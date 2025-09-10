Kitálalt a pap: közelebb van a végítélet napja, mint az gondolnánk

Egy ősi bibliai esemény, amely során a keresztények eltűnnek a Földről, és azok, akik hátramaradnak, szembesülnek a Biblia által leírt utolsó napokkal, egyesek szerint már csak hetekre van.

Szokatlan látomással állt elő a végítélet napjával kapcsolatban egy pap. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Lelkipásztorok és rabbik állításai szerint az elragadtatás idén szeptember 23-án kezdődik, amely Jézus második eljövetelét és a hitetlenek ítéletnapját jelenti. Egy YouTube-videóban, amelyet közel 500 000-en láttak, Joshua Mhlakela dél-afrikai prédikátor azt állította, hogy Jézus isteni látomásban jelent meg neki, és azt mondta, hogy vissza fog térni.

Az elragadtatás küszöbön áll, akár készen állsz rá, akár nem. Láttam Jézust a trónján ülni, és nagyon hangosan, tisztán hallottam, ahogy azt mondja: "Hamarosan eljövök." Azt mondta nekem, hogy 2025. szeptember 23-án és 24-én vissza fog térni a Földre

- mondta Mhlakela.

Az elragadtatás, eszkatológia kapcsán úgy tartják, ez egyfajta megmenekülés, amikor a hívőket hirtelen elragadják a Földről, hogy elkerüljék a közelgő, nagy szenvedésekkel járó időszakot, amelyet a Biblia "nagy nyomorúságnak" nevez. A bibliai szövegek szerint ez egy hét évig tartó káosz és katasztrófa időszaka, amikor a gonosz uralkodik a Földön, mielőtt Jézus visszatérne, hogy békét hozzon.

Mindezek ellenére hívők és szkeptikusok egyaránt óva intenek attól, hogy ezt az apokaliptikus eseményt konkrét dátumhoz kössék, mivel a Biblia szerint Jézus visszatérésének időpontjáról nem lesz előzetes figyelmeztetés. Azonban lehetnek kisebb jelei, mint a háborúk, természeti katasztrófák és még égi események is, például a vérholdak - írta a Daily Mail.