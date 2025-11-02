Személyiségteszt: találj rá a valódi stílusodra!

Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 02. 17:15
Tele a szekrényed, még sincs mit felvenned? Lehet, hogy nem a ruhákkal van a gond, hanem azzal, hogy még nem találtad meg a saját stílusod. Egy rövid, öt kérdéses személyiségteszttel most kiderítheted, melyik stílus archetípushoz tartozol!
Bors
A szerző cikkei

Nem kell divatgurunak lenned ahhoz, hogy stílusosan öltözködj. Elég, ha tudod, mi az, ami tényleg passzol hozzád – nem csak fazonban, hanem hangulatban is. Ez az egyszerű személyiségteszt abban segít, hogy rátalálj a stílusodra, és legközelebb már ne a "nincs egy göncöm, amit felvehetnék!" pánikkal induljon a nap.  

személyiségteszt, stílusteszt, modellek, divat, stílus, nyári ruha
Személyiségteszt: milyen stílus lakozik benned? Tudd meg 5 kérdésből
Fotó: Roman Samborskyi / Shutterstock

5 kérdéses személyiségteszt  

A kérdések hétköznapiak, mégis árulkodók. Miben érzed jól magad? Milyen színek vonzanak? Kit nézel meg a vörös szőnyegen csak a ruhája miatt? Ezek alapján már kirajzolódik, hogy te melyik stílustípusba tartozol – klasszikus, bohém, romantikus, drámai vagy természetes. Ha ezt tudod, hidd el, sokkal könnyebb lesz összeválogatni azokat a darabokat, amiket tényleg örömmel viselsz. Kezdődjön a személyiségteszt

1. Hogyan öltöznél fel egy baráti vacsorára? 

A) Fehér blúz, sötét nadrág és balerina cipő 
B) Hosszú, virágos ruha és bőrtáska 
C) Csipkés felső, szoknya és gyöngy fülbevaló 
D) Fekete overál, élénk rúzs és magas sarkú 
E) Farmer, egyszerű póló és edzőcipő 

2. Melyik szó írja le legjobban a személyiséged? 

A) Elegáns 
B) Szabad szellemű 
C) Érzékeny 
D) Magabiztos 
E) Közvetlen 

3. Melyik szín vonz a legjobban az alábbiak közül? 

A) Tengerészkék 
B) Olíva 
C) Rózsaszín vagy levendula 
D) Piros vagy fekete 
E) Fehér vagy bézs 

4. Mit veszel először figyelembe vásárláskor? 

A) Klasszikus fazon, ami sokáig hordható 
B) Különleges minták, anyagok 
C) Finom részletek és nőies szabás 
D) Hatásos, feltűnő darab 
E) Kényelem és sokoldalúság 

5. Ki lenne a stílusikonod? 

A) Kate Middleton 
B) Florence Welch 
C) Audrey Hepburn 
D) Zendaya 
E) Jennifer Aniston 

Értékelés: Melyik betűből választottál a legtöbbet? 

A) Klasszikus 

személyiségteszt, stílusteszt, blézer, zakó, divat
Klasszikus – rád senki nem mondhatja, hogy alul öltöztél volna
Fotó: Roman Samborskyi / Shutterstock

Letisztult, elegáns és mindig ízléses – te sosem kapkodod el a választást. A gardróbodban minden darab megállná a helyét tíz év múlva is. 

B) Bohém 

személyiségteszt, stílusteszt, vidám lány, séta, modell
Vidám kisugárzásod az öltözködéseden is meglátszik.
Fotó: Bogdan Sonjachnyj / Shutterstock

Szabályok? Ugyan már! Te ott vagy igazán elemedben, ahol színek, minták és lazaság találkoznak. 

C) Romantikus 

személyiségteszt, stílusteszt, nyári ruha, szalmakalap, tükör
Imádsz nő lenni, és ez a ruhatáradon is visszaköszön.
Fotó: Maria Markevich / Shutterstock

Lágy színek, finom részletek, nőies vonalak – te szinte meséből léptél ki. Minden szetted egy kis szerelmes vallomás. 

D) Drámai 

személyiségteszt, stílusteszt, modell, modellpóz
Drámai stílus – téged nem lehet nem észrevenni
Fotó: indira's work / Shutterstock

Szeretsz hatást gyakorolni, és nem ijedsz meg a figyelemtől. Egyetlen szetted több figyelmet kap, mint más egy egész szezonban. 

E) Természetes 

személyiségteszt, stílusteszt, divat, fashion, streetwear, női táska
Önfeledtség és természetesség – harmóniát sugárzol
Fotó: Svitlana Sokolova / Shutterstock

Kényelmes, sallangmentes, mindig a saját ritmusodban – pont, mint az öltözködésed. Nálad a stílus nem erőlködés, hanem ösztön. 

Az alábbi személyiségteszeket se hagyd ki:

 

