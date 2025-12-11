Olcsó szilveszteri utazás? Ez az 5 külföldi úti cél a legjobb választás

Több mediterrán helyszínen is naősütötte tengerparton köszönthetjük az új évet.

Paphos, Kréta, Madeira, Málta és Velence mind alkalmas évzáró kiruccanásra pénztárcabarát áron.

Akár egy romantikus séta, akár egy gigászi buli a cél, ezeken a helyszíneken számtalan lehetőség várja az utazókat.

Az év utolsó napját sokan szeretik különlegessé tenni. Van, aki házibuliban búcsúzik az óévtől, mások wellness-szállodában lazítanak, de egyre többen döntenek úgy, hogy a szilvesztert külföldön töltik. Mutatjuk, hol találhatsz olcsó szilveszteri utazási ajánlatot úgy, hogy az élmény is garantált legyen.

Ma már Velencébe is szervezhető olcsó szilveszteri utazás / Fotó: neirfy@ / 123RF

Olcsó szilveszteri utazás: ezek most a legjobb úti célok újévkor

Ha úgy érzed, itt az ideje valami új szilveszteri hagyománynak, mutatunk négy helyet, ahol nem csak különleges lesz az élmény, de még a pénztárcád sem bánja.

Páfosz, Ciprus

A Ciprus dél-nyugati partján található Páfosz december végén is nagyszerű élményt nyújt. A kivilágított pálmafák és karácsonyfák ünnepi hangulatot varázsolnak a mediterrán városba. Szilveszter éjjelén és újév napján a ciprusiak kedvenc süteménye a Vasilopita. Ez tulajdonképpen egy újévi kalács, amelybe sütés előtt egy szerencsepénzt rejtenek. Aki megtalálja a pénzt, annak a hagyomány szerint szerencsét hoz az új év. Csak vigyázz, nehogy a fogad bánja!

Páfosz, Ciprus / Fotó: Kati Lenart / Shutterstock

Kréta, Görögország

Ha meleg helyen, de mégis európai közegben ünnepelnéd az év végét, Kréta remek választás. A Földközi-tenger legnagyobb szigete ilyenkor is életvidám és napfényes, a legnagyobb városokban – Iráklionban és Haníában – pedig igazán pezsgő a szilveszteri hangulat. Az utcák megtelnek ünneplő emberekkel, éjfélkor pedig látványos tűzijáték ragyogja be az égboltot. A szilveszter itt nemcsak buli, hanem családi ünnep is. A gyerekek éjjel ajándékokat kapnak, valamit az egész család közösen vágja fel a Vasilopitát, amely itt is az újévi hagyomány része.

Kréta, Görögország / Fotó: 123RF

Madeira, Spanyolország

Ha tél közepén is napsütésre és különleges élményekre vágysz, Madeira tökéletes választás. A „tavasz szigetének” is becézett portugál sziget enyhe idővel és lenyűgöző panorámával vár. Funchal, a sziget fővárosa, Európa egyik legismertebb szilveszteri tűzijátékának helyszíne. A látványt a városból, a kikötőből, vagy akár egy hajó fedélzetéről is élvezheted.