Személyiségteszt: hideg, meleg vagy kifejezetten forró vízben fürdesz? A víz hőfoka többet elárul rólad, mint gondolnád

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 03. 09:45
Meleg vagy forró? Nem, most nem azt kérdeztük, hogy iszod a kávéd, hanem arra vagyunk kíváncsiak, milyen hőmérsékletű vízben szeretsz fürdeni. Többet elárul rólad, mint gondolnád. Töltsd ki a személyiségtesztünket!
Kiderült, hogy ez az apró szokás meglepően sokat elárul rólad. Induljon is a személyiségteszt.  

Személyiségteszt: meleg vagy kifejezetten forró vízben fürdesz? A víz hőfoka többet elárul rólad, mint gondolnád
Személyiségteszt, amiből többet megtudhatsz önmagadról

Van, aki egy fárasztó nap után csak langyos vízben tud ellazulni, más pedig addig tekeri a csapot, amíg már a fürdőszoba gőzfürdővé változik. Elsőre talán úgy tűnik, csak ízlés kérdése, de valójában a fürdési szokásaink mögött sokkal több rejtőzik. Sőt, pszichológusok szerint akár a személyiségünk kulcsát is megtalálhatjuk benne.

Szóval jöjjön a kérdés: hideg, meleg vagy forró vízben fürdesz?

Mit árul el rólad, ha a meleg vizet választottad?

Ha te az a típus vagy, aki 36-38 fokos víznél többre már csak a wellnessben vágyik, akkor valószínűleg kiegyensúlyozottabb vagy, mint hinnéd. Nem szereted a szélsőségeket. Megfontolt vagy, nem rohansz fejjel a falnak.

A baráti körödben megbízhatóként ismernek, ha egyszer valaki fontos lesz számodra, akkor azért az emberért a végsőkig kitartasz. Viszont hajlamos lehetsz túlgondolni a dolgokat, nehezen engeded el a múlt sérelmeit.  

Mit árul el rólad, ha forró vízben szeretsz ázni?

Ha te már a szinte égetően forró fürdőtől érzed jól magad, az többnyire arra utal, hogy te egy szenvedélyes és intenzív személyiség vagy. Igen, te vagy az, aki nemcsak a vizet, de az életet is „forrón” szereti. Nincs nálad középút – ha dolgozol, akkor megszállottan, ha szeretsz valakit, akkor teljes szívből. Ha valami nem tetszik neked? Azt bizony nem hagyod annyiban.

Kreatív és ösztönös típus vagy, aki nehezen tűri a korlátokat. De pont ettől lehetsz olyan izgalmas mások szemében, ettől ég benned a tűz. Melletted sosem unalmas az élet, viszont a túlzásokkal néha saját magadat is kimeríted. Ha forró vízben érzed magad a legkomfortosabban, lehet, hogy te is ilyen belső tűzzel élsz nap mint nap – még ha néha nem is látszik kívülről.

Mi van akkor, ha hideg vízben fürdesz? Te vagy a legkeményebb!

Na most őszintén… ki az, aki önszántából hideg vízbe áll? Hát te. Ez már önmagában sokat elmond rólad.

Aki nem a langyos megúszós, nem a gőzölgő relax típus, hanem simán beugrik hűs zuhany alá – vagy télen is képes bemászni a jéghideg kádba –, az nem kispályás. Te azok közé tartozol, akik reggel nem kávéval ébrednek, hanem egy sokkoló hideg zuhannyal.  Neked ez már szinte életforma.  

