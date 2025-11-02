Személyiségteszt: találj rá a valódi stílusodra!

Nem kell divatgurunak lenned ahhoz, hogy stílusosan öltözködj. Elég, ha tudod, mi az, ami tényleg passzol hozzád – nem csak fazonban, hanem hangulatban is. Ez az egyszerű személyiségteszt abban segít, hogy rátalálj a stílusodra, és legközelebb már ne a "nincs egy göncöm, amit felvehetnék!" pánikkal induljon a nap.
A kérdések hétköznapiak, mégis árulkodók. Miben érzed jól magad? Milyen színek vonzanak? Kit nézel meg a vörös szőnyegen csak a ruhája miatt? Ezek alapján már kirajzolódik, hogy te melyik stílustípusba tartozol – klasszikus, bohém, romantikus, drámai vagy természetes. Ha ezt tudod, hidd el, sokkal könnyebb lesz összeválogatni azokat a darabokat, amiket tényleg örömmel viselsz. Kezdődjön a személyiségteszt!
A) Fehér blúz, sötét nadrág és balerina cipő
B) Hosszú, virágos ruha és bőrtáska
C) Csipkés felső, szoknya és gyöngy fülbevaló
D) Fekete overál, élénk rúzs és magas sarkú
E) Farmer, egyszerű póló és edzőcipő
A) Elegáns
B) Szabad szellemű
C) Érzékeny
D) Magabiztos
E) Közvetlen
A) Tengerészkék
B) Olíva
C) Rózsaszín vagy levendula
D) Piros vagy fekete
E) Fehér vagy bézs
A) Klasszikus fazon, ami sokáig hordható
B) Különleges minták, anyagok
C) Finom részletek és nőies szabás
D) Hatásos, feltűnő darab
E) Kényelem és sokoldalúság
A) Kate Middleton
B) Florence Welch
C) Audrey Hepburn
D) Zendaya
E) Jennifer Aniston
Letisztult, elegáns és mindig ízléses – te sosem kapkodod el a választást. A gardróbodban minden darab megállná a helyét tíz év múlva is.
Szabályok? Ugyan már! Te ott vagy igazán elemedben, ahol színek, minták és lazaság találkoznak.
Lágy színek, finom részletek, nőies vonalak – te szinte meséből léptél ki. Minden szetted egy kis szerelmes vallomás.
Szeretsz hatást gyakorolni, és nem ijedsz meg a figyelemtől. Egyetlen szetted több figyelmet kap, mint más egy egész szezonban.
Kényelmes, sallangmentes, mindig a saját ritmusodban – pont, mint az öltözködésed. Nálad a stílus nem erőlködés, hanem ösztön.
