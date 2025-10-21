Személyiségteszt: milyen hajszínű pasi az eseted? A választásod többet elárul rólad, mint gondolnád

Ebből a személyiségtesztből kiderül, mit árul el rólad az ízlésed a férfiak hajszíne terén. Görgess lejjebb és végezd el a tesztet. Jó játékot kívánunk!

Személyiségtesztünkből kiderítheted, mit árul el rólad az, hogy milyen hajszínű pasik jönnek be.

Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Személyiségteszt – szőke, barna, vörös vagy fekete hajszínre buksz?

Amikor rápillantasz egy pasira, mit látsz meg egyből már messziről? A hajszínét. Ez alapján már sejteni lehet, hogy tetszeni fog-e neked vagy esélye sincs. Gondolj csak arra, hogyan beszéled ki a barátnőiddel egy bárpultnál ücsörögve, hogy ki tetszik nektek; feltehetőleg csak annyit mondtok egymásnak, hogy „enyém a barna, tied a szőke, hiszen ők a te eseteid”.

Mit árul el rólad, hogy milyen hajszínre buksz?

Ha a szőke hajú pasik jönnek be

Te vagy az a lány, aki odavan a szőke hajú fiúkért? Akkor neked minden fiúbandában volt egy kedvenc tagod! Tuti, hogy a Backstreet Boys idején Nick Carter-rajongó voltál, és a hozzá hasonlók jöttek be. Mit árul el ez rólad? Azt, hogy szereted a népszerű fiúkat; egy igazán szép szőke hajú pasinak mindig vannak rajongói, ezért vonzz téged is ez a szín. Szereted, ha irigykednek rád egy kicsit, ezért választasz szőke pasikat.

A természetes szőke haj idővel gyakran besötétedik.

Fotó: TunedIn by Westend61 / Shutterstock

Ha a barna hajú pasik jönnek be

Ha barna pasit választasz, neked több kell, mint hogy valaki egy hajszínnel akarjon lenyűgözni. Nálad a hajszín kevésbé meghatározó, te a inkább a kisugárzásra mész. Ha téged ők vonzzanak, akkor nem dőlsz be a kirakatfiúknak – te igazi férfit keresel magad mellé, olyat, aki a tekintetével hódít!

Ha a vörös hajú pasik jönnek be

Neked aztán van ízlésed! A természetes vörös hajszín igazán ritka, ha te a vörös hajúakra buksz, akkor neked egy kicsit talán nehezebb a dolgod, őket nehezebb levadászni. Az ízlésed alapján rólad az mondható el, hogy szereted a különleges dolgokat. Miért lenne ez másként, ha arról van szó, hogy milyen hajszínre buksz?

Ha a fekete hajú pasik jönnek be

John Travolta a Grease-ből, mint Danny Zuko? Ha a hozzá hasonló pasik jönnek be szép fekete hajjal, akkor te a rosszfiúkra buksz. Kicsit sötét, kicsit titokzatos, te az ilyet szereted. Te nem ijedsz be egy kis drámától. A te kapcsolataid valószínűleg elég olaszosak, nem féltek a veszekedéstől. Az unalmat te úgysem szereted, szóval egy kis vita nem árt nektek.