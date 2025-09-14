Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Szeréna, Roxána névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Személyiségteszt: meg fogsz lepődni, ezt árulja el rólad a kedvenc ételed

önismeret
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 14. 19:15
kedvenc ételszemélyiségteszt
Ízlelőbimbóid nagyon izgalmas dolgokat árulhatnak el arról, hogy ki vagy. Ennek alapján a következő személyiségteszt a kedvenc ételed segítségével fogja feltárni a jellemed. A kulináris élvezetek ugyanis nemcsak az ételek általános élvezetét befolyásolják, hanem hatással vannak emlékeinkre és érzelmeinkre is.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Személyiségteszt azoknak, akik szeretnének többet megtudni önmagukról, valamint jobban beleásni magukat az önismeret világába, ugyanis minden ember nagyon eltérő ízlelőbimbókkal rendelkezik. Például amíg te a gyümölcsfagylaltot isteninek találod, addig mások ki sem állhatják. Ennek tudományos magyarázata, hogy az édes a sós, a savanyú, a keserű és az umami, valamint az egyes aromák érzékelése olyan érzékszervi élményhez vezet, amelyet agyunk egy bizonyos ízként értelmez.

Személyiségteszt a kedvenc ételeinkről egy fiatal nő tortát tart a kezében és nagyon vágyik rá hogy megegye.
Ebből a személyiségtesztből megtudhatod, mit árul el rólad a kedvenc ételed
Fotó: Dean Drobot /  Shutterstock 

Személyiségteszt, amiből fontos dolgokat tudhatsz meg magadról

Te melyiket preferálod: az édes, vagy talán a fűszeresebb ételek vonzzanak? Nevezd meg kedvenc finomságod, keresd meg az ízvilágát és tudd meg, mit mond el rólad a személyiségteszt!

Ha a csípős, fűszeres ételek rabja vagy

Igazi kalandvágyó típus vagy, aki szinte semmire sem mond nemet. Egyáltalán nem félsz a változástól és a kalandoktól, az unalomtól viszont rettegsz. Folyamatosan hajszolod az élményeket, hogy meglegyen a számodra szükséges adrenalinlöket. Jól érzed magad a középpontban és szívesen fogadod a bókokat.

Ha élsz-halsz a keserű ételekért

Ha élsz-halsz a keserű ízekért, akkor van egy rossz hírünk, a tudósok nem sok jót állapítottak meg a keserű ízek kedvelőiről. A szakértők szerint ugyanis hajlamosabb lehetsz az érzéketlenségre, emellett pedig számos más negatív vonásod lehet, mint az önzés, a szadizmus és a nárcizmus

A személyiségteszt szerint a képen látható étel a rukkolasaláta keserű
A rukkola saláta például kicsit keserű
Fotó: Africa Studio /  Shutterstock 

Ha a sós ételek vonzanak

A sós ételek kedvelői általában szívesen sodródnak az árral, de könnyen fennakadnak az élet apró kellemetlenségein, mint például azon, ha a kávéfolt nem jön ki a ruhájukból. Továbbá amellett, hogy lelkesek és motiváltak, hisznek a sorsban. Kíváncsi természettel rendelkeznek, ezért nyitottak az újdonságra.

A személyiségteszt szerint a képen látható hamburger és sült krumpli a sós ételek kedvelőinek kedvence.
A sós ételek közül az egyik abszulút kedvenc a sült krumpli és a hamburger
Fotó: Dima www.PHOTO-123.com /  Shutterstock 

Ha az édes ételek szerelmese vagy

A kutatók szerint amennyiben az édesszájúak táborát erősíted, egy szerethető, szelíd, segítőkész személyiség vagy, akit sok barát vesz körül. Rengeteg ember szereti az üdítő társaságodat, mivel a veled töltött idő számukra feltöltődés. Úgy vélekedsz, hogy adni jó és igyekszel is e szerint élni.

Eszterházy tortaszelet egy tányéron, ami a személyiségteszt szerint az édesszájúak egyik kedvence
Eszterházy torta az édesszájúak egyik kedvence
Fotó: Anna_Pustynnikova /  Shutterstock 

Ha a savanyú ételekért rajongsz

A savanyú ételek kedvelői szorongó és stresszes típusok, akik hatalma hangsúlyt fektetnek egészségükre. Ezek az emberek képesek nagy célokat kitűzni, ezért sokszor túlzottan szigorúak önmagukkal szemben.

Egy tányér savanyúkáposzta, ami a személyiségteszt szerint sokat elárul rólad
Ha a savanyúkáposzta az egyik kedvenc ételed, sokat elmond a személyiségedről
Fotó: Arkadiusz Fajer /  Shutterstock 

Az alábbi videóból még többet tudhatsz meg az ételekkel való kapcsolatodról:

Tudj meg még többet a személyiségedről az alábbi tesztekből:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu