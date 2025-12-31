Te hol ünnepelsz szilveszterkor? Ezt árulja el rólad

A személyiségünket nemcsak a velünk született tulajdonságok és a környezet, de a különféle szokásaink is alakítják és meghatározzák. Ilyenek lehetnek az ünnepek és az év végi események, például a szilveszter, amelyet sokféleképpen szeretünk megünnepelni. Van, aki az utazásra és az új dolgok felfedezésére esküszik, mások az otthon melegét választják és a négy fal között búcsúztatják az óévet. Egyesek a nagy bulikat részesítik előnyben, és olyanok is akadnak, akik a legjobb barátaikkal vagy a családtagjaikkal múlatják a időt ezen az estén. Te melyik kategóriába tartozol? Válaszold meg a személyiségteszt részeként!
Lássuk, mit takarnak a szokásaid, és miféle jellemvonásokról, illetve milyen tulajdonságokról árulkodik az, ahogyan a szilvesztert ünnepled.
1) Az igazi közösségi karakter
Egy végtelenül nyitott, társaságkedvelő személy vagy, aki imádja a különféle eseményeket, és emberek között érzi elemében magát. Akármilyen buli van, te biztosan részt veszel benne, sőt nagy rá az esély, hogy a nagy partikat éppen te szervezed. Imádod, ha pezseg körülötted az élet, könnyen kapcsolódsz másokhoz, szeretsz beszélgetni, gyakran a társaság középpontja vagy. Magabiztosság és energikusság jellemez, titkolt célod, hogy minden alkalmat emlékezetessé tegyél. Folyton lelkesedsz valami iránt, nem félsz megmutatni a belső világodat, ahogy az erősségeidet, úgy a hiányosságaidat sem.
2) A minőségi idő és a lelassulás híve
Ha megválogatod, kikkel és hogyan töltsd az év utolsó éjjelét, akkor minden bizonnyal egy megfontolt, őszinte, érzelmileg érett illető vagy, aki tudja, mire vágyik, és ezt képes is kifejezni. Sokkal fontosabb számodra a minőség, mint a mennyiség, ezért mindig meggondolod, kikkel vedd körbe magad. Alapvetőek számodra a családi kötelékek és a barátságok, az őszinte beszélgetésekre és tartalmas közös időtöltésre esküszöl. Az értékes emberi kapcsolatok adják az életed értelmét. Tudatosan döntesz, és mindig azt választod, ami felölt.
3) A változatosságot kereső kalandor
Szeretsz kiszakadni a hétköznapokból, lételemed az utazás, az újdonságkeresés. Rugalmas, kreatív, spontán és kíváncsi személy vagy, aki nyitott az új élményekre, impulzusokra, nem riad vissza a váratlan helyzetektől, helyt áll az ismeretlen szituációkban is. Legyen szó a szilveszterről, esetleg más ünnepről, bátran kimozdulsz otthonról és választasz magadnak egy izgalmas úti célt. A változatosság, a friss ingerek adják meg az életed izgalmasságát, ezek inspirálnak, és olyan energiatartalékokat képeznek számodra, melyekből a hétköznapokon töltekezhetsz.
4) Az önazonos és kiegyensúlyozott lélek
Amennyiben többnyire otthon szeretsz lenni, megnézni a kedvenc filmjeidet, sorozataidat, elindítani a jól bejáratott lejátszási listáidat, finom ételekkel és italokkal meglepni magadat, a párodat, a lakótársadat, akkor te biztosan tudod, mi a jó neked! Nem érzel semmiféle nyomást azzal kapcsolatban, hogy ki kellene mozdulnod és látványosan buliznod. Mindig hallgatsz a belső megérzéseidre, nem foglalkozol a külső elvárásokkal, értékeled a nyugalmat, és azt, ha a saját ritmusod szerint élhetsz. Mindez nem introvertáltságra, sokkal inkább tudatosságra és önazonosságra utal.
Te mennyire ismered a legőrültebb szilveszteri szokásokat? Ilyenkor persze nemcsak ezek, de az újévi fogadalmak is fontosak! Vajon, miért bukunk el az önmagunknak tett ígéretekkel évről évre? Mit tegyünk a pszichológus szerint, hogy ezúttal tényleg ne szegjük meg azokat? Az biztos, hogy bizonyos trükkök hozzájárulhatnak a sikerességhez. Ha segítségre lenne szükséged az életmódváltáshoz, olvasd el azt a cikket is, amelyben lendületet kaphatsz a diéta elkezdéséhez.
