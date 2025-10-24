BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
Veszélyben a Föld, ezért üzentek az ufók - állítja egy szakértő

ufó
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 24. 05:30
veszélyüzenet
Hónapokon át tartó elemzés és dekódolás után már tudják, ez volt az üzenet lényege.
B. V.
Sokkoló történet látott napvilágot Dél-Amerikából, ahonnan szakértők azt közölték, sikerült megfejteniük bizonyos üzeneteket, amelyek egy titokzatos fémgömbön voltak rajta, ami az év elején csapódott be. Úgy vélik, a földönkívüliek küldtek egy figyelmeztető üzenetet bolygónk megóvása érdekében. Közölték ugyanis: bibliai méretű özönvíz nyeli el a Földet. Ezt pedig nem más állítja, mint Agnese Sartori nyelvész, aki hónapokon át elemezte a lezuhant ufó űrhajón lévő jeleket, szavakat, hieroglifákat.

Üzentet küldtek számunkra az ufók?
Üzentet küldtek számunkra az ufók? Fotó: Marko Aliaksandr

Agnese Sartori kutató aprólékos elemzése után arra jutott, hogy a lezuhant fémgömb üzenete a Földön valaha beszélt legősibb nyelvhez kapcsolódik:

Úgy hiszem, valóban van itt egy üzenet. Azt mondják nekünk: "Rátok bízzuk az életet, a teremtést, az egyetemes harmóniát és mindazt, amit a Nap, a Hold, a csillagok, a kozmosz és az ősi rezgés jelent. Ti pedig képesek vagytok elpusztítani, vagy megmenteni mindezt"

 - közölte a szakértő hozzátéve, az üzenetre azért derülhetett fény pont most, mert bolygónk veszélyben lehet. Márpedig a Föld elpusztulása az egész Naprendszerre hatással lenne:

Bizonyos értelemben úgy hiszem, az ember képes alakítani a sorsát, hiszen a hibáiból tanulva maga dönthet arról, hogy ez a bolygó száz év vagy százezer év múlva pusztul el. Úgy gondolom, hogy az ember, aki társteremtő és örök, felelősséggel tartozik a kozmoszért is. Mert ha valami történik a Földdel, az problémát okoz majd a Naprendszerben, és hatása messzire kiterjed. Úgy vélem, az emberiség óriási felelősséggel bír

- jelentette ki határozottan azok után, hogy hónapokon át elemezte a Kolumbiában lezuhant, korábban az égen cikázó tárgyat. 

Özönvízre figyelmeztethettek az ufók

Úgy vélem, a talált szimbólumok a Föld vagy a kozmosz rendszeréről szólnak, amelyet valamilyen esemény, például egy özönvíz megváltoztatott. Számos ősi szöveg említi az özönvizet

 - idézte őt a DailyStar.

 

