Melyik bajbajutottnak segítenél először? Ez a személyiségteszt tükröt tart a lelkednek

Ez a különleges személyiségteszt nem egy szokványos kérdésen alapul, hanem egy mélyebb, ösztönös döntésre épül. A válaszod ugyanis nemcsak az empátiád vagy a prioritásod tükre, hanem a gondolkodásmódod és az értékrended lenyomata is.

Ez a személyiségteszt az alapján fedi fel legbelsőbb énedet, hogy kinek segítenél először.

Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

Személyiségteszt, ami tükröt tart a lelkednek

A pszichológusok szerint a gyors, morális döntések képesek felfedni, hogyan reagálsz stresszhelyzetben, milyen típusú emberekhez vonzódsz és mi az, amit igazán fontosnak tartasz az életben. Vajon az ápolónak, a mozgássérült férfinak, a síró kisgyereknek vagy az idős nőnek segítenél? Készen állsz, hogy szembenézz önmagaddal? Csak pillants rá az alábbi képre és válaszd ki, kinek nyújtanál először segítséget. Lehet, hogy meglepő lesz, amit ez a teszt elmond rólad.

Ha a nővérnek segítenél

A képen talán a nővér az egyedüli, akinek nincs szüksége komolyabb segítségre, ezért, ha őt választottad, rendkívüli lazaság jellemző rád. Nem kifejezetten érdekelnek a komoly problémák, ugyanis annyira optimistán tekintesz az életre, hogy úgy véled, minden rossz egyszer jóra fordul. Nagyon könnyen teremtesz kapcsolatot másokkal, miközben szabad szellemed vezet az utadon.

Ha a mankós férfinek segítenél

Mivel nem akartad, hogy a férfi az idejét vesztegesse a segítségre várva, egy született vezető veszett el benned. Te vagy a társaság szíve-lelke, imádsz a középpontban lenni és mindig segítesz másokon. Azért esett a választásod erre a bajbajutott személyre, mivel nagyra tartod, hogy sérülése ellenére is próbál egyedül boldogulni. Továbbá nagyfokú céltudatosság, racionalitás és dinamikusság jellemez téged.

Ha a síró gyermeknek segítenél

A babák rengeteg ok miatt sírhatnak, azonban, ha neki segítenél először, akkor egy rendkívül érzékeny és empatikus ember vagy, aki tudja, hogy a gyermekek csak így tudják kifejezni a fájdalmukat. Természetesen a pityergés hátterében rengeteg minden állhat, komoly, de komolytalan dolog is, ezért, ha hozzá rohannál először, te bárkinek képes vagy segítséget nyújtani. Azonban ne hagyd, hogy mások kihasználják a jóindulatod.