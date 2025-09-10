Kiderült, ezért csalják meg párjukat a házas férfiak

Egy riporter, aki azért randizott foglalt pasikkal, hogy fényt derítsen szokásaik miértjére, elárulta, hogy egy közös nevezőt felfedezett minden párkapcsolatban élő, ám félrelépésre kész férfi között. A férfiak nagy része ugyanazt állította.

Kiderült, miért csalják meg párjukat a házas férfiak - Fotó: Anna Bizon / Forrás: Freepik.com

Az 52 éves Mel Fallowfield az Illicit Encounters nevezetű oldalról szervezett randevúkat. Az oldalt 2003-ban hozták létre, hogy segítsenek a házasságban lévő nőknek és férfiaknak házasságon kívül alkalmi kalandokat keresni - írja a nypost.com. Az oldalnak állítólag már másfél millió felhasználója van, a regisztrációk száma szeptemberben megugrott, amit Mel azzal magyarázott, hogy a nyár megterhelte a párkapcsolatokat.

A számok felkeltették az érdeklődésemet, és a férjem áldásával létrehoztam egy hamis profilt, hogy megtudjam, milyen típusú férfiakat vonz egy ilyen oldal, és miért csalják meg párjukat ezek a férfiak.

Számos megkeresést kapott, szerinte a profilok között sok hasonló volt. Mint kiderült, a hűtlen felek az ellopott szórakozási lehetőséget keresték, és azt állították, hogy hiányzik az izgalom az életükből, annak ellenére, hogy jó házasságban élnek.

Azt mondanám, hogy az általam elolvasott profilok 90 százalékában egyértelműen kiderült, hogy nem akarnak véget vetni a házasságuknak – és ami figyelemre méltó, mindannyian imádták a feleségüket.

Az egyik jelölt, a 62 éves Tom házasságban él, van két felnőtt lánya. A férfinek már volt viszonya két évvel korábban, de az kudarcba fulladt.

Azt mondta, hogy egyszerű szexre és szórakozásra vágyik, ami nem zavarja meg a házassága status quóját.

Meglepődött, amikor a randevú végén a férfi megpróbálta megcsókolni, amit Mel sikeresen kikerült.

Egy 52 éves férfi pedig feleségével már 12 éves fiuk születése óta nem létesített szexuális kapcsolatot, és hiányzott neki a fizikai intimitás.

Tapasztalatai alapján Mel arra a következtetésre jutott, hogy a megcsalásra vetemedő férfiak is ugyanolyan sokszínűek, mint bárki más. Rájött, hogy nincs "egyetlen típus", a hűtlen férfiak az élet minden területéről jöttek. Volt, akinek volt gyermeke, másnak nem, és minden korosztályból akadt köztük. Az egyetlen közös vonás az volt, hogy mindannyian állították: szeretik a feleségüket és kalandra vágynak.