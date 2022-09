Mi történne, ha a világ összes atomfegyverét egyszerre vetnék be?

A múlt héten Putyin orosz elnök részleges mozgósítást rendelt el, valamint atomfegyverek bevetését is megemlítette lehetőségként, ha úgy érzi, a területeiket kell megvédeniük.

– Ez nem blöff! – hangsúlyozta beszédében, aminek hatására nem csak nagy menekülési hullám indult el, de bizony az atompánik is felerősödött. Egyre többen találgatják: vajon az oroszok tényleg készek nukleáris fegyvereket bevetni? És ha igen, ennek milyen hatása lesz? Nos, ezen kérdések mentén faggattak szakértőket a Kurzgesagt – In a Nutshell YouTube-csatorna készítői, hogy megtudják: mi történne, ha a világ összes atomfegyveré egyszerre vetnék be.

Átlagosan három atomfegyver kellene egy nagyváros azonnali elpusztításához a szakértők szerint Fotó: Pixabay

Két kézben van az atomfegyverek nagy része

Videójukban elhangzik: a világon jelenleg nagyjából 15 ezer atomfegyver található, ebből 7-7 ezer két nagyhatalom, az Amerikai Egyesült Államok és Oroszország kezében van. A maradék Kína, Franciaország, Nagy-Britannia, India, Pakisztán, Izrael és Észak-Korea közt oszlik el.

Három ilyen fegyver elegendő lenne egy nagyváros teljes és azonnali elpusztításához, azaz 13500 töltettel pedig el lehetne pusztítani a Föld összes 100 ezer fő feletti városát. Ezzel azonnal kiirtanák a bolygó lakosságának közel felét, 3 milliárd embert – és még maradna 1500 bevethető fegyver.

Mi történne, ha az összes atomfegyver egy pontot célozna meg?

A morbid számításokat tovább folytatják a videóban, felvetve, mi történne, ha az összes atomfegyverrel egy időben egy pontot céloznának meg. A szakemberek szerint ekkor a robbanás (melyet a világ minden táján hallanának) 50 kilométer átmérőjű lenne, a keletkező lökéshullám pedig az elkövetkező hetekben tízszer kerülné meg a bolygót. Csak a robbanás 3000 kilométeres körben elpusztítana mindent, és akkor még nem beszéltünk a légkörbe kerülő radioaktív anyagokról, a porról, valamint a robbanáskor keletkező gombafelhőről, ami olyan magas lenne, hogy még az űrbe is juttatna anyagokat.

A robbanás többszáz kilométeres körzete élhetetlenné válna, emellett az egész földön a kétszeresére emelkedne a radioaktív sugárzás, ami ugyan nem pusztítaná el az élőlényeket, ám jelentősen megnövekedne a rákos megbetegedések száma – összegzik.