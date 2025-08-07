A Trump-Putyin találkozó sorsdöntő tétje: béke vagy totális háború

Moszkvában járt szerdán Steve Witkoff amerikai különmegbízott, hogy tárgyalásokat folytasson Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A többórás megbeszélést követően Donald Trump is megszólalt, aki nagyon pozitívnak értékelte a találkozót. Az amerikai elnök úgy fogalmazott: „jó esély van arra, hogy az út végére érjünk”, ugyanakkor hozzátéve, hogy az út továbbra is hosszú.
Oroszország és az Egyesült Államok megállapodott Vlagyimir Putyin és Donald Trump elnökeinek találkozójában, amelyre a következő napokban kerül sor. A csúcstalálkozó kidolgozása megkezdődött
– közölte Jurij Usakov, az orosz elnöki segédtiszt az újságírókkal.
Napokon belül létrejön a Putyin–Trump csúcstalálkozó.
Az orosz hatóságok most kezdték el kidolgozni a részleteket amerikai kollégáikkal együtt.
Donald Trump a szerdai Witkoff-Putyin találkozó után közölte, hogy „nagyon jó kilátás” van egy hamarosan megrendezendő csúcstalálkozóra Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Ezt követően nem sokkal az amerikai elnök beszélt európai vezetőkkel és Volodimir Zelenszkijjel is, akivel az orosz–amerikai csúcstalálkozó megtartása után háromoldalú megbeszélést is kezdeményezett.
Konkrétumokról egyelőre nem érkeztek részletek, de feltehetően Donald Trump arról tájékoztatta az európai kollégáit, hogy sikerült áttörést elérni az oroszokkal a békéhez vezető úton, és hogy Oroszországnak milyen feltételei vannak. Marco Rubio amerikai külügyminiszter megerősítette, hogy a Witkoff-Putyin találkozó óta már jobban értik, hogy mit is akarnak pontosan az oroszok.
A Kreml csütörtökön megerősítette, hogy nemcsak a találkozó létrejöttéről, hanem a konkrét helyszínről is megállapodtak a vezetők, de azt egyelőre még nem hozták nyilvánosságra. Az azonban szinte teljes bizonyossággal állítható, hogy egy harmadik országot választanak majd a találkozó helyszínéül. A nemzetközi sajtóban leginkább a következő három országot szokták említeni: Törökország, Szaúd-Arábia, Svájc.
Addig nem lesz vége a háborúnak Ukrajnában, amig az orosz és az amerikai elnök nem ül le tárgyalni és nem születik egy nagyobb megállapodás, melynek fontos, de nem egyetlen tétele a háború
– jelentette ki korábban Orbán Viktor miniszterelnök az Ultrahang YouTube-csatornáján. Hozzátzette: igaz, hogy Donald Trump januári hivatalba lépése óta nem tudta megteremteni a békét, de ha Biden maradt volna, vagy Kamala Harris lépett volna a helyére, akkor a miniszterelnök meglátása szerint „benne lennénk egy világháborúban”. Meglátása szerint nem kétséges, hogy Donald Trump a béke embere, és csak neki van esélye arra, hogy közreműködjön egy orosz-ukrán békében.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.