Történelmi hősök a képernyőn: fikció és valóság a Hunyadi-sorozatban

Július 22-én minden évben felidézzük Hunyadi János legnagyobb győzelmét. A nándorfehérvári diadal nemcsak a középkori Magyarország történetének egyik sorsfordító pillanata, de egyúttal az a pillanat is, amikor Hunyadi végérvényesen legendává vált. Most, hogy egy grandiózus sorozat, a Hunyadi formájában a tévéképernyőn is visszakaptuk őt, érdemes elgondolkodni azon, vajon kit is nézünk esténként: a történelem egyik legnagyobb hadvezérét, vagy egy modern filmes karaktert, akinek csak a neve és a bajsza hasonlít az eredetire? Cikkünkben körbejártuk a sorozatot és megpróbáltuk kideríteni, hol húzódik a vékony mezsgye fikció és valóság között.

Fikció és valóság: a történelmi források szerint az igazi Hunyadi János is fizikailag erős, atletikus alkat volt, akár csak a Kádár L. Gellért által megformált Hunyadi, azonban a valóságban Hunyadi nem viselt szakállat, csupán bajusza volt Fotó: wikipedia

Fikció és valóság: a látvány működik – de mit mutat?

A sorozat kétségtelenül hatásos. Nincsenek steril jelenetek, sem szépítgetés. A középkor büdös, koszos és kegyetlen – a film ezt minden jelenetével érezteti. Kukacok nyüzsögnek a sebekben, emberek halnak meg percek alatt, csatatéren, ágyban, árulásban. A látványvilág erős, sőt, néha már túl erős is.

Luxemburgi Zsigmond halála például valóságos testhorror: az udvar kétségbeesetten próbálja elviselni a király bűzös, üszkös haldoklását, miközben a halál lassan bekúszik a trónterembe. A valóság ezzel szemben sokkal szelídebb volt: Zsigmond uralkodói díszben, felöltve a koronát, magához véve az utolsó kenetet, halotti misét rendelve, tudatosan készült a halálra. És bár a lábsérülés történelmi tény lehet, a jelenet erősen túlhúzott. Látványos? Az. Igaz? Nem nagyon.

Mérgek, legendák, és egy kis Médeia

Ugyanez igaz Luxemburgi Erzsébet tragikus halálára is. A film szerint egy rókaprémmel ölték meg, amit Cillei Ulrik küldött neki – méreggel átitatva. A királyné szeme elkezd vérezni, majd meghal. Drámai? Igen. Történelmileg megalapozott? Egyáltalán nem, a valóságban csak annyi ismert, hogy 1442. december 19-én a királyné váratlanul elhunyt Győrben.

Az ilyen jelenetek mögött gyakran irodalmi toposzok állnak, mint például a mérgezett ruha, ami már az ókori Médeiában is megjelent. A középkori udvarokban persze tényleg használtak különféle mérgeket, sőt, volt példa arra is, hogy ruhát vagy könyvet itattak át halálos szerrel. De Erzsébet esetében konkrét bizonyíték nincs.