Kitálaltak a tudósok: Egy idegen űrhajú száguldhat a Föld felé, de nem ez a leghátborzongatóbb

A naprendszerünkön átrobogó titokzatos csillagközi „idegen űrhajónak” van egy „rejtett barátja”, amely a Marsba csapódhat, egy megdöbbentő új elmélet szerint. Avi Loeb, a Harvard tudósa azt sugallja, hogy a Föld felé tartó óriási tömeg valójában egy rejtélyes földönkívüli űrhajó lehet.

Rejtélyes földönkívüli űrhajó támadhatja meg a Földet Fotó: Freepik.com/Illusztráció

A csillagászok és tudósok egybehangzó véleménye szerint az azonosítatlan objektum, amelyet a 3I/ATLAS névvel illettek, egy hatalmas, befagyott üstökös. Abban is egyetértenek, hogy az objektum hatalmas mennyiségű szén-dioxid-gázt (CO2) bocsát ki. Loeb professzor azonban azt állítja, hogy ez mesterségesen létrehozott jelenség, mivel a kométa egyedülálló pályája több bolygóhoz is közel viszi. Az asztrofizikus most egy új elméletet tett közzé, miszerint a 3I/ATLAS előtt egy láthatatlan „előfutár miniszonda” halad, miközben a kométa a Marshoz közeledik.

Korábbi tanulmányok kimutatták, hogy a jelenleg az univerzumban repülő rejtélyes csillagközi objektum „saját fényt generál”. A furcsa UFO felvetette annak a spekulációját, hogy ez egy technológiailag fejlett anyahajó lehet. Loeb nyíltan beszélt erről a lehetőségről, sőt azt is javasolta, hogy vegyük fel vele a kapcsolatot. Bár sok szakértő ezeket az elképzeléseket teljesen tévesnek tartja, Loeb szerint érdemes lenne közelebbről megvizsgálni őket. A vezető elméletek szerint az objektum egy üstökös.

Az űrhajó koncentrált fénye hasonló volt egy járműhöz, amely éppen bekapcsolja a fényszóróját. A tudós szerint meg kellene állítani, hogy kiderüljön, mi a célja. Szerinte a Jupiter tanulmányozására használt űrhajót kéne bevetni. Ha az űrhajó az objektum közelébe tud férkőzni, akár üzenetet is küldhet neki.

A két űrhajó becslések szerint 2026. március 14-én találkozhatna. A tudósok szerint nagy kihívás lenne ilyet véghez vinni - számol be róla a Daily Star.