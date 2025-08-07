A Trump-Putyin találkozó sorsdöntő tétje: béke vagy totális háború

Moszkvában járt szerdán Steve Witkoff amerikai különmegbízott, hogy tárgyalásokat folytasson Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A többórás megbeszélést követően Donald Trump is megszólalt, aki nagyon pozitívnak értékelte a találkozót. Az amerikai elnök úgy fogalmazott: „jó esély van arra, hogy az út végére érjünk”, ugyanakkor hozzátéve, hogy az út továbbra is hosszú.

Fotó: Jorge Silva / MTI

A Kreml is megerősítette: jöhet a találkozó

Oroszország és az Egyesült Államok megállapodott Vlagyimir Putyin és Donald Trump elnökeinek találkozójában, amelyre a következő napokban kerül sor. A csúcstalálkozó kidolgozása megkezdődött

– közölte Jurij Usakov, az orosz elnöki segédtiszt az újságírókkal.

Napokon belül létrejön a Putyin–Trump csúcstalálkozó.

Az orosz hatóságok most kezdték el kidolgozni a részleteket amerikai kollégáikkal együtt.

Trump már az európai vezetőkkel is egyeztetett

Donald Trump a szerdai Witkoff-Putyin találkozó után közölte, hogy „nagyon jó kilátás” van egy hamarosan megrendezendő csúcstalálkozóra Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Ezt követően nem sokkal az amerikai elnök beszélt európai vezetőkkel és Volodimir Zelenszkijjel is, akivel az orosz–amerikai csúcstalálkozó megtartása után háromoldalú megbeszélést is kezdeményezett.

Konkrétumokról egyelőre nem érkeztek részletek, de feltehetően Donald Trump arról tájékoztatta az európai kollégáit, hogy sikerült áttörést elérni az oroszokkal a békéhez vezető úton, és hogy Oroszországnak milyen feltételei vannak. Marco Rubio amerikai külügyminiszter megerősítette, hogy a Witkoff-Putyin találkozó óta már jobban értik, hogy mit is akarnak pontosan az oroszok.

Ezek a helyszínek jöhetnek szóba A Kreml csütörtökön megerősítette, hogy nemcsak a találkozó létrejöttéről, hanem a konkrét helyszínről is megállapodtak a vezetők, de azt egyelőre még nem hozták nyilvánosságra. Az azonban szinte teljes bizonyossággal állítható, hogy egy harmadik országot választanak majd a találkozó helyszínéül. A nemzetközi sajtóban leginkább a következő három országot szokták említeni: Törökország, Szaúd-Arábia, Svájc. Törökország elnöke, Recep Tayyip Edogan már többször is kijelentette, hogy készen áll a két nagyhatalom között közvetíteni, valamint felajánlotta, hogy Isztambulban biztosítják a két vezető számára a találkozó helyszínét. Törökország mellett szól szintén, hogy NATO-tagállam, ugyanakkor Oroszországhoz is nagyon közel van földrajzilag.

Szaúd-Arábia: Az arab országban már több amerikai-orosz tárgyalást is lebonyolítottak, így kézen fekvő lenne, hogy a legmagasabb szintű személyes találkozóra is ott kerüljön sor.

Svájc függetlensége mind a két ország vezetője számára szimpatikus lehet, ráadásul korábban már Svájc is bejelentkezett egy esetleges jövőbeli találkozó helyszíneként.

Orbán Viktor: a Trump-Putyin találkozó nélkül nem lehet béke

Addig nem lesz vége a háborúnak Ukrajnában, amig az orosz és az amerikai elnök nem ül le tárgyalni és nem születik egy nagyobb megállapodás, melynek fontos, de nem egyetlen tétele a háború

– jelentette ki korábban Orbán Viktor miniszterelnök az Ultrahang YouTube-csatornáján. Hozzátzette: igaz, hogy Donald Trump januári hivatalba lépése óta nem tudta megteremteni a békét, de ha Biden maradt volna, vagy Kamala Harris lépett volna a helyére, akkor a miniszterelnök meglátása szerint „benne lennénk egy világháborúban”. Meglátása szerint nem kétséges, hogy Donald Trump a béke embere, és csak neki van esélye arra, hogy közreműködjön egy orosz-ukrán békében.