Nehezen mondasz nemet? Ez a személyiségteszt elárulja az okát

Sokan nehezen mondanak nemet bizonyos helyzetekben.

Ez a személyiségteszt segít felismerni, miért engedsz túl gyakran másoknak.

A válaszaidból kiderül, megfelelni akarsz, gondoskodsz másokról, vagy inkább kerülöd a konfliktust.

Van, aki a főnökének nem tud nemet mondani. Más a családjának. Megint más akkor bólint rá mindenre, amikor már azt érzi, hogy elfáradt és nincs ereje vitatkozni. A nemet mondás sokaknak nehézséget okoz, és nem azért, mert nem tudják mit akarnak, csupán félnek a következményektől. Ez a személyiségteszt segít kideríteni, nálad milyen okok állnak a háttérben.

Ez a személyiségteszt segít felismerni, hol a leggyengébbek a határaid és mikor tudsz nemet mondani.

Fotó: fizkes / Shutterstock

Miért nem tudok nemet mondani? A személyiségteszt elárulja

A pszichológiai kutatások szerint a nemet mondás nehézsége szorosan összefügg azzal, hogyan tanultunk meg alkalmazkodni másokhoz. Vannak, akik gyerekkoruktól azt tanulták meg, hogy a béke és az elfogadás ára az, ha mindenre igent mondanak. Sokan pedig inkább bevállalnak még egy feladatot, csak ne kelljen konfliktusba kerülniük. Akkor jelent mindez problémát, amikor kimerültséghez, frusztrációhoz vagy akár testi tünetekhez vezet. Ilyenkor gyakran nem is az a kérdés, hogy nemet kellene-e mondani, hanem az, hogy miért pont arra a helyzetre a legnehezebb. Mert ahol elakadunk, ott általában valami fontos személyiségtéma húzódik meg a háttérben. Ez a személyiségteszt egyszerű, hétköznapi helyzeteken keresztül segít felismerni, hol a leggyengébbek a határaid, és mit árul el ez rólad. Nézd meg, mire mondasz nemet a legnehezebben, így többet tudsz meg magadról, mint gondolnád.

Válaszd ki minden kérdésnél azt, ami leginkább rád jellemző.

1. Mi az, amire a legnehezebben mondasz nemet?

A) Plusz feladat a munkahelyen

B) Segítségkérés egy családtagtól

C) Program, amire meghívtak

2. Ha fáradt vagy, és megkérnek valamire, mit teszel?

A) Megcsinálod, mert számítanak rád

B) Megcsinálod, de utána kimerülsz

C) Megcsinálod, csak ne legyen belőle vita

3. Melyik mondat a leginkább rád jellemző?

A) „Majd megoldom valahogy.”

B) „Nekik most nagyobb szükségük van rám.”

C) „Nem akarok kellemetlen helyzetet.”