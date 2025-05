Történelem érettségi: meg lehet-e úszni a magolást a Hunyadi sorozattal?

Nagy sikert aratott a nemrég bemutatott Hunyadi című sorozat a tévében. A széria a híres törökverő hadvezér, Hunyadi János élettörténetét mutatja be. Ha egy diák most áll a történelem érettségi előtt, és meg akarja spórolni a megerőltető ismétlést vagy pánikszerű magolást, akkor szórakoztató formában is juthat információhoz Hunyadi Jánosról, ha megnézi ezt a szériát. De vajon a történelem érettségi is sikerülni fog annak, aki ebből sorozatból szerzett tudással megy be vizsgázni?

Rendkívüli részletgazdagság. De elég a történelem érettségi előtt?

Minden fontos történelmi eseményt láthatunk az epizódokban a várnai csatától kezdve a nándorfehérvári hősies harcig. A karakterek nagy részletességgel vannak bemutatva. Hunyadi életének minden fontos állomását látjuk, ahogy katonából a leghíresebb hadvezér lesz. Magánélete ugyanilyen aprólékossággal van bemutatva, nemcsak a nagy szerelmei, hanem bizony a hűtlenségei is.

Minden más fontos karakter is hasonló részletgazdagsággal tárul elénk. Elég csak az örök manipulátor Cillei Urlikra gondolni, aki minden gonoszsága ellenére is nagyon emberi tud maradni a remek forgatókönyvnek köszönhetően. A Magyarországon rekordmagasnak számító költségvetés minden fillérje meglátszik a képernyőn: a tökéletesen korhű díszletek és jelmezek miatt szinte kézzel tapintható a középkori világ.

A sorozat teljes hossza ugyan több, mint 10 óra, de ez az izgalmas cselekmény miatt sokkal kevesebbnek tűnik. Lehet olyan diák, aki úgy gondolja, hogy a Hunyadi János és koráról szóló tananyagot inkább ebből a sorozatból tanulja meg? De vajon jól teszi ezt? Nézzük meg, mit gondolnak a történészek a Hunyadi sorozat hitelességéről.

Érdemes megnézni még gyorsan a történelem érettségi előtt?

Mindenképp. Amennyiben egy kis stresszoldó kikapcsolódásra van szüksége az érettségizőnek. Azt azonban nem ajánljuk, hogy a középkori Magyarországról szóló tananyag megtanulása helyett tegye ezt.

Több történész szerint nem igazán hiteles a sorozat, ha a konkrét történelmi eseményekről és karakterekről van szó. Persze a csaták és a nagyobb történelmi fordulópontok évszámai stimmelnek, de a karakterek például már sokszor másképp viselkednek, mint ahogy azt a történelemkönyvekben tanulhattuk.