Nehezen mondasz nemet? Ez a személyiségteszt elárulja az okát

Van, aki a főnökének nem tud nemet mondani. Más a családjának. Megint más akkor bólint rá mindenre, amikor már azt érzi, hogy elfáradt és nincs ereje vitatkozni. A nemet mondás sokaknak nehézséget okoz, és nem azért, mert nem tudják mit akarnak, csupán félnek a következményektől. Ez a személyiségteszt segít kideríteni, nálad milyen okok állnak a háttérben.
A pszichológiai kutatások szerint a nemet mondás nehézsége szorosan összefügg azzal, hogyan tanultunk meg alkalmazkodni másokhoz. Vannak, akik gyerekkoruktól azt tanulták meg, hogy a béke és az elfogadás ára az, ha mindenre igent mondanak. Sokan pedig inkább bevállalnak még egy feladatot, csak ne kelljen konfliktusba kerülniük. Akkor jelent mindez problémát, amikor kimerültséghez, frusztrációhoz vagy akár testi tünetekhez vezet. Ilyenkor gyakran nem is az a kérdés, hogy nemet kellene-e mondani, hanem az, hogy miért pont arra a helyzetre a legnehezebb. Mert ahol elakadunk, ott általában valami fontos személyiségtéma húzódik meg a háttérben. Ez a személyiségteszt egyszerű, hétköznapi helyzeteken keresztül segít felismerni, hol a leggyengébbek a határaid, és mit árul el ez rólad. Nézd meg, mire mondasz nemet a legnehezebben, így többet tudsz meg magadról, mint gondolnád.
Válaszd ki minden kérdésnél azt, ami leginkább rád jellemző.
1. Mi az, amire a legnehezebben mondasz nemet?
A) Plusz feladat a munkahelyen
B) Segítségkérés egy családtagtól
C) Program, amire meghívtak
2. Ha fáradt vagy, és megkérnek valamire, mit teszel?
A) Megcsinálod, mert számítanak rád
B) Megcsinálod, de utána kimerülsz
C) Megcsinálod, csak ne legyen belőle vita
3. Melyik mondat a leginkább rád jellemző?
A) „Majd megoldom valahogy.”
B) „Nekik most nagyobb szükségük van rám.”
C) „Nem akarok kellemetlen helyzetet.”
4. Ha nemet mondasz, mitől félsz leginkább?
A) Hogy lustának tűnsz
B) Hogy megbántasz valakit
C) Hogy konfliktus alakul ki
5. Mikor mondasz igent akkor is, amikor nem szeretnél?
A) Ha teljesíteni kell
B) Ha valaki számít rád
C) Ha nyomás alatt érzed magad
6. Mit érzel leggyakrabban egy stresszes időszak végén?
A) Kimerültséget
B) Lelki fáradtságot
C) Feszültséget
Ha a legtöbb válasz A – Megfelelni akaró
Számodra a teljesítmény a legfontosabb. Nehezen mondasz nemet, mert az értékességedet gyakran a teljesítményedhez kötöd. Erős vagy, megbízható, de sokszor túlvállalod magad.
Amennyiben a legtöbb válasz B – Gondoskodó
Mások szükségleteit a sajátod elé helyezed. Empatikus és figyelmes vagy, viszont hajlamos lehetsz elfelejteni, hogy neked is vannak határaid.
Ha a legtöbb válasz C – Konfliktuskerülő
Számodra a béke a legfontosabb. Inkább igent mondasz, csak ne legyen feszültség. Ez rövid távon megkönnyíti az életet, hosszú távon viszont belső feszültséget okozhat.
Az alábbi videóban még többet megtudhatsz a konfliktuskerülés negatív hatásairól:
