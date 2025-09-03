Felbolydult egy egész kisváros: izzó ufo bukkant fel

Olyan volt, mint egy sci-fi thrillerben: egy ragyogó, tabletta alakú tárgy lebegett New York állam északi részének égboltján.

A CIA 2000-ben oldotta fel a KGB-tól megszerzett titkos dokumentumot - illusztráció

Fotó: Forrás: Shutterstock/ PeopleImages.com - Yuri A

Az augusztus 12-én a Finger Lakes közelében készített fotók egy lassan mozgó, ragyogó ködbe burkolózott gömböt mutattak, ami UFO spekulációk özönét indította el. Néhány lakos másvilági jelenségnek írta le, mások pedig egyszerűen csak nem találtak magyarázatot a látottakra.

„Itt vannak” – viccelődött valaki.

„Igazán elképesztő látvány!” – mondta egy másik.

A rejtélyes jelenség, ami sokak szerint idegenek látogatása lehetett, valójában kevésbé természetfeletti dolognak bizonyult: egy rakétakilövés. A Space.com szerint a rejtélyes gömböt később a United Launch Alliance által a floridai Cape Canaveralról tervezett Vulcan Centaur indításának bizonyult. A Pentagon nem reagált az esetre.

UFO mania grips small town after mysterious glowing object sighting goes viral https://t.co/QBl32QpZ2J #FoxNews — K.B. (@KB97783357) September 3, 2025

„Tudományos és katonai képzettségem alapján az első ösztönöm az, hogy hagyományos magyarázatot keressek, például meteorológiai vagy ember alkotta magyarázatot, mert a legtöbb objektum az égen ilyen. Ebben az esetben mindkettő volt.” – mondta Tim Gallaudet, az amerikai haditengerészet nyugalmazott ellentengernagya, a Fox News Digitalnak.

Az ellentengernagy kihangsúlyozta az adatok ellenőrzésének kritikus fontosságát a polgári téves azonosítások és a valóban azonosítatlan anomális jelenségek (UAP) megkülönböztetésében:

„Az elsődleges protokollok szerint a vizuális észlelést más adatokkal kell összevetni: nagyobb felbontású optikai vagy infravörös, radar, lidar, rádió- vagy akusztikus jelek figyelése, és ha úgy tűnik, hogy intelligens irányítás alatt áll, akkor VHF rádión keresztül kell megkérdezni. Ez lehetővé teszi az objektum teljesebb elemzését, pl. méret, sebesség, magasság, hatótávolság, anyagösszetétel és szándékok.”

Mivel az UAP-megfigyelések száma folyamatosan növekszik, Gallaudet szerint a tudományos átláthatóság és a kutatások elősegíthetik a megbélyegzés és a félelem csökkentését.

„Hajlamosak vagyunk félni az ismeretlentől, ezért az UAP-k kutatása nemcsak csökkentheti a jelenséggel kapcsolatos megbélyegzést, hanem átalakíthatja rejtélyes státuszukat elfogadott tudományossá” - zárta Gallaudet.