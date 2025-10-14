Tudósnők, akik megváltoztatták az egész világot, mégis nagyon keveset tudunk róluk

Ezek a tudósnők maradandó nyomot hagytak a világban. Életeket és sorsokat változtattak meg. Íme 5 nő, akikre joggal fordíthatjuk figyelmünket a műszaki és tudományos pályán dolgozó nők világnapján!

5 tudósnő, akinek sokat köszönhetünk.

Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

A nemek közti egyenlőtlenségek még a mai napig elsimításra szorulnak, így érdemes kapnunk az alkalmakon, amikor felhívhatjuk a figyelmet nőtársaink eredményeire. Főleg egy olyan területen, amit a köztudatban a férfiak találmányai uralnak. Pedig, ha végignézünk a történelmünkön vagy a modern kori kutatásokon, láthatjuk, hogy számos olyan nőt felsorakoztathatnánk a világnap alkalmából, akik úttörő szerepet játszottak a tudományos és műszaki világban. Most közülük mutatunk be 5-öt!

Tudósnők, akik pályafutása az egész világra hatást gyakorolt

1. Karikó Katalin

Hadd kezdjünk a magyar származású, biokémikus Karikó Katalinnal, aki 2023-ban Drew Weisman-nal megosztva érdemelte ki a fiziológiai-orvostudományi Nobel-díjat. Elvitathatatlan sikereit mind úgy érte el, hogy nem egy akadályt kellett megugrania: kutatásait nem támogatták, pályázatai elutasításra kerültek, és még professzori címéről is lefokozták. De nem adta fel, és bizonyította, hogy tudása, tudományba vetett hite és kitartása nem volt hiábavaló. Így teremtette meg az mRNS-alapú terápiák alapjait, amelyek kulcsszerepet játszottak a koronavírus elleni védőoltások kifejlesztésében.

2. Telkes Mária

A szintén magyar származású amerikai fizikus és feltaláló, Telkes Mária, a Budapesti Tudományegyetemen szerezte fizikus diplomáját. Tudományos pályafutását az Egyesült Államokban folytatta.

Telkes Mária magyar származású fizikus és feltaláló.

Fotó: New York World-Telegram and the Sun staff photographer / Wikipédia

Megalkotta többek között, az agyvelő infravörös sugárzásának mérése kapcsán az elektromos fényképezőgépet. Mária volt a napenergia gyakorlati alkalmazásának egyik első kutatója. Rengeteg szabadalom fűződik a nevéhez, például egy napenergiával működő tengervíz-sótalanító berendezés is, amelyet az amerikai hadsereg alkalmazott a második világháború során.

Ő volt az első nő, aki megkapta az amerikai női mérnökök társaságának életműdíját. De helyet kapott az Amerikai Feltalálók Dicsőségtermében is.