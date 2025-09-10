„Pontosan tudjuk a dátumot” – hamarosan visszatér Jézus a Földre? Apokaliptikus jóslatok kavarják fel a világot

Egy dél-afrikai pásztor meghökkentő kijelentése szerint Jézus megjelent látomásában, mindössze hetek kérdése, és bekövetkezik a világvége, ahogy azt a Biblia próféciái előre jelezték. Joshua Mhlakela lelkipásztor egy YouTube-videóban állította, hogy kijelentette, hogy Jézus visszatér a Földre és a pontos dátumot is közölte.

Egy dél-afrikai pásztor állítja Jézus megjelent látomásában és hamarosan visszatér a Földre / Fotó: Forrás: Shutterstock/ Pawel Michalowski

Jézus újra visszatérhet, de milyen formában?

A 2025-ös év amúgy is feszült hangulatban telik, mivel háborús konfliktusok, harmadik világháborús fenyegetések, fegyverkezési versenyek és világpolitikai feszültségek sokasága kíséri a mindennapokat. Nem csoda, hogy az apokalipszis-jóslatok újra és újra felszínre törnek. A brazil származású Athos Salomé – akit „élő Nostradamusként” emlegetnek –, a bolgár látnok Baba Vanga régi jóslatai, sőt még egy ghánai TikTok-felhasználó saját „Noé bárkája” is mind hozzájárulnak a világvége-hangulathoz.

Mhlakela pásztor szerint Jézus a trónjáról szólt hozzá, és világosan kijelentette: „Hamarosan eljövök.” A dátumot is pontosan megnevezte szeptember 23–24. , amikor a keresztény hagyomány szerint bekövetkezhet a „rapture”, vagyis a hívők elragadtatása. Ez azt jelenti, hogy a keresztények a mennybe emeltetnek, mielőtt Krisztus második eljövetele megkezdődik. A földön maradottak számára pedig szenvedések és ítélet várnak.

A dátum különösen beszédes, mivel szeptember 23-án kezdődik a zsidó újév, a Rosh Hashanah, más néven a Kürtök Ünnepe. Ezt sokan már önmagában is jelnek tartják. A messiási rabbi, Jonathan Cahn szintén úgy véli, hogy az elragadtatás ideje összefügghet ezzel az ünneppel, hiszen a „kürt” szimbolikusan is Isten hívó szava. - írja a LadBible.

Más teológusok ugyanakkor óvnak a túlzott jóslatoktól, hiszen a Biblia szerint „az a nap és óra senki előtt nem ismert”. Bárhogy is legyen, a következő két hétben sokan feszült várakozással tekintenek az égre, vajon valóban új korszak kezdődik szeptember végén?