29-én kiderülhet, tulajdonképpen mi is a 3I/ATLAS névre hallgató égi test "célja".

Vajon mire számíthatunk az egyre közeledő űrobjektumtól? Fotó: Pixabay

Az űrobjektum eléri Földünket, végre válaszokat kaphatunk az égető kérdéseinkre

Egy titokzatos, az űrben száguldó objektum közelít a Föld felé, és a szakértők szerint akár holnap, október 29-én is elérhet bennünket. A 3I/ATLAS néven ismert égitest hónapok óta izgatja a tudósokat és az összeesküvés-elméletek híveit egyaránt. Kezdetben üstökösnek tartották, ám viselkedése és megjelenése több ponton is eltért a megszokottól, ami komoly kérdéseket vetett fel - írja a The Sun.

A Harvard elméleti fizikusa, Avi Loeb szerint egyáltalán nem kizárt, hogy a 3I/ATLAS valójában egy földönkívüli eredetű tárgy, egy „idegen műtárgy”, amely akár kapcsolatfelvételre is készülhet. Loeb hónapok óta figyelmeztet, hogy nem szabad félvállról venni a lehetőséget, miszerint az emberiség történetének első idegen látogatása előtt állhatunk. Bár sok kritika érte elméletei miatt, az utóbbi megfigyelések újabb érdekességeket mutattak ki: a Hubble Űrteleszkóp felvételein az objektum különös „anti-farkat” mutatott, vagyis részecskesugarakat bocsátott ki a Nap felé, ami teljesen szokatlan jelenség.

A Kanári-szigeteken működő Nordic Optical Telescope új, nagy felbontású képei szerint azonban ez az „anti-farok” augusztusra eltűnt. A NASA álláspontja szerint az objektum egyszerűen elhalad a Föld mellett, minden következmény nélkül, de Loeb továbbra is óvatosságra intett. Egy interjúban így fogalmazott:

Ha nyaralni akarsz menni, tedd meg október 29. előtt – ki tudja, mi fog történni.

Bár a tudományos közösség többsége elutasítja az idegen invázió lehetőségét, sokan eljátszanak a gondolattal, mi lenne, ha valóban kapcsolatba lépnénk egy fejlettebb civilizációval. A sci-fi irodalom is bőven kínál „túlélési tanácsokat”: H. G. Wells klasszikusában, A világok harcában, az embereket megmentő tényező végül nem a fegyverek, hanem a Földön élő baktériumok voltak, amelyek elpusztították a marslakókat. Loeb azonban nem tartja valószínűnek, hogy az idegenek ellenséges szándékkal érkeznének. Szerinte sokkal fejlettebbek lehetnek nálunk, és inkább tudományos kíváncsiságból kereshetik fel a Földet. Úgy véli, az idegen civilizációk akár milliárd évekkel is előttünk járhatnak technológiailag, így nem az erőforrásainkra, hanem ránk, mint fajra lehetnek kíváncsiak. „Ez számunkra lehetőség, hogy tanuljunk valami olyat, ami messze meghaladja a mi tudásunkat” – mondta.