Hogyan zsugorították harmadára az emberfejeket? A bennszülöttek döbbenetes titkai

Aki már látott képen vagy filmen zsugorított emberfejet, valószínűleg felvonta a szemöldökét. Az ilyesmi annyira bizarr, hogy szinte el sem hisszük, hogy tényleg létezett. Pedig nem mese – sőt, nagyon is komoly rituálé és hitrendszer állt mögötte. Mire jó egy emberfej múmia? Most elmondjuk, kik, hogyan és miért készítettek ilyen hátborzongató tárgyakat. Az is kiderül, hogy egy idő után miért lett belőlük népszerű szuvenír...

Döbbenetes, mire használták a zsugorított emberfejeket – és hogyan készült egy ilyen múmia valójában

Fotó: AFP / AFP

A zsugorított emberfej múmia kultusza

A világ, ahol tényleg zsugorították az emberi fejeket

Ez nem városi legenda, és nem is egy régi film kelléktára. A dél-amerikai esőerdők mélyén élő törzsek – főleg az ecuadori Shuarok és Achuarok – valóban zsugorították az emberi fejeket. De nem azért, hogy jól mutasson a polcon.

A zsugorított fej (eredeti nevén „tsantsa”) számukra egy nagyon is komoly spirituális eszköz volt. A cél nem a trófeagyűjtés, hanem valami sokkal mélyebb: a legyőzött ellenség lelkének „bezárása” volt.

Igen, szó szerint úgy hitték, hogy ha a fejet speciális módon konzerválják – mumifikálják –, az megakadályozza, hogy az illető szelleme visszatérjen, és bosszút álljon. Ezért zárták az ellenség lelkét múmiába.

Hogyan készültek valójában a zsugorított emberfejek

Fotó: Jules Annan / Barcroft Media / Northfoto

Így zsugorítottak össze egy emberi fejet – lépésről lépésre

Először is, a fejet le kellett választani a testtől – ezt most nem részleteznénk. Ezután eltávolították a bőrt a koponyáról, majd gyakorlatilag kifordították a bőrt, mint egy kabátot. Aztán jött a főzés. De nem úgy, mint egy levest. A bőrt órákon át, lassú tűzön főzték egy speciális, gyógynövényes lében, amitől az összezsugorodott, de még rugalmas maradt. A cél az volt, hogy a fej nagyjából harmadára zsugorodjon, de megőrizze az eredeti formáját. A szemhéjakat és a szájat is összevarrták – ez nem csak esztétikai döntés volt. Azt hitték, így nem tud „kijönni” a halott szelleme. A végén pedig forró köveket és homokot töltöttek bele, hogy belülről is „megfőjön” és kemény, formázható legyen. Néha még díszítették is: haj, gyöngy, zsinór – ki mit gondolt méltónak.

Fotó: Kirby / Getty Images

Nem csak varázslat volt mögötte – jött a biznisz is

A történet azonban itt nem ér véget. A zsugorított fej egy idő után nemcsak szellemfogóként, hanem portékaként is funkcionált. Ahogy a fehér emberek – főleg kereskedők és felfedezők – egyre mélyebbre hatoltak az esőerdőkbe, rájöttek: ezek a furcsa tárgyak hihetetlenül értékesek lehetnek Európában és Észak-Amerikában. El is kezdődött a kereskedelem.