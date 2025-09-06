Ázsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Kitálaltak a tudósok: Egy idegen űrhajú száguldhat a Föld felé, de nem ez a leghátborzongatóbb

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 06. 19:00
A földönkívüli egyik része a Marsba is becsapódhat.
A naprendszerünkön átrobogó titokzatos csillagközi „idegen űrhajónak” van egy „rejtett barátja”, amely a Marsba csapódhat, egy megdöbbentő új elmélet szerint. Avi Loeb, a Harvard tudósa azt sugallja, hogy a Föld felé tartó óriási tömeg valójában egy rejtélyes földönkívüli űrhajó lehet.

Rejtélyes földönkívüli
Rejtélyes földönkívüli űrhajó támadhatja meg a Földet

A csillagászok és tudósok egybehangzó véleménye szerint az azonosítatlan objektum, amelyet a  3I/ATLAS névvel illettek, egy hatalmas, befagyott üstökös. Abban is egyetértenek, hogy az objektum hatalmas mennyiségű szén-dioxid-gázt (CO2) bocsát ki. Loeb professzor azonban azt állítja, hogy ez mesterségesen létrehozott jelenség, mivel a kométa egyedülálló pályája több bolygóhoz is közel viszi. Az asztrofizikus most egy új elméletet tett közzé, miszerint a 3I/ATLAS előtt egy láthatatlan „előfutár miniszonda” halad, miközben a kométa a Marshoz közeledik.

Korábbi tanulmányok kimutatták, hogy a jelenleg az univerzumban repülő rejtélyes csillagközi objektum „saját fényt generál”. A furcsa UFO felvetette annak a spekulációját, hogy ez egy technológiailag fejlett anyahajó lehet. Loeb nyíltan beszélt erről a lehetőségről, sőt azt is javasolta, hogy vegyük fel vele a kapcsolatot. Bár sok szakértő ezeket az elképzeléseket teljesen tévesnek tartja, Loeb szerint érdemes lenne közelebbről megvizsgálni őket. A vezető elméletek szerint az objektum egy üstökös.

Az űrhajó koncentrált fénye hasonló volt egy járműhöz, amely éppen bekapcsolja a fényszóróját. A tudós szerint meg kellene állítani, hogy kiderüljön, mi a célja. Szerinte a Jupiter tanulmányozására használt űrhajót kéne bevetni. Ha az űrhajó az objektum közelébe tud férkőzni, akár üzenetet is küldhet neki.

A két űrhajó becslések szerint 2026. március 14-én találkozhatna. A tudósok szerint nagy kihívás lenne ilyet véghez vinni - számol be róla a Daily Star.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
