Első nők a történelemben, akik férfiakat megszégyenítő tettet hajtottak végre – Annie Londonderry-től Kathrine Switzerig

A történelem tele van olyan nőkkel, akik bátran átlépték a társadalmi korlátokat, és saját útjukat járva írtak történelmet. Ezek az „első nők” nemcsak saját maguknak bizonyították, hogy lehetséges, amit mások lehetetlennek gondoltak. Minden egyes tettük új ajtókat nyitott a következő generációk előtt, legyen szó sportól, tudományról, politikáról vagy kalandról.
1895. szeptember 24: ezen a napon tért vissza 15 hónapos kerékpáros túrájáról Bostonba Annie Londonderry, miután első nőként körbekerkezte a a Földet. Három kisgyermekét és férjét hátrahagyva, egy kerékpárral és rengeteg bátorsággal indult útnak, bebizonyítva, hogy tapasztalat híján, nőként, zsidóként is képes rá egy olyan országban, ahol az antiszemitizmus terjedőben volt.
Bár útját részben gőzhajóval és vonattal teljesítette, de a kontinenseken átszelve bebizonyította, hogy a nők is képesek nagy fizikai teljesítményekre. Annie története a női szabadság és a sportos vállalkozó szellem szimbólumává vált, inspirációt adva az utána következő generációknak.
Cikkünkben azon úttörő asszonyokat mutatjuk be, akik valamely kimagasló cselekedetükkel első nőként írták be magukat a történelem könyvek lapjaira.
Marie Curie volt az első női Nobel-díjas, és az első, aki két tudományágban is elnyerte a díjat: először fizikában (1903), majd kémiában (1911). Kutatásai során felfedezte a rádiumot, és munkájának köszönhetően vált ismertté a radioaktivitás. Emellett ő lett a párizsi Sorbonne Egyetem első női professzora, áttörve a tudományos oktatás akadályait is. Curie életműve nemcsak a fizika és a kémia fejlődését formálta, hanem a nők szerepét is újradefiniálta a tudományban. Példája máig inspirációt jelent minden női kutató számára.
Amelia Earhart volt az első nő, aki 1932-ben egyedül átrepülte az Atlanti-óceánt, öt évvel Charles Lindbergh után. Már 1928-ban híressé vált, amikor férfiakkal repült, de ekkor még nem ő vezette a gépet. Az igazi elismerést szóló útja hozta meg számára, és ezzel a repülés történetének egyik ikonikus alakjává vált. Earhart nemcsak a repülésben ért el áttörést, hanem a női bátorság szimbólumává is vált a húszas évek Amerikájában. Sikerével példát mutatott, hogy a női pilóták is képesek a férfiakéhoz hasonló, rendkívüli teljesítményekre.
Sirimavo Ratwatte Dias Bandaranaike 1956-ban lett Srí Lanka miniszterelnöke, ezzel a világ első női kormányfője. Politikusi pályafutása férje halála után kezdődött, amikor az ország vezető nélkül maradt. Tizenkilenc éven át dolgozott a nemzetért, és 1972-ben ő nevezte át az országot Ceylonról Srí Lankára. Döntései és kitartása rácáfoltak az előítéletekre, és példát mutattak, hogy a nők a legmagasabb politikai pozíciókban is helytállhatnak. Bandaranaike története a női vezetői szerep történetének egyik mérföldköve.
Valentyina Tyereskova 1963-ban szinte egyik napról a másikra vált a világ első női űrhajósává. Ejtőernyős tapasztalata és bátorsága tették alkalmassá arra, hogy a Vosztok-6 fedélzetén három napot töltsön az űrben, miközben negyvennyolcszor kerülte meg a Földet. A hidegháborús űrverseny közepette történelmi jelentőségű lépést tett a nők képviseletében. Kalandja nemcsak technikai bravúr volt, hanem üzenet a világ felé: a női teljesítőképesség határai messzebbre nyúlnak, mint azt sokan gondolták. Tyereskova bátorsága és kitartása a mai napig inspiráló példaként szolgál az űrkutatásban.
1967. április 19-én Kathrine Switzer volt az első nő, aki hivatalosan lefutott egy maratoni futóversenyt, a Boston Maratont. A versenyigazgató próbálta megállítani, de barátja segítségével sikerült folytatnia az utat, és 4 óra 20 perces idővel teljesítette a távot. Teljesítménye megdöntötte a téves hiedelmeket, miszerint a nők nem képesek hosszútávfutásra. Switzer kitartása mérföldkőnek bizonyult a női sporttörténelemben, és kinyitotta a kaput a nők előtt a maratonokon. Az ő példája bizonyítja, hogy a bátorság és a kitartás minden akadályt legyőzhet.
