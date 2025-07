Apáca szelleme kísért ebben a 3 magyar kolostorban – A látogatóknak megfagy a vér az ereikben

A kísérteties történeteket sokan legendának tartják, de vannak helyek, ahol a látogatók, szerzetesek és turisták rendre ugyanazokról a furcsa jelenségekről számolnak be. Magyarországon több kolostorról is úgy tartják, hogy egykori apácák szellemei járják éjjelente a folyosókat, olykor szomorú, máskor dühös jelenlétüket érzékeltetve. A következő 3 kolostor híres arról, hogy különös történetek kapcsolódnak hozzájuk, és a bizonyos apáca szelleme legendává nőtte ki magát.

A nagyvázsonyi kolostor romjaiban kísértő apáca szelleme, a legenda szerint egykor tragikus sorsú volt.

3 magyar kolostor, ahol apáca szelleme kísért

Nagyvázsonyi pálos kolostor

A kolostor szövevényes története távoli időkre nyúlik vissza, és nem mentes a csatáktól, vértől, bonyodalmaktól, és apáca szellemektől. A kolostort alapítók célja az volt, hogy ez legyen családi temetkezőhelyük. Kinizsi Pál egyik török rabjának váltságdíjából épült volna a kolostor. A mondai hagyomány szerint Kinizsit valóban ide is temették (1494 végén). Sírját azóta föltárták, és sírköve a nagyvázsonyi vár kápolnájában látható.

Az 1543-ra elnéptelenedett kolostor sorsát megpecsételte Veszprém várának török kézre kerülése. Annak érdekében, hogy a törökök nehogy erődítménnyé alakítsák, és ezzel fenyegethessék a közeli vázsonyi végvárat, a többi környékbeli kolostorral együtt fölrobbantották. Köveit részben a vázsonyi vár 16-17. századi építkezéseihez, részben a 18. századi falu házainak építkezéseihez hordták el.

A kolostor romjainak állagmegóvására, kisebb kiegészítésekre 1960-ban került sor. Azóta – noha közben csaknem fél évszázad telt el – nemigen törődtek vele, bár védett műemlék.

A Balaton-felvidéken álló műemléki státusszal ellátott romos pálos kolostorról évszázadok óta mesélik, hogy egy szerelmes apáca lelke nem talált nyugalomra. A legenda szerint a fiatal nő titokban egy falubeli fiúval tartott fenn kapcsolatot, amit a rend felfedezett. Az apácát állítólag élve falazták be vezeklésül. A kolostorban azóta is suttogást, halk zokogást és hideg légáramlatokat érzékelnek a látogatók.

Az apácák a török elől menekültek el az óbudai kolostorból, de lehet, hogy egy apáca szelleme örökre itt ragadt.

Óbuda – klarissza kolostor

A klarissza kolostort 1334-ben alapította Erzsébet királyné, Károly Róbert felesége, aki férje halála után is aktív politikai szerepet vállalt egészen 1380-ig. A kolostor és templom 1343–1346 között épült, később kolostorral bővült, és Erzsébet házi oltárát is itt őrizték, amely ma a New York-i Metropolitan Múzeumban látható. Erzsébet vallásossága és politikai befolyása mellett szerette a zenét és mulatságokat, Óbudát pedig az ő tevékenysége tette a „Királynék városává”.