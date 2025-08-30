Elképesztő felfedezés Jeruzsálemben: előkerült a hely, ahol Jézus visszaadta a vak látását

Szenzációs régészeti felfedezés rázta meg Jeruzsálemet: kutatók szerint előkerült a pontos helyszín, ahol Jézus meggyógyította a vak koldust, és visszaadta látását. A Biblia által említett Siloám tava most először vált kézzelfogható valósággá.

Valóban itt történhetett Jézus egyik csodája?

Fotó: Forrás: Shutterstock/ Pawel Michalowski

A János evangéliumában olvasható történet szerint Jézus sarat készített a föld porából és saját nyálából, azzal kente be a férfi szemeit, majd arra kérte, hogy menjen el és mosakodjon meg a Siloám tavában. A férfi engedelmeskedett – és csodával határos módon visszanyerte látását. Most régészek egy hatalmas, 12 méter magas és több mint 8 méter széles ősi gátfalat tártak fel Jeruzsálem ősi városrészében, amely a Siloám tó helyét jelölte ki. A fal kora 2800 évre nyúlik vissza, a júdai királyok, Joás és Amásia idejére. Ez a monumentális építmény tette lehetővé, hogy a víz összegyűljön a medencében – nélküle nem létezhetett volna a Siloám tava.

Itamar Berko ásatásvezető szerint ezzel a felfedezéssel a Biblia lapjai testet öltöttek:

Ha eddig csak olvashattunk a Siloám tó létezéséről, most végre saját szemünkkel láthatjuk maradványait.

A különleges falat tudományos vizsgálatok is megerősítették: a habarcsban talált növényi maradványok alapján egészen pontosan, mindössze tízéves időintervallumban lehetett meghatározni az építés korát. Az adatok szerint a tó létrehozása az akkori klímaváltozásra adott válasz volt: hosszú aszályok és hirtelen jött áradások kényszerítették ki egy ilyen víztározó felépítését.

Eli Escusido, az Izraeli Régészeti Hatóság igazgatója a leletet „lélegzetelállítónak” nevezte:

Ez a jeruzsálemi Első Templom-kor egyik legfontosabb és legjobban megőrződött emléke.

A felfedezés újabb bizonyítékként szolgál arra, hogy a Biblia történetei valódi helyszínekhez köthetők, és Jeruzsálem szent városa még ma is számtalan meglepetést rejt, írja a Daily Mail.