"Ez a karma" – Folytatódik a Coldplay csókkamerás botránya: már a nő házasságának is vége

A Coldplay koncertjén történt csókkamerás incidens után Kristin Cabot, az Astronomer HR vezetője beadta a válókeresetet férje, Andrew Cabot ellen. A botrány nemcsak a karrierjébe került, hanem a házasságának végét is jelentette.

Coldplay botrány folytatódik: Kristin Cabot házasságának befellegzett (Fotó: X via Bestimage / Northfoto)

Coldplay botrány folytatódik

A nyár egyik legnagyobb botránya a Coldplay koncerten történt incidens volt, amikor Andy Byron, az Astronomer vezérigazgatója és Kristin Cabot, az Astronomer Hr vezetője lebukott a zenekar csókkamerája által. A kínos incidens először a vezetők állásába került, most pedig úgy tűnik Kristin Cabot házassága is zátonyra futott emiatt. Az egykori HR vezető ugyanis augusztus 13-án beadta a válókeresetet a férje, Andrew Cabot ellen a New Hampshire állambeli Portsmouth bíróságon.

Kristin Cabot először felmondott az Astronomer-nél, majd beadta a válókeresetet férje, Andrew Cabot ellen (Fotó: Billy Tompkins / Northfoto)

Megszólalt az exfeleség is

A Coldplay botrányt pedig fokozza, hogy Andrew Cabot exfelesége, Julia Cabot is megszólalt az ügyben. Julia négy évig volt házas a férfival, amíg 2018-ban el nem váltak. Véleménye szerint exférje mostani házasságának bukása 'teljesen kiszámítható' volt, és úgy nyilatkozott, hogy:

Ez a karma. Andrew sosem volt férj alapanyag, Kristin pedig nem tűnik feleségnek való típusnak.

Julia Cabot szerint a férfit semmilyen érzelmi trauma nem érte, legfeljebb a nyilvánosság előtti megaláztatás okozott kellemetlenséget.

Chris Martin humorosan reagált a csókkamerás incidensre: "Vagy viszonyuk van, vagy csak nagyon félénkek" (Fotó: Northfoto)

A csókkamerás felvétel két családot is tönkretett

Az ominózus csókkamerás felvétel a Coldplay egyik nyári koncertjén készült. A két Astronomer vezető intim közelségben ölelkezve élvezte a műsort, amikor a kamera rájuk szegeződött. A kínos pillanatra pedig még a zenekar frontembere, Chris Martin is reagált, humorosan megjegyezve, hogy:

Vagy viszonyuk van, vagy csak nagyon félénkek.

Andy Byron és Kristin Cabot szemmel láthatóan zavarba jött, és azonnal próbált kibújni a kamera látómezejéből, de addigra már késő volt. A jelenet rögzítésre került, és pillanatok alatt elárasztotta a közösségi médiát. A lebukásról készült videó pedig vírusként terjedt el az interneten és szinte azonnal ki is derült, hogy két házas emberről van szó. A Coldplay csókkamerás felvétele a két vezető állásába került, ugyanis az eset után Andy Byron szinte azonnal lemondott a vezérigazgatói posztjáról. Kicsivel később pedig Kristin Cabot is felmondott az Astronomer-nél. A Coldplay botrány azonban most folytatódott, az egykori HR vezető házasságának is befellegzett.