Így néznek ki a nemzeti nagyjaink sírjai – Galéria

A Fiumei úti temető igazi különlegesség Budapesten – itt nyugszanak Magyarország legnagyobb politikai alakjai, akiknek látványos mauzóleumokat is emeltek. De művészek, sportolók nyughelye is a csodás környezetben fekvő temető. A Fiumei úti sírkert (korábbi nevén Kerepesi temető) 1847-ben nyílt meg hivatalosan, 1956 óta nemzeti panteonként működik, rengeteg történelmi, irodalmi és művészeti nagyságot temettek ide, ahol több mint másfél ezer sírhely védett területnek számít.

Fiumei úti temető: gróf Batthyány Lajos, Magyarország első alkotmányos miniszterelnökének síremléke Fotó: Máté Krisztián

Rendben tartják a temető síremlékeit

A NÖRI (Nemzeti Örökség Intézete) feladata a temető fenntartása, gondozása, felújítása, valamint az ott nyugvó kiemelkedő magyar személyiségek sírjainak megóvása és bemutatása. A temető síremlékeinek karbantartása mellett a NÖRI saját kertészeti és karbantartó csapata végzi a napi takarítást, a fűnyírást, lombgyűjtést, virágágyások gondozását, valamint a sétányok tisztán tartását, a sírhelyek közvetlen környezetének rendben tartása viszont sok esetben az adott sírhely tulajdonosának, hozzátartozóinak feladata.

Kik nyugszanak a Fiumei sírkertben?

Kossuth Lajos: Itt található az ország legnagyobb síremléke, a 26,1 méter magas Kossuth-mauzóleum – amely tényleg lenyűgöző látvány.

Batthyány Lajos: Az első magyar miniszterelnök sírja szintén itt van, és az ő mauzóleuma a sírkert egyik legfontosabb emlékhelye.

Deák Ferenc: A „haza bölcsének” síremléke a második legmagasabb az egész temetőben.

Jókai Mór és Ady Endre: A magyar irodalom két ikonikus alakja is a Fiumei úti temetőben nyugszik.

A sírkert szerepe és jelentősége

A Fiumei úti sírkert a 19. század közepe óta a magyar történelem egyik legfontosabb emlékhelye. 1956 óta nemzeti panteon, ahová a legnagyobb magyar személyiségek kerülhetnek. De nemcsak temető – hanem egyben egy gyönyörű, parkosított kert is, gazdag növény- és állatvilággal, emiatt sokan sétálni, emlékezni vagy egyszerűen csak kikapcsolódni járnak ide. Idegenvezetők viszik körbe a látogatókat, akik több nyelven mesélik a magyar történelmet a külföldieknek.

Növény és állatvilág a Fiumei sírkertben