Trágárság a Hunyadi sorozatban – Valóban ilyen ocsmányul beszéltek a középkorban?

A Hunyadi sorozat az utóbbi idők egyik legnagyobb szabású magyar történelmi produkciója, amely látványos csatajeleneteivel, erős karaktereivel és drámai fordulataival gyorsan a közönség kedvencévé vált. A nézők között komoly vitákat generált a film nyelvezete, különösen a trágár beszéd és a tegeződés.

Hunyadi vajon úgy beszélt, mint a fimbeli karakter? Fotó: Forrás: NFI

Hogy beszélt a törökverő? A válaszhoz Dr. Pomozi Péter, a Magyarságkutató Intézet Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpontjának igazgatója segít közelebb kerülni.

A szakember szerint:

A 15. század nyelvtörténeti szempontból jól dokumentált időszak, így elvileg létre lehetett volna hozni egy korhű nyelvi környezetet is

A gond csak az, hogy hatféle múlt idő létezett akkoriban, ebből négyet élőbeszédben is használtak, és ez mai füllel szinte érthetetlen lenne

A nyelvi standard még nem létezett, az emberek tájanként eltérő nyelvjárásokban beszéltek – nem tudjuk pontosan, hogy Hunyadiék melyiket

Hunyadi használt-e trágár szavakat?

Biztosan igen, de bizonyos szavak nem voltak akkor olyan erősek, mint ma. Megtudtuk: a „segg” szó ősi magyar szó , uráli eredetű, a rokon nyelvekben is hasonló jelentéssel bír. Csak a későbbi nyelvhasználat tette erősen vulgárissá.

Hol van az apa, hol van a mi drágaságos Ulrik grófunk?

– teszik fel a kérdést a Hunyadi-sorozat első részében, mire a válasz:

Cillei? Valahol a király seggében félúton!

Mivel a szót használták és nem csak a testrészt jelentette, hanem azt is, hogy valami mögött, ezt a kifejezést használhatta Hunyadi. De az adott kontextusban ez nem volt indokolt.

A „kurva” szó például már a 14. században dokumentáltan megjelent, egyik első ismert káromkodásunk is tartalmazza. A kurva szláv, valószínűleg délszláv eredetű szó, egyébként eredetileg tyúkot jelent, de a tyúknak is van ilyen pejoratív értelme a magyarban. A kérdés tehát nem az, hogy léteztek-e ezek a szavak, hanem milyen stílusban és kontextusban hangozhattak el. Egy-egy csatára készülő katona szájából tehát nem lenne meglepő egy erősebb kifejezés, más kérdés, hogy a nézők mikor tartják ezt hitelesnek. Például a következőknél.

.... a király szokás szerint késik, gondolom, még a kurváival van elfoglalva

, illetve amikor a királynő mondja Zsigmondnak

a fräuleinjaimat én választom, a kurváidat te.

Az "itt hagytak minket a szarban" kifejezés is elhangozhatott, ugyanis ez a szó is már megvolt akkor a nyelvünkben és stilárisan nem volt olyan durva, az enyhe kifejezések megjelenésével tolódott el ez a kifejezés is a vulgáris irányba.