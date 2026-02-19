Neked mi az uralkodó belső éned? Személyiségtesztünkből kiderül

Felfedezheted, melyik belső éned uralja leginkább a döntéseidet – a gondoskodó, a stratéga vagy a művészlélek/lázadó.

Tízkérdéses személyiségtesztünkben kérdésenként három válaszlehetőség közül választhatsz, hogy közelebb kerülj a saját belső vezérhangodhoz.

Az eredmény mellé részletes jellemzés jár.

Legújabb személyiségtesztünk az uralkodó belső énedről rántja le a leplet. Mindenkiben ott él néhány meghatározó belső szereplő, akik csendben irányítják a döntéseket – vagy épp hangosan követelik maguknak a figyelmet. Lehet, hogy most a gondoskodó éned uralkodik, de megeshet az is, hogy a stratéga éned dolgozik benned a legintenzívebben, aki hideg fejjel, logikusan építi fel a napjait. A művészlélek is felszínre törhet, ha éppen érzésekből alkotsz, és egy pillanat alatt kiszínezed a saját világod. Néha ezek a szerepek összemosódnak, máskor egymással harcolnak benned. Vajon most melyik a főnök odabent? Töltsd ki a tesztet és kiderül!

A személyiségtesztből kiderül: melyik most a legfőbb uralkodó belső éned

Fotó: aleg baranau / Shutterstock

Személyiségteszt: Készen állsz, hogy megtudd, melyik most az uralkodó éned?

Olvasd el a kérdéseket és írd fel egy papírra annak a válaszlehetőségnek a betűjelét, amelyik a leginkább igaz rád.

1. Hogyan reagálsz, ha egy barátodnak épp rossz napja van?

A: Mindent félreteszek, most ő a legfontosabb. Meghallgatom, átölelem, segítek.

B: Megpróbálom kideríteni, mi a probléma, és megoldási javaslatokat adok.

C: Megpróbálom elterelni a figyelmét – viccekkel, kreatív programokkal.

2. Mit tartasz a legfontosabbnak egy kapcsolatban?

A: Támogatást és érzelmi biztonságot.

B: Közös tervezést és stabil jövőképet.

C: Spontaneitást és élményeket.

3. Mit csinálsz, ha új munkát kell választanod?

A: Azt nézem, hogy a saját munkámmal hogyan támogathatom másokét. Ez a csapatmunka lényege.

B: Stratégiát készítek, összehasonlítom a lehetőségeket.

C: Olyan munkát keresek, amely inspirál, amelyben fejlődhetek, kiteljesedhetek vagy valamiért különleges.

4. Hogyan reagálsz konfliktushelyzetben?

A: Nyugtatok, békítek, akár érintett vagyok a konfliktusban, akár a körülöttem élők között van nézeteltérés.

B: Logikusan érvelek, rendszerezem a problémát, hogy minden résztvevő átlássa, miről is van szó pontosan.

C: Mérges leszek és inkább arrébb állok. Mindenkinek lehet más véleménye vagy álláspontja, és én ezt elfogadom.