Olcsó szilveszteri utazás? Ez az 5 külföldi úti cél a legjobb választás

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 11. 10:55
Mi lenne, ha idén nem otthon, hanem valahol messze, napsütésben vagy különleges helyen köszöntenéd az új évet? Mutatjuk, hol lehet még viszonylag olcsón kikapcsolódni szilveszterkor. Hoztunk 5 olcsó szilveszteri utazási tippet!
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • Több mediterrán helyszínen is naősütötte tengerparton köszönthetjük az új évet.
  • Paphos, Kréta, Madeira, Málta és Velence mind alkalmas évzáró kiruccanásra pénztárcabarát áron.
  • Akár egy romantikus séta, akár egy gigászi buli a cél, ezeken a helyszíneken számtalan lehetőség várja az utazókat.

Az év utolsó napját sokan szeretik különlegessé tenni. Van, aki házibuliban búcsúzik az óévtől, mások wellness-szállodában lazítanak, de egyre többen döntenek úgy, hogy a szilvesztert külföldön töltik. Mutatjuk, hol találhatsz olcsó szilveszteri utazási ajánlatot úgy, hogy az élmény is garantált legyen.

Olcsó szilveszteri utazás Velencében
Ma már Velencébe is szervezhető olcsó szilveszteri utazás / Fotó: neirfy@ / 123RF

Olcsó szilveszteri utazás: ezek most a legjobb úti célok újévkor

Ha úgy érzed, itt az ideje valami új szilveszteri hagyománynak, mutatunk négy helyet, ahol nem csak különleges lesz az élmény, de még a pénztárcád sem bánja.

Páfosz, Ciprus 

A Ciprus dél-nyugati partján található Páfosz december végén is nagyszerű élményt nyújt. A kivilágított pálmafák és karácsonyfák ünnepi hangulatot varázsolnak a mediterrán városba. Szilveszter éjjelén és újév napján a ciprusiak kedvenc süteménye a Vasilopita. Ez tulajdonképpen egy újévi kalács, amelybe sütés előtt egy szerencsepénzt rejtenek. Aki megtalálja a pénzt, annak a hagyomány szerint szerencsét hoz az új év. Csak vigyázz, nehogy a fogad bánja!

Páfosz, Ciprus
Páfosz, Ciprus  / Fotó: Kati Lenart /  Shutterstock 

Kréta, Görögország

Ha meleg helyen, de mégis európai közegben ünnepelnéd az év végét, Kréta remek választás. A Földközi-tenger legnagyobb szigete ilyenkor is életvidám és napfényes, a legnagyobb városokban – Iráklionban és Haníában – pedig igazán pezsgő a szilveszteri hangulat. Az utcák megtelnek ünneplő emberekkel, éjfélkor pedig látványos tűzijáték ragyogja be az égboltot. A szilveszter itt nemcsak buli, hanem családi ünnep is. A gyerekek éjjel ajándékokat kapnak, valamit az egész család közösen vágja fel a Vasilopitát, amely itt is az újévi hagyomány része.

Kréta, Görögország
Kréta, Görögország / Fotó: 123RF

Madeira, Spanyolország

Ha tél közepén is napsütésre és különleges élményekre vágysz, Madeira tökéletes választás. A „tavasz szigetének” is becézett portugál sziget enyhe idővel és lenyűgöző panorámával vár. Funchal, a sziget fővárosa, Európa egyik legismertebb szilveszteri tűzijátékának helyszíne. A látványt a városból, a kikötőből, vagy akár egy hajó fedélzetéről is élvezheted.

Az ünnepi hangulathoz Madeirán különleges helyi hagyományok is társulnak: éjfélkor 12 mazsolát esznek, amelyek mind egy-egy újévi kívánságot jelképeznek. Mellé helyi bor jár, ami még emlékezetesebbé teszi az év első pillanatait.

Madeira, Spanyolország
Madeira, Spanyolország / Fotó: Ales / 123RF

Málta 

Ha a téli hideget egy igazán hangulatos, tengerparti városra cserélnéd le, Málta ideális választás lehet. Szilveszterkor a főváros, Valletta teljes lakossága együtt ünnepel: a Szent György téren színpad, fények, zene, tánc és pezsgős forgatag várja az oda érkezőket. Aki hajnalig bulizna, annak Paceville, Málta legismertebb szórakozónegyede az ideális választás, ahol kocsmák, klubok és kaszinók sora gondoskodik a hangulatról. Ha nyugodtabb estére vágysz, Málta arra is ad lehetőséget. Sok étterem hangulatos, meghitt ünnepi vacsorával készül, amely során kihagyhatatlan ital az úgynevezett Imbuljuta tal-Qastant nevű forró nedű, amely egy kakaós, gesztenyés, fűszeres helyi különlegesség szilveszterre.

Szilveszteri tűzijáték Máltán
Szilveszteri tűzijáték Máltán / Fotó: MartiBstock /  Shutterstock 

Velence, Olaszország

Ha álmodoztál már arról, hogy az újévet egy különleges, romantikus helyen köszöntöd, Velence telitalálat. Tél ide vagy oda, a hőmérséklet ritkán megy fagypont alá, éjfélkor pedig a Szent Márk téren olyan tűzijátékot látsz, amit sosem felejtesz el. Ez az időszak különösen vonzó azoknak, akik imádják az olasz életérzést, a finom ételeket, a borokat, a kultúrát, és persze a romantikát. Egy esti séta a Canal Grande mentén, vacsora egy kis trattoriában, vagy akár egy szilveszteri álarcos bál, Velencén mindez az ünnep része. Ugyan a felsoroltak közül nem a legolcsóbb választás, de megéri.

Velence, Olaszország
Velence, Olaszország / Fotó: Nejdet Duzen /  Shutterstock 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
