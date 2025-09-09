Megszólalt L.L. Junior és Frey Timi, ezúttal mindent tisztáztak

Frey Timivel közös videót osztott meg a közösségi oldalán L. L. Junior. A rapper és a táncosa kapcsolata már jó ideje izgalomban tartja az internet népét, miután számtalan szappanoperába illő fordulatot tartalmazott. Volt itt minden: szakítás, megcsalás, békülés, nyilvános megalázás, kirúgás, és egy meglehetősen durva dal, a Frey Timi megírása is. Igazi se veled, se nélküled zajlik a nagy nyilvánosság előtt.

Tisztázta a kapcsolatát L.L. Junior Frey Timi / Fotó: Bors

Jelenleg állítólag nincsenek együtt, nemrég pedig leültek, hogy együtt végre mindent tisztázzanak a kapcsolatukkal, és a híres-hírhedt Frey Timi dallal kapcsolatban. Junior elmondta, íróként nyilván túlzott a szövegben, és amelyet egyébként tovább is vittek volna, ám egészen megdöbbentette őket az emberek gonoszsága.

Tényleg ilyen gyűlöletcunamit kapott a Timi, hogy gondoltam, most meg kell ezt fékezni. Egyébként csomó bulis videó lett volna, most már ezt is befejezzük és nem lesz ezekből

- jelentette be a rapper, majd ezután Timi is sietett kijelenteni, hogy nincsen köztük semmiféle háború.

Nincs semmiféle háború L. L. Junior és Frey Timi között / Fotó: Instagram

Csalódást kell okoznunk azoknak, akik azt gondolták, hogy gyűlöletháború lesz, vagy bosszúhadjárat emiatt a dal miatt. Egyébként halál jó lett a kis dal, viccből indult, mondta, hogy "nem mered kirakni!" és akkor csak azért is kitettem. Efelé ment volna, de most már így azt szeretném mondani, hogy elég, gyerekek! Továbbra is együtt dolgozunk, minden rendben van, tök jó munkakapcsolatban vagyunk!

- szögezte le L. L. Junior