Így néznek ki a nemzeti nagyjaink sírjai – Galéria

A Fiumei úti temető igazi különlegesség Budapesten – itt nyugszanak Magyarország legnagyobb politikai alakjai, akiknek látványos mauzóleumokat is emeltek. De művészek, sportolók nyughelye is a csodás környezetben fekvő temető. A Fiumei úti sírkert (korábbi nevén Kerepesi temető) 1847-ben nyílt meg hivatalosan, 1956 óta nemzeti panteonként működik, rengeteg történelmi, irodalmi és művészeti nagyságot temettek ide, ahol több mint másfél ezer sírhely védett területnek számít.
A NÖRI (Nemzeti Örökség Intézete) feladata a temető fenntartása, gondozása, felújítása, valamint az ott nyugvó kiemelkedő magyar személyiségek sírjainak megóvása és bemutatása. A temető síremlékeinek karbantartása mellett a NÖRI saját kertészeti és karbantartó csapata végzi a napi takarítást, a fűnyírást, lombgyűjtést, virágágyások gondozását, valamint a sétányok tisztán tartását, a sírhelyek közvetlen környezetének rendben tartása viszont sok esetben az adott sírhely tulajdonosának, hozzátartozóinak feladata.
A Fiumei úti sírkert a 19. század közepe óta a magyar történelem egyik legfontosabb emlékhelye. 1956 óta nemzeti panteon, ahová a legnagyobb magyar személyiségek kerülhetnek. De nemcsak temető – hanem egyben egy gyönyörű, parkosított kert is, gazdag növény- és állatvilággal, emiatt sokan sétálni, emlékezni vagy egyszerűen csak kikapcsolódni járnak ide. Idegenvezetők viszik körbe a látogatókat, akik több nyelven mesélik a magyar történelmet a külföldieknek.
Növény és állatvilág a Fiumei sírkertben
A sírkertben sok védett fa él, vannak köztük 100 évesnél is idősebbek. Akác, hárs, platán, juhar, de jelen vannak örökzöld cserjék is: tuják, ciprusok. Virágágyások is színesítik a síremlékek környezetét. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület felmérései szerint több mint 100 madárfaj él itt, és több, mint 40 faj költ rendszeresen. Megfigyeltek fenyőrigókat, cinegéket, harkályokat is.
Magánszemélyek számára már nem lehet sírhelyet vásárolni vagy temetkezni a Fiumei úti temetőben. Új temetéseket csak különleges, állami engedéllyel lehet tartani — például, ha az elhunyt országos jelentőségű, közéleti vagy kulturális személyiség, akinek az életműve a nemzeti emlékezet része.
Nézd meg a galériában, milyen állapotban vannak nagyjaink síremlékei a Fiumei úti temetőben!
