Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Hunor, Nikolett névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kitálalt a pap: közelebb van a végítélet napja, mint az gondolnánk

végítélet
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 10. 05:30
papBibliajóslat
Több vallási vezető és hívő is azt állítja, hogy napokon belül bekövetkezhet egy bibliai prófécia, amely örökre megváltoztatja a világot. Valóban eljön a végítélet napja szeptemberben, vagy csupán újabb téves jóslatról van szó?

Egy ősi bibliai esemény, amely során a keresztények eltűnnek a Földről, és azok, akik hátramaradnak, szembesülnek a Biblia által leírt utolsó napokkal, egyesek szerint már csak hetekre van.

Szokatlan látomással állt elő a végítélet napjával kapcsolatban egy pap.
Szokatlan látomással állt elő a végítélet napjával kapcsolatban egy pap. (Képünk illusztráció)  Fotó:  Unsplash

Lelkipásztorok és rabbik állításai szerint az elragadtatás idén szeptember 23-án kezdődik, amely Jézus második eljövetelét és a hitetlenek ítéletnapját jelenti. Egy YouTube-videóban, amelyet közel 500 000-en láttak, Joshua Mhlakela dél-afrikai prédikátor azt állította, hogy Jézus isteni látomásban jelent meg neki, és azt mondta, hogy vissza fog térni.

Az elragadtatás küszöbön áll, akár készen állsz rá, akár nem. Láttam Jézust a trónján ülni, és nagyon hangosan, tisztán hallottam, ahogy azt mondja: "Hamarosan eljövök." Azt mondta nekem, hogy 2025. szeptember 23-án és 24-én vissza fog térni a Földre

- mondta Mhlakela.

Az elragadtatás, eszkatológia kapcsán úgy tartják, ez egyfajta megmenekülés, amikor a hívőket hirtelen elragadják a Földről, hogy elkerüljék a közelgő, nagy szenvedésekkel járó időszakot, amelyet a Biblia "nagy nyomorúságnak" nevez. A bibliai szövegek szerint ez egy hét évig tartó káosz és katasztrófa időszaka, amikor a gonosz uralkodik a Földön, mielőtt Jézus visszatérne, hogy békét hozzon.

Mindezek ellenére hívők és szkeptikusok egyaránt óva intenek attól, hogy ezt az apokaliptikus eseményt konkrét dátumhoz kössék, mivel a Biblia szerint Jézus visszatérésének időpontjáról nem lesz előzetes figyelmeztetés. Azonban lehetnek kisebb jelei, mint a háborúk, természeti katasztrófák és még égi események is, például a vérholdak - írta a Daily Mail.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu