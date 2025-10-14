Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Tudósnők, akik megváltoztatták az egész világot, mégis nagyon keveset tudunk róluk

tudomány
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 14. 15:15
Marie CurietudósnővilágnapKarikó Katalin
Október második keddjén ünnepeljük a tudományos és műszaki pályán dolgozó nőket. A világnap alkalmából 5 olyan tudósnőt mutatunk be, akik meghatározó szerepet játszottak a tudományos világ alakulásában.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Ezek a tudósnők maradandó nyomot hagytak a világban. Életeket és sorsokat változtattak meg. Íme 5 nő, akikre joggal fordíthatjuk figyelmünket a műszaki és tudományos pályán dolgozó nők világnapján!

Karikót Katalon biokémikus tudósnő.
5 tudósnő, akinek sokat köszönhetünk.
Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

A nemek közti egyenlőtlenségek még a mai napig elsimításra szorulnak, így érdemes kapnunk az alkalmakon, amikor felhívhatjuk a figyelmet nőtársaink eredményeire. Főleg egy olyan területen, amit a köztudatban a férfiak találmányai uralnak. Pedig, ha végignézünk a történelmünkön vagy a modern kori kutatásokon, láthatjuk, hogy számos olyan nőt felsorakoztathatnánk a világnap alkalmából, akik úttörő szerepet játszottak a tudományos és műszaki világban. Most közülük mutatunk be 5-öt!

Tudósnők, akik pályafutása az egész világra hatást gyakorolt

1. Karikó Katalin

Hadd kezdjünk a magyar származású, biokémikus Karikó Katalinnal, aki 2023-ban Drew Weisman-nal megosztva érdemelte ki a fiziológiai-orvostudományi Nobel-díjat. Elvitathatatlan sikereit mind úgy érte el, hogy nem egy akadályt kellett megugrania: kutatásait nem támogatták, pályázatai elutasításra kerültek, és még professzori címéről is lefokozták. De nem adta fel, és bizonyította, hogy tudása, tudományba vetett hite és kitartása nem volt hiábavaló. Így teremtette meg az mRNS-alapú terápiák alapjait, amelyek kulcsszerepet játszottak a koronavírus elleni védőoltások kifejlesztésében.

2. Telkes Mária

A szintén magyar származású amerikai fizikus és feltaláló, Telkes Mária, a Budapesti Tudományegyetemen szerezte fizikus diplomáját. Tudományos pályafutását az Egyesült Államokban folytatta. 

Telkes Mária fizikus tudósnő és feltaláló.
Telkes Mária magyar származású fizikus és feltaláló.
Fotó: New York World-Telegram and the Sun staff photographer / Wikipédia

Megalkotta többek között, az agyvelő infravörös sugárzásának mérése kapcsán az elektromos fényképezőgépet. Mária volt a napenergia gyakorlati alkalmazásának egyik első kutatója. Rengeteg szabadalom fűződik a nevéhez, például egy napenergiával működő tengervíz-sótalanító berendezés is, amelyet az amerikai hadsereg alkalmazott a második világháború során.  

Ő volt az első nő, aki megkapta az amerikai női mérnökök társaságának életműdíját. De helyet kapott az Amerikai Feltalálók Dicsőségtermében is.

3. Katherine Johnson

Az afroamerikai matematikus, Katherine Johnson az űrkutatás egyik kulcsszereplője volt a NASA korai éveiben. Száramazása és neme miatt, halmozottan hátrányos helyzetből indult, de még így is hihetetlen szakmai eredményeket ért el.

A számolás joga című film az ő (és még 3 három afroamerikai NASA-alkalmazott) életét dolgozza fel.

4. Sally Ride

Az első amerikai űrhajósnő, aki az űrben járt. De nemcsak űrhajósként, asztrofizikus tudósnőként is rengeteg elismerést vívott ki magának. Sally Ride a Stanford Egyetemen szerzett doktori fokozatot, majd 1978-ban kezdett a NASA-nál dolgozni. Kétszer is járt az űrben, és az egyetlen nő volt, aki használta robotkart (Canadarm), aminek kivitelezésében is szerepet vállalt. Pályafutása csúcsát a Kaliforniai Űrintézet igazgatósága hozta meg.

5. Marie Curie

Marie Curie tudósnő a laborjában.
Marie Curie a világ leghíresebb női tudósa.
Fotó: Scherl / Northfoto

Ha tudósnőkről beszélünk, nem hagyhatjuk le a listáról a kétszeres Nobel-díjas Marie Curiet sem, aki a világ leghíresebb tudósainak egyike. Marie Curie nevéhez fűződik a polónium és a rádium felfedezése, de meg kell említenünk a radioaktivitás kutatásában elért eredményeit is, melyek alapjaiban formálták a modern fizikát és orvostudományt. De tudományos munkásságának rengeteg sérült katona ellátását is köszönhették a világháború alatt, mely során mobil röntgenberendezéseket fejlesztett.

1903-ban fizikai, majd 1911-ben kémiai Nobel-díjat is kapott, így ő lett az első ember, aki két területen is elnyerte az elismerést.

A számolás joga c. film előzetese:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

