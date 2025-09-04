Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Tiltott csillag menekül a Tejútrendszer ürességében – a tudósok sem értik, hogyan lehetséges

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 12:15
Jelenleg nincs valódi magyarázat a jelenségre.

Az univerzum tele van rejtélyekkel, de a tudósok most egy olyan felfedezést tettek, ami még a legedzettebb csillagászokat is megdöbbentette. Egy úgynevezett "tiltott" pulzárt, a Calverát figyelték meg, amely egy hatalmas szupernóva-robbanásból menekülve száguld a Tejútrendszer látszólag üres régiójában, több mint 6500 fényévvel a galaktikus sík felett.

A Tejútrendszer tele van megválaszolatlan kérdésekkel
A Tejútrendszer titkai

A pulzárok olyan rendkívül sűrű csillagmaradványok, amelyek akkor jönnek létre, amikor egy hatalmas csillag élete végén összeomlik és szupernóvaként felrobban. Ezek az objektumok másodpercenként akár 700-szor is képesek forogni, és sugárzást bocsátanak ki, amely a Földről villódzó fényként érzékelhető. A Calvera különlegessége, hogy olyan régióban bukkantak rá, ahol elméletileg nem is születhetett volna meg. A Tejútrendszer peremén, ahol ritka a gáz és a por, nem lenne elegendő anyag ahhoz, hogy egy hatalmas csillag kialakuljon, amelyből később pulzár születhet. Ezért nevezik a kutatók "tiltott pulzárnak".

A Calverát 2022-ben figyelték meg először az európai LOFAR rádiótávcső-hálózat segítségével. Az észlelés során egy tökéletesen kör alakú szupernóva-maradványt azonosítottak, amelyből a pulzár mintegy 10-20 ezer évvel ezelőtt "rúgódott ki" a robbanás ereje által. A szakértők szerint a pulzár most is száguld kifelé a világűrbe, míg a szupernóva maradványai néhány ezer éven belül végleg eltűnnek.

Dr. Emanuele Greco, az Olasz Nemzeti Asztrofizikai Intézet kutatója szerint a jelenség bizonyítja, hogy még a galaxis legcsendesebb és legüresebbnek hitt régióiban is zajlanak extrém folyamatok. A felfedezés új megvilágításba helyezi a csillagok életciklusáról alkotott ismereteinket. A Calvera pulzár története arra emlékeztet, hogy a világegyetem tele van meglepetésekkel. A csillagászok szerint a következő évek kutatásai még több titkot tárhatnak fel arról, hogyan is születnek és pusztulnak el a csillagok a Tejútrendszer rejtett zugaiban, írja a Daily Mail.

 

