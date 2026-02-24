Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Személyiségtesztben szereplő kép egy, az arcát a kamerában a kezeivel keretező vidám, fiatal nőről

Személyiségteszt: most kiderül, mit árul el rólad az arcformád

önismeret
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 18:30
arcformaszemélyiségteszt
Vajon az arcod formája tényleg árulkodik a személyiségedről? A pszichológia és a nonverbális kommunikáció régóta foglalkozik azzal, hogyan tükröződhet a belső világunk a megjelenésünkben. Habár az arcforma nem fedi fel teljesen, hogy kik vagyunk, izgalmas lehet megvizsgálni, milyen jellemzőket társítanak az egyes vonásokhoz. Kíváncsi vagy? Akkor ez a személyiségteszt neked szól!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei
  • Az arcforma utalhat bizonyos személyiségjegyekre.
  • Miden forma más erősséget és kihívást rejt magában.
  • A személyiségteszt segíthet jobban megismerni önmagad.

Ezúttal egy játékos önismereti személyiségteszt következik: nézz a tükörbe vagy készíts egy szelfit, és figyeld meg az arcvonásaid! Szélesebb a homlokod? Markáns az állkapcsod? Inkább kerekdedek a vonásaid? Válaszd ki az alább felsoroltak közül azt az arcformát, amelyik a leginkább illik rád, majd olvasd el a hozzá tartozó leírást. Lehet, hogy meglepő dolgokat tudsz meg magadról!

Személyiségtesztben szereplő kép egy, a szögletesebb arcszerkezetét tükörben vizsgáló szőke nőről
Személyiségtesztünkből megtudhatod, mit árul el a belső világodról az arcformád.
Fotó: Yuganov Konstantin /  Shutterstock 

Személyiségteszt: most kiderül, mit árul el rólad az arcformád

Következzen egy szórakoztató személyiségteszt, amely nagy segítségedre lehet az önismeretben!

1. Kerek arc

Az arcod szélessége és hossza nagyjából azonos, az állad lágy, a vonásaid finomak?

Ha kerek arcod van, melegszívű, empatikus és gondoskodó személyiség lehetsz. Fontos számodra a biztonság és a harmónia, gyakran te vagy az, aki összetartja a baráti társaságot. Konfliktushelyzetben békítő szerepet vállalsz, mert nem szereted a feszültséget. Ugyanakkor hajlamos lehetsz arra, hogy mások igényeit a sajátod elé helyezd – tanuld meg néha magadat is előtérbe helyezni!

2. Ovális arc

Az ovális arc arányos, enyhén hosszúkás, kiegyensúlyozott vonásokkal.

Ez az arcforma gyakran kiegyensúlyozott, diplomatikus személyiségre utal. Jól alkalmazkodsz, könnyen megtalálod a közös hangot másokkal, és ritkán esel szélsőségekbe. Szeretsz rendszerezni, átlátni a helyzeteket, és logikusan gondolkodsz. Néha azonban túlgondolhatod a dolgokat, és nehezen hozol gyors döntést.

3. Szögletes arc

Markáns állkapocs, határozott vonalak jellemzik az arcodat?

A szögletes arc erős akaratot és céltudatosságot jelezhet. Ambiciózus vagy, kitartó, és nem riadsz vissza a kihívásoktól. Szeretsz irányítani, gyakran vállalsz vezető szerepet. Mások magabiztosnak látnak, még akkor is, ha belül néha bizonytalan vagy. Fontos számodra a teljesítmény, de figyelj rá, hogy ne légy túl szigorú sem magaddal, sem másokkal.

Ovális arcformával rendelkező nő mosolyogva oké jelet mutat
Az ovális arcforma kiegyensúlyozott, diplomatikus személyiségre utal.
Fotó: Luis Molinero /  Shutterstock 

4. Szív alakú arc

Szélesebb homlok, keskenyebb áll?

A szív alakú arc kreatív, intuitív személyiségről árulkodik. Élénk fantáziával rendelkezel, és gyakran az érzelmeid vezérelnek. Szenvedélyes vagy, könnyen lelkesedsz, de olykor hirtelen döntéseket hozol. Szereted, ha figyelnek rád, és fontos számodra az önkifejezés – legyen szó öltözködésről, művészetről vagy kommunikációról.

5. Hosszúkás arc

Az arcod keskeny és hosszabb az átlagnál?

Ez az arcforma elemző, gondolkodó személyiségtípusra utalhat. Mélyen átgondolod a dolgokat, szeretsz tervezni és előre kalkulálni. Megbízható és precíz vagy, ugyanakkor hajlamos lehetsz a perfekcionizmusra. Időnként nehezen lazítasz, mert mindig jár az agyad. A pihenés tudatos beiktatása kulcsfontosságú lehet számodra. 

Az alábbi videóból megtudhatod, hogyan állapíthatod meg könnyedén, milyen is az arcformád:

Az alábbi személyiségtesztjeinket se hagyd ki:

 

