Első nők a történelemben, akik férfiakat megszégyenítő tettet hajtottak végre – Annie Londonderry-től Kathrine Switzerig

A történelem tele van olyan nőkkel, akik bátran átlépték a társadalmi korlátokat, és saját útjukat járva írtak történelmet. Ezek az „első nők” nemcsak saját maguknak bizonyították, hogy lehetséges, amit mások lehetetlennek gondoltak. Minden egyes tettük új ajtókat nyitott a következő generációk előtt, legyen szó sportól, tudományról, politikáról vagy kalandról.

Az első nők örök érvényűen letették kezük nyomát a közéletben, legyen szó tudományról, sportsikerekről, vagy akár politikáról. Ahogy Marie Curie, aki első nőként kapott Nobel-díjat tudományos munkásságáért. Forrás: Wikipedia

Első nőként a Föld körül két keréken

1895. szeptember 24: ezen a napon tért vissza 15 hónapos kerékpáros túrájáról Bostonba Annie Londonderry, miután első nőként körbekerkezte a a Földet. Három kisgyermekét és férjét hátrahagyva, egy kerékpárral és rengeteg bátorsággal indult útnak, bebizonyítva, hogy tapasztalat híján, nőként, zsidóként is képes rá egy olyan országban, ahol az antiszemitizmus terjedőben volt.

Bár útját részben gőzhajóval és vonattal teljesítette, de a kontinenseken átszelve bebizonyította, hogy a nők is képesek nagy fizikai teljesítményekre. Annie története a női szabadság és a sportos vállalkozó szellem szimbólumává vált, inspirációt adva az utána következő generációknak.

Annie Londonderry, aki a XIX. század végén első nőként biciklizte körbe a Földet. Forrás: wikipedia

Cikkünkben azon úttörő asszonyokat mutatjuk be, akik valamely kimagasló cselekedetükkel első nőként írták be magukat a történelem könyvek lapjaira.

Marie Curie – a tudomány úttörője

Marie Curie volt az első női Nobel-díjas, és az első, aki két tudományágban is elnyerte a díjat: először fizikában (1903), majd kémiában (1911). Kutatásai során felfedezte a rádiumot, és munkájának köszönhetően vált ismertté a radioaktivitás. Emellett ő lett a párizsi Sorbonne Egyetem első női professzora, áttörve a tudományos oktatás akadályait is. Curie életműve nemcsak a fizika és a kémia fejlődését formálta, hanem a nők szerepét is újradefiniálta a tudományban. Példája máig inspirációt jelent minden női kutató számára.

Marie Curie és férje, Pierre Curie - a nő, aki a tudományok területén írta be nevét a történelem könyvekbe. Forrás: wikipedia

Amelia Earhart – az óceánok asszonya

Amelia Earhart volt az első nő, aki 1932-ben egyedül átrepülte az Atlanti-óceánt, öt évvel Charles Lindbergh után. Már 1928-ban híressé vált, amikor férfiakkal repült, de ekkor még nem ő vezette a gépet. Az igazi elismerést szóló útja hozta meg számára, és ezzel a repülés történetének egyik ikonikus alakjává vált. Earhart nemcsak a repülésben ért el áttörést, hanem a női bátorság szimbólumává is vált a húszas évek Amerikájában. Sikerével példát mutatott, hogy a női pilóták is képesek a férfiakéhoz hasonló, rendkívüli teljesítményekre.