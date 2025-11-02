Személyiségteszt: találj rá a valódi stílusodra!

Nem kell divatgurunak lenned ahhoz, hogy stílusosan öltözködj. Elég, ha tudod, mi az, ami tényleg passzol hozzád – nem csak fazonban, hanem hangulatban is. Ez az egyszerű személyiségteszt abban segít, hogy rátalálj a stílusodra, és legközelebb már ne a "nincs egy göncöm, amit felvehetnék!" pánikkal induljon a nap.

Személyiségteszt: milyen stílus lakozik benned? Tudd meg 5 kérdésből

Fotó: Roman Samborskyi / Shutterstock

5 kérdéses személyiségteszt

A kérdések hétköznapiak, mégis árulkodók. Miben érzed jól magad? Milyen színek vonzanak? Kit nézel meg a vörös szőnyegen csak a ruhája miatt? Ezek alapján már kirajzolódik, hogy te melyik stílustípusba tartozol – klasszikus, bohém, romantikus, drámai vagy természetes. Ha ezt tudod, hidd el, sokkal könnyebb lesz összeválogatni azokat a darabokat, amiket tényleg örömmel viselsz. Kezdődjön a személyiségteszt!

1. Hogyan öltöznél fel egy baráti vacsorára?

A) Fehér blúz, sötét nadrág és balerina cipő

B) Hosszú, virágos ruha és bőrtáska

C) Csipkés felső, szoknya és gyöngy fülbevaló

D) Fekete overál, élénk rúzs és magas sarkú

E) Farmer, egyszerű póló és edzőcipő

2. Melyik szó írja le legjobban a személyiséged?

A) Elegáns

B) Szabad szellemű

C) Érzékeny

D) Magabiztos

E) Közvetlen

3. Melyik szín vonz a legjobban az alábbiak közül?

A) Tengerészkék

B) Olíva

C) Rózsaszín vagy levendula

D) Piros vagy fekete

E) Fehér vagy bézs

4. Mit veszel először figyelembe vásárláskor?

A) Klasszikus fazon, ami sokáig hordható

B) Különleges minták, anyagok

C) Finom részletek és nőies szabás

D) Hatásos, feltűnő darab

E) Kényelem és sokoldalúság

5. Ki lenne a stílusikonod?

A) Kate Middleton

B) Florence Welch

C) Audrey Hepburn

D) Zendaya

E) Jennifer Aniston

Értékelés: Melyik betűből választottál a legtöbbet?

A) Klasszikus

Klasszikus – rád senki nem mondhatja, hogy alul öltöztél volna

Fotó: Roman Samborskyi / Shutterstock

Letisztult, elegáns és mindig ízléses – te sosem kapkodod el a választást. A gardróbodban minden darab megállná a helyét tíz év múlva is.

B) Bohém

Vidám kisugárzásod az öltözködéseden is meglátszik.

Fotó: Bogdan Sonjachnyj / Shutterstock

Szabályok? Ugyan már! Te ott vagy igazán elemedben, ahol színek, minták és lazaság találkoznak.

C) Romantikus

Imádsz nő lenni, és ez a ruhatáradon is visszaköszön.

Fotó: Maria Markevich / Shutterstock

Lágy színek, finom részletek, nőies vonalak – te szinte meséből léptél ki. Minden szetted egy kis szerelmes vallomás.