Hátborzongató pillanat: egy anya lefilmezte, ahogy kislánya a halott dédnagymamájával beszél - videó

A hátborzongató fekete-fehér felvételen egy kisgyerek a szobájában játszik, amikor egy fénypont ugrálni kezd, végül a lány feje fölött áll meg. Hirtelen a kislány felnéz és azt mondja: „Szia!”.

Hátborzongató: elhunyt dédnagymamájával beszélt egy kislány Fotó: Pexels

Hátborzongató felvétel készült, ahogy egy kislánya az elhunyt dédnagymamájával beszél

Mint minden gyermek, először a játékait mutatja meg, ebben az esetben a testvére legújabb repülőjét. Majd újra felnéz és így szól: „Szia, angyalok!”

Ezután hozzáteszi: „Szia, Eckersly nagyi!” Elmondja a láthatatlan alaknak, hogy este van, ideje aludni, és hozzáteszi: „és most már te is angyal vagy!” A kislány hangosan kimondja: „Most Jézussal vagy!” majd a videó végül megszakad.

A videó több mint 450 ezer lájkot kapott, és 33 ezer megosztás a TikTokon, és ezrek kommenteltek, többségük támogató és az élményhez kapcsolódó hozzászólásokat írt - írja a DailyExpress.

Egy másik videóban az anya, Savannah, reagált a kommentekre és elmagyarázta a kontextust. Elmondta, hogy a nagymamája, azaz a kislány dédnagymamája halt meg. Hozzátette, hogy a kislány nagyon szerette meglátogatni a nagymamát az idősek otthonában, és szoros kapcsolat alakult ki köztük.

Az édesanya elmondta, hogy egy igazi csoda, hogy sikerült rögzíteni a pillanatot, állítása szerint a kamerák indultak el, amikor a férje kiengedte a kutyát. Amikor visszatért, látta, hogy a kislány valakivel kommunikál, és amikor megkérdezte kivel azt mondta: „Eckersley nagyival”. Amikor az apa rákérdezett, mit mondott a nagyi, a kislány válasza az volt: „Azt mondta, szeret engem”.

A videó kommentjeiben többen esküdtek rá, hogy hallják, amint egy hang visszaköszön: „Szia, kicsim!” míg mások női zokogást vélnek hallani.