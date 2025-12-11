Olcsó szilveszteri utazás? Ez az 5 külföldi úti cél a legjobb választás

Az év utolsó napját sokan szeretik különlegessé tenni. Van, aki házibuliban búcsúzik az óévtől, mások wellness-szállodában lazítanak, de egyre többen döntenek úgy, hogy a szilvesztert külföldön töltik. Mutatjuk, hol találhatsz olcsó szilveszteri utazási ajánlatot úgy, hogy az élmény is garantált legyen.
Ha úgy érzed, itt az ideje valami új szilveszteri hagyománynak, mutatunk négy helyet, ahol nem csak különleges lesz az élmény, de még a pénztárcád sem bánja.
A Ciprus dél-nyugati partján található Páfosz december végén is nagyszerű élményt nyújt. A kivilágított pálmafák és karácsonyfák ünnepi hangulatot varázsolnak a mediterrán városba. Szilveszter éjjelén és újév napján a ciprusiak kedvenc süteménye a Vasilopita. Ez tulajdonképpen egy újévi kalács, amelybe sütés előtt egy szerencsepénzt rejtenek. Aki megtalálja a pénzt, annak a hagyomány szerint szerencsét hoz az új év. Csak vigyázz, nehogy a fogad bánja!
Ha meleg helyen, de mégis európai közegben ünnepelnéd az év végét, Kréta remek választás. A Földközi-tenger legnagyobb szigete ilyenkor is életvidám és napfényes, a legnagyobb városokban – Iráklionban és Haníában – pedig igazán pezsgő a szilveszteri hangulat. Az utcák megtelnek ünneplő emberekkel, éjfélkor pedig látványos tűzijáték ragyogja be az égboltot. A szilveszter itt nemcsak buli, hanem családi ünnep is. A gyerekek éjjel ajándékokat kapnak, valamit az egész család közösen vágja fel a Vasilopitát, amely itt is az újévi hagyomány része.
Ha tél közepén is napsütésre és különleges élményekre vágysz, Madeira tökéletes választás. A „tavasz szigetének” is becézett portugál sziget enyhe idővel és lenyűgöző panorámával vár. Funchal, a sziget fővárosa, Európa egyik legismertebb szilveszteri tűzijátékának helyszíne. A látványt a városból, a kikötőből, vagy akár egy hajó fedélzetéről is élvezheted.
Az ünnepi hangulathoz Madeirán különleges helyi hagyományok is társulnak: éjfélkor 12 mazsolát esznek, amelyek mind egy-egy újévi kívánságot jelképeznek. Mellé helyi bor jár, ami még emlékezetesebbé teszi az év első pillanatait.
Ha a téli hideget egy igazán hangulatos, tengerparti városra cserélnéd le, Málta ideális választás lehet. Szilveszterkor a főváros, Valletta teljes lakossága együtt ünnepel: a Szent György téren színpad, fények, zene, tánc és pezsgős forgatag várja az oda érkezőket. Aki hajnalig bulizna, annak Paceville, Málta legismertebb szórakozónegyede az ideális választás, ahol kocsmák, klubok és kaszinók sora gondoskodik a hangulatról. Ha nyugodtabb estére vágysz, Málta arra is ad lehetőséget. Sok étterem hangulatos, meghitt ünnepi vacsorával készül, amely során kihagyhatatlan ital az úgynevezett Imbuljuta tal-Qastant nevű forró nedű, amely egy kakaós, gesztenyés, fűszeres helyi különlegesség szilveszterre.
Ha álmodoztál már arról, hogy az újévet egy különleges, romantikus helyen köszöntöd, Velence telitalálat. Tél ide vagy oda, a hőmérséklet ritkán megy fagypont alá, éjfélkor pedig a Szent Márk téren olyan tűzijátékot látsz, amit sosem felejtesz el. Ez az időszak különösen vonzó azoknak, akik imádják az olasz életérzést, a finom ételeket, a borokat, a kultúrát, és persze a romantikát. Egy esti séta a Canal Grande mentén, vacsora egy kis trattoriában, vagy akár egy szilveszteri álarcos bál, Velencén mindez az ünnep része. Ugyan a felsoroltak közül nem a legolcsóbb választás, de megéri.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.