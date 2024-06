Szülinapos a Trónok harca sztárja: igazi sikertörténet az övé - galéria

Peter Dinklage számára a világhírnevet a 2011-ben indult Trónok harca széria hozta meg, amelynek egyik legintrikusabb és legmegosztóbb karakterét, Tyrion Lannistert alakította. A ma 55 éves színész már eddig is elképesztő karriert futott be, így kíváncsian várjuk mit tartogat még a világ számára. Addig is pedig összegyűjtöttük életének eddigi legfontosabb mérföldköveit.

Peter Dinklage Trónok harca karakterként lett világhíres, alakításáért pedig több díjat kapott. (Fotó: Hbo)

A színész a fantasy sorozatnak köszönhetően négy Primetime Emmy-díjat és egy Golden Globe-díjat zsebelt be, mint a legjobb férfi mellékszereplő. Bár már korábban is voltak sikerei, hiszen a 2003-as Az állomásfőnök című film szintén három díjat nyert, de kétségtelen, hogy világszintű hírnévre Tyrion szerepével tett szert. Kevesen tudják, de a szintén fantasztikus Narnia filmek egyikében a Narnia Krónikái: Caspian hercegben is szerepelt, mint Trumpkin a törp, bár szinte a felismerhetetlenségig elmaszkírozták. Emellett 2014-ben a Marvel stúdió is meglátta benne a tehetséget, így az X-Men: Az eljövendő múlt napjaiban is szerepet kapott.

A Trónok harca után

A legendás sorozat után olyan ikonikus franchises-okban tűnt fel, mint a Bosszúállók, a Transformers vagy az Éhezők viadala, így egyértelműen kijelenhetjük, nem ragadt bele egy karakterbe. Az utóbbi két filmet 2023-ban mutatták be és mindkettő egy előzményfilm. Míg a Transformers: A fenevadak korában csupán a hangját kölcsönözte az Ostor nevű szereplőnek, addig Az éhezők viadala: Énekesmadarak és kígyók balladája című filmben egy fontos mellékszereplót alakított.

Peter Dinklage gyermekei szinte titokban élnek

A színész 2005-ben vette feleségül szerelmét, a színházi rendezőként tevékenykedő Erica Schmidtet. Feleségével máig házasok, és két gyermekük született, akiket nagyon óvnak a nyilvánosság elől. Lányuk 2011-ben látta meg a napvilágot, és a nevét máig nem árulták el a nagyvilágnak, bár számos álhír felröppent már róla eddig mindet cáfolták. Kisebbik gyermekük 2017-ben született, és neki már nemcsak a nevét, hanem a nemét is titkolják 7 éve.