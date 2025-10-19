Zátonyra futott a thai kísértethajó: hátborzongató történetek, amitől feláll a szőr a hátadon

A hírhedt kísértethajó, a Hotel Galaxy története úgy hangzik, mintha egy horrorfilm forgatókönyvéből emelték volna ki. Az óriási, hét emeletes hajó a thaiföldi Koh Chang szigetén pihent egy lagúna partján – mintha csak egy óceánjáró vetődött volna partra a dzsungel mélyén. Pedig az ötlet nem volt rossz: tulajdonosa egy thai hadihajóból akart luxusszállót faragni, amely vonzza a turistákat, akik a trópusi paradicsom és a különleges hajóhotel kettős élményére vágytak.

A thaiföldi szigeten, Koh Changon horgonyzó kísértethajó, a Galaxy a tűzvész előtt

Fotó: alvarobueno / shutterstock

Zátonyra futott álom: a Galaxy, amelyből a világ egyik leghírhedtebb kísértethajója lett

A projekt mögött egy helyi milliárdos állt, aki lebegő szállodát álmodott a hajóból. Az eredeti tervek Kambodzsában horgonyzott volna, de amikor az nem jött össze, a hajót Koh Chang szigetére helyezték át – örökre.

A ’90-es évek végén a Galaxy még népszerű volt: bungalók, medencék és a hajó fedélzetén napozóteraszok várták az utazókat. Hetven szoba, selyemtapéta, csillárok és elegáns személyzet – minden adott volt ahhoz, hogy a Galaxy Thaiföld egyik ikonikus üdülőhelye legyen.

Átok születik

A hanyatlás egyetlen döntéssel kezdődött. A hajó helyének kijelölésekor kivágtak egy banyan-fát, egy olyat, amelyet a helyiek szentként tiszteltek. Ezzel, úgy hitték, feldühítették a föld szellemeit. Az elefántok, amelyek addig szabadon jártak a környéken, eltűntek, a szálloda dolgozói pedig különös betegségekről és balszerencséről kezdtek beszélni.

A babonák gyorsan terjedtek. A vendégek közül többen megbetegedtek, néhányan balesetet szenvedtek – sőt, egyes beszámolók szerint halálesetek is történtek. A helyiek attól kezdve „elátkozott” kísértetjárta helynek tartották a Galaxy-t.

A bajoknak nem csak spirituális oka volt: a lagúnát körülvevő mocsaras területet ellepték a szúnyogok, dengue-láz és malária ütötte fel a fejét. A hajó belsejét pedig lehetetlen volt hűvösen tartani, így a vendégek rövid időn belül elpártoltak. A luxus hamar elillant, a folyosókat penész, a kabinokat rozsdaszag töltötte be.

Az egykori Galaxy szálloda, későbbi kísértet-hajó 2025 februárjában, a tűzvész után.

Fotó: Jose HERNANDEZ Camera 51 / shutterstock

Kísértet járta rom a dzsungel közepén

A hotel 2012-ben végleg bezárt, ám még éveken át turistalátványosság maradt: belépő ellenében lehetett látogatni. Urban explorer bloggerek és videósok járták be, köztük az amerikai Josh Yozura, aki az Exploring with Josh sorozatban mutatta meg a lepusztult belsőt – és a nyomasztó csendet, ami körülvette a helyet.