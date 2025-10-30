Halloweeni borzongás: íme a világ legfélelmetesebb temetői

A temetők többnyire a nyugalom szigetei, ahol az emberek elmerülhetnek az emlékeikben. Léteznek azonban sírkertek, amelyek inkább felkavarják, mintsem megnyugtatják a látogatókat. Ezeken a helyeken a szellemek éppoly élénken jelen vannak, mint az élők, miközben minden cinterem vagy nekropolisz az emberek halálhoz fűződő, különféle kapcsolatáról, illetve a halál utáni életről való gondolkodásáról árulkodik.

A világ legfélelmetesebb temetői különösen hátborzongatók

1. Greyfriars Kirkyard – Edinburgh, Skócia

A temető egy volt kolostor kertjében kapott helyet az 1950-es években. Sokan úgy tartják, hogy ez Skócia egyik leginkább kísértetjárta pontja. Itt nyugszik George Mackenzie, a 17. századi skót ügyvéd, akit 1691-ben temettek el. Mackenzie elismert jogi szakember volt, ugyanakkor több mint 1200 ember bebörtönzéséért és megkínzásáért is felelőssé tették. Kegyetlensége miatt az utókor „Véres Mackenzie” néven emlegeti. Mauzóleuma a Greyfriars temetőben áll, de a béke helyett inkább nyugtalanság lengi körül. A sírkertben a látogatók gyakran számolnak be különös eseményekről: hirtelen rosszullétekről, váratlan ájulásokról, sőt olyan vágásokról és zúzódásokról, amelyek okát senki sem tudja megmagyarázni. Mintha Mackenzie szelleme ma is ott kísértene a sírok között.

2. La Recoleta – Buenos Aires, Argentína

A dél-amerikai Buenos Aires közepén húzódó márványlabirintus nemcsak gyönyörű, hanem hátborzongató is egyben. A kövekkel kirakott szűk sikátorokban több ezer kripta áll, a levegőben pedig különös feszültség vibrál. A La Recoleta temető Argentína egyik legismertebb és leglátogatottabb sírkertje, ahol az ország számos neves személyisége nyugszik. A temetőt több legendás történet is övezi, az egyik legismertebb egy fiatal lány tragikus sorsáról szól, akit állítólag élve temettek el. A történet szerint a temetés utáni éjszakán az őr arra lett figyelmes, hogy a lány koporsója elmozdult az eredeti helyéről. Amikor másnap felnyitották a halottas ládát, megdöbbentő látvány fogadta a munkásokat: a test nem nyugalmi helyzetben feküdt, a lány kezei kimerevedtek az arca előtt, mintha az utolsó pillanataiban kétségbeesetten próbált volna kiszabadulni. A helyiek szerint azóta is hallani a lépteit a kripták között.