Személyiségteszt: meg fogsz lepődni, ezt árulja el rólad a kedvenc ételed

Személyiségteszt azoknak, akik szeretnének többet megtudni önmagukról, valamint jobban beleásni magukat az önismeret világába, ugyanis minden ember nagyon eltérő ízlelőbimbókkal rendelkezik. Például amíg te a gyümölcsfagylaltot isteninek találod, addig mások ki sem állhatják. Ennek tudományos magyarázata, hogy az édes a sós, a savanyú, a keserű és az umami, valamint az egyes aromák érzékelése olyan érzékszervi élményhez vezet, amelyet agyunk egy bizonyos ízként értelmez.

Ebből a személyiségtesztből megtudhatod, mit árul el rólad a kedvenc ételed

Fotó: Dean Drobot / Shutterstock

Személyiségteszt, amiből fontos dolgokat tudhatsz meg magadról

Te melyiket preferálod: az édes, vagy talán a fűszeresebb ételek vonzzanak? Nevezd meg kedvenc finomságod, keresd meg az ízvilágát és tudd meg, mit mond el rólad a személyiségteszt!

Ha a csípős, fűszeres ételek rabja vagy

Igazi kalandvágyó típus vagy, aki szinte semmire sem mond nemet. Egyáltalán nem félsz a változástól és a kalandoktól, az unalomtól viszont rettegsz. Folyamatosan hajszolod az élményeket, hogy meglegyen a számodra szükséges adrenalinlöket. Jól érzed magad a középpontban és szívesen fogadod a bókokat.

Ha élsz-halsz a keserű ételekért

Ha élsz-halsz a keserű ízekért, akkor van egy rossz hírünk, a tudósok nem sok jót állapítottak meg a keserű ízek kedvelőiről. A szakértők szerint ugyanis hajlamosabb lehetsz az érzéketlenségre, emellett pedig számos más negatív vonásod lehet, mint az önzés, a szadizmus és a nárcizmus.

A rukkola saláta például kicsit keserű

Fotó: Africa Studio / Shutterstock

Ha a sós ételek vonzanak

A sós ételek kedvelői általában szívesen sodródnak az árral, de könnyen fennakadnak az élet apró kellemetlenségein, mint például azon, ha a kávéfolt nem jön ki a ruhájukból. Továbbá amellett, hogy lelkesek és motiváltak, hisznek a sorsban. Kíváncsi természettel rendelkeznek, ezért nyitottak az újdonságra.

A sós ételek közül az egyik abszulút kedvenc a sült krumpli és a hamburger

Fotó: Dima www.PHOTO-123.com / Shutterstock

Ha az édes ételek szerelmese vagy

A kutatók szerint amennyiben az édesszájúak táborát erősíted, egy szerethető, szelíd, segítőkész személyiség vagy, akit sok barát vesz körül. Rengeteg ember szereti az üdítő társaságodat, mivel a veled töltött idő számukra feltöltődés. Úgy vélekedsz, hogy adni jó és igyekszel is e szerint élni.