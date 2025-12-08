Személyiségteszt: döbbenetes dolgot árul el rólad a kedvenc karácsonyi dalod

Az ünnepek közeledtével hirtelen rengeteg dolog szakad a nyakunkba, ilyenkor pedig csak egy dolog segíthet, a kedvenc karácsonyi dalunk. Amennyiben kíváncsi vagy rá, mit árul el rólad szeretett zenéd, amit a mentálisan megterhelő időszakban újra és újra meghallgatsz, az alábbi személyiségtesztből kiderül.
Már jóval az ünnepi időszak előtt felcsendülnek a karácsonyi slágerek, melyek elől nincs menekvés. Bár már rongyossá hallgattuk őket, mindig van egy, ami örökre a szívünkbe lopta magát. Nézzük a személyiségteszt alapján, milyen fontos dolgot árul el rólad kedvenc karácsonyi dalod.
A kedvenc karácsonyi dalod sok mindent elárul a személyiségedről.
Romantikus vagy melankolikus, esetleg örök életvidám vagy? Est is elárulja rólad a kedvenc karácsonyi slágered.
Személyiségteszt: ezt árulja el rólad a kedvenc karácsonyi dalod
All I Want For Christmas is You – Mariah Carey Biztosak vagyunk abba, ahogy elolvastad a szám címét, egyből felcsendült a fejedben az a bizonyos, oly sokak által ismert dallam. Bár nem egy kimondottan izgalmas választás, de néha jó a megszokott, bevált dolgokhoz ragaszkodni. A mennyiben ez a kedvenc karácsonyi dalod, akkor egy igazán őszinte személyiség vagy.
Last Christmas – Wham! Ki bántott téged? Ezt a dalt csak abban az esetben választhatja bárki is a kedvencének, ha elvesztette a szerelmét és összeomlott az ünnepekben. Nem mindenki számára jelent azonban a december szívfájdalmat. Vegyél a kezedbe egy forró csokit és élvezd a szeretteid társaságát!
Eight Days of Christmas – a Destiny's Child Őszintén mondjuk ki, hogy ez a dal az All I Want for Christmas Is You teljes ellentéte. A cím pedig már alapvetően egy matematikai furcsaságot sugall, de ha ez eddig eszedbe sem jutott, akkor a gondolataid csakis az ajándékok körül forognak.
Santa Baby – Madonna Bárhol csendül fel ez a dal, te vagy az, aki a céges karácsonyi partin egyből a középpontba kerül és olyan táncot lejt, hogy még a főnöknek is leesik az álla. Számodra az ünnepek azonban nemcsak az édességről és bulikról szólnak, hanem esélyt adnak arra, hogy egy kicsit romantikázz.
Mistletoe – Justin Bieber Amennyiben Justin Bieber téli slágerére esett a választásod, akkor valószínűleg Bieber rajongó vagy és már a szám megjelenése óta ez a kedvenced. Ha tehetnéd, visszamennél 12 éves korodba, bár nem hibáztatunk, ez egy modern klasszikus.
Happy Xmas (War Is Over) - John Lennon és Yoko Ono Ha a Happy Xmax lett a kedvenced, akkor kevésbé érdekelnek az ajándékok, sokkal fontosabb számodra a béke. Ha a szíved azt súgja, hogy a szeretteid megajándékozása helyett inkább rászorulóknak adományoznál, akkor tégy úgy, szeretteid biztosan meg fogják érteni.
Underneath the Tree - Kelly Clarkson Erről a dalról lerí, hogy végre itt a karácsony és az ünnepi hangulat. Ha ez az elsőszámú dalod, akkor maga vagy a boldogság definíciója, pozitív kisugárzásod pedig hatással van a körülötted lévőkre is. Szinte bármilyen helyzetben képes vagy mások arcára mosolyt csalni.
Do They Know It’s Christmas? – Band Aid Ez a dal lett a favoritod? Az ünnepekben nincs is jobb a jótékonykodásnál, a zene pedig egyenlő a karácsonyi hangulat fogalmával. Amennyiben erre esett a választásod, akkor nagyon emberbarát vagy és fontosnak tartod a másoknak való segítségnyújtást.
Anything – Michael Bublé Ha Michael Bublé hangja tölt el a legjobb érzéssel, akkor nagyon tudod értékelni az élet apró örömeit és könnyedén veszed az eléd gördülő akadályokat.
Wonderful Christmastime – Paul McCartney Bár McCartney nevéhez rengeteg dal köthető, a Wonderful Christmastime-ban van valami, ami igazán magával tudja ragadni a hallgatót. A zene alapján szereted az egyszerűséget, nem túlbonyolítani a dolgokat és a pillanatnak élsz.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.