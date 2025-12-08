Személyiségteszt: döbbenetes dolgot árul el rólad a kedvenc karácsonyi dalod

Már jóval az ünnepi időszak előtt felcsendülnek a karácsonyi slágerek, melyek elől nincs menekvés. Bár már rongyossá hallgattuk őket, mindig van egy, ami örökre a szívünkbe lopta magát. Nézzük a személyiségteszt alapján, milyen fontos dolgot árul el rólad kedvenc karácsonyi dalod.

Ez a személyiségteszt a kedvenc karácsonyi slágereidről szól

A kedvenc karácsonyi dalod sok mindent elárul a személyiségedről.

Romantikus vagy melankolikus, esetleg örök életvidám vagy? Est is elárulja rólad a kedvenc karácsonyi slágered.

Személyiségteszt: ezt árulja el rólad a kedvenc karácsonyi dalod

All I Want For Christmas is You – Mariah Carey

Biztosak vagyunk abba, ahogy elolvastad a szám címét, egyből felcsendült a fejedben az a bizonyos, oly sokak által ismert dallam. Bár nem egy kimondottan izgalmas választás, de néha jó a megszokott, bevált dolgokhoz ragaszkodni. A mennyiben ez a kedvenc karácsonyi dalod, akkor egy igazán őszinte személyiség vagy. Last Christmas – Wham!

Ki bántott téged? Ezt a dalt csak abban az esetben választhatja bárki is a kedvencének, ha elvesztette a szerelmét és összeomlott az ünnepekben. Nem mindenki számára jelent azonban a december szívfájdalmat. Vegyél a kezedbe egy forró csokit és élvezd a szeretteid társaságát! Eight Days of Christmas – a Destiny's Child

Őszintén mondjuk ki, hogy ez a dal az All I Want for Christmas Is You teljes ellentéte. A cím pedig már alapvetően egy matematikai furcsaságot sugall, de ha ez eddig eszedbe sem jutott, akkor a gondolataid csakis az ajándékok körül forognak. Santa Baby – Madonna

Bárhol csendül fel ez a dal, te vagy az, aki a céges karácsonyi partin egyből a középpontba kerül és olyan táncot lejt, hogy még a főnöknek is leesik az álla. Számodra az ünnepek azonban nemcsak az édességről és bulikról szólnak, hanem esélyt adnak arra, hogy egy kicsit romantikázz. Mistletoe – Justin Bieber

Amennyiben Justin Bieber téli slágerére esett a választásod, akkor valószínűleg Bieber rajongó vagy és már a szám megjelenése óta ez a kedvenced. Ha tehetnéd, visszamennél 12 éves korodba, bár nem hibáztatunk, ez egy modern klasszikus. Happy Xmas (War Is Over) - John Lennon és Yoko Ono

Ha a Happy Xmax lett a kedvenced, akkor kevésbé érdekelnek az ajándékok, sokkal fontosabb számodra a béke. Ha a szíved azt súgja, hogy a szeretteid megajándékozása helyett inkább rászorulóknak adományoznál, akkor tégy úgy, szeretteid biztosan meg fogják érteni. Underneath the Tree - Kelly Clarkson

Erről a dalról lerí, hogy végre itt a karácsony és az ünnepi hangulat. Ha ez az elsőszámú dalod, akkor maga vagy a boldogság definíciója, pozitív kisugárzásod pedig hatással van a körülötted lévőkre is. Szinte bármilyen helyzetben képes vagy mások arcára mosolyt csalni. Do They Know It’s Christmas? – Band Aid

Ez a dal lett a favoritod? Az ünnepekben nincs is jobb a jótékonykodásnál, a zene pedig egyenlő a karácsonyi hangulat fogalmával. Amennyiben erre esett a választásod, akkor nagyon emberbarát vagy és fontosnak tartod a másoknak való segítségnyújtást. Anything – Michael Bublé

Ha Michael Bublé hangja tölt el a legjobb érzéssel, akkor nagyon tudod értékelni az élet apró örömeit és könnyedén veszed az eléd gördülő akadályokat. Wonderful Christmastime – Paul McCartney

Bár McCartney nevéhez rengeteg dal köthető, a Wonderful Christmastime-ban van valami, ami igazán magával tudja ragadni a hallgatót. A zene alapján szereted az egyszerűséget, nem túlbonyolítani a dolgokat és a pillanatnak élsz.

