Ez az évszak tükrözi legjobban a személyiséged

Pszichológusok szerint az, hogy melyik évszakot szeretjük, sokat elárul a személyiségünkről. A különböző preferenciáink árulkodnak a hangulatunkról, a világhoz való viszonyunkról és arról, hogyan keressük a boldogságot. Játékos személyiségtesztünkkel most kiderítheted, mit árul el rólad a kedvenc évszakod!
Habár pontosan nem tudjuk, hogy miért vonzódunk egyik vagy másik évszakhoz, annyi biztos, hogy a fény és a hőmérséklet változásai erősen hatnak a hangulatunkra, közérzetünkre és viselkedésünkre. A napfény az egyik legerősebb tényező, amely szabályozza a belső óránkat, a cirkadián ritmusunkat. A sötétebb, fényszegényebb hónapok például kiválthatják a téli depresszió tüneteit, viszont tavasszal, amikor több időt tölthetünk a szabadban és többet süt a nap, sokkal jobb kedvünk lesz. Létezik ugyanakkor nyári depresszió is, amelyet a hőség, a hosszabb nappalok, vagy éppen a magas pollenkoncentráció válthat ki. Abban tehát, hogy ki melyik évszakot preferálja igazán, sok tényező közrejátszhat, egyes elméletek szerint a születésünk ideje is befolyásolja a személyiségünket, azzal együtt pedig azt, hogy melyik évszakhoz vonzódunk. Lássuk, a te kedvenc évszakod mit árul el rólad!
A tavasz kedvelői mindig nyitottak az új lehetőségekre. Ahogy a természet újjászületik, bennük is megszületik a vágy a változásra, fejlődésre. Optimista és kreatív személyiségek, akik hajlamosak mindenben meglátni a szépet, még a nehézségek közepette is. Sokszor álmodozók, akik nem félnek új terveket szőni, és tele vannak energiával, amikor a világ körülöttük új életre kel. A tavasz kedvelői gyakran azok, akik inspirálnak másokat, és reményt adnak a környezetüknek.
A nyár szerelmesei általában életvidám, energikus és társaságkedvelő emberek. Imádják a hosszú nappalokat, a pezsgő éjszakákat és a szabadság érzését. Ők azok, akik könnyen teremtenek kapcsolatokat, és akik körül mindig van élet. Spontán kiruccanások, vidám baráti összejövetelek és sok-sok nevetés jellemzi az életüket. A nyár kedvelői vibráló személyiségek. Melegség és optimizmus árad belőlük, ami másokat is magával ragad. Ők a társaság lelke, akikre mindig számíthatsz, ha jó bulit szeretnél.
Akik az őszért rajonganak, azok szeretik a természet csendjét, nyugodtabb, csendesebb típusok. Általában befelé forduló, elmélkedő személyiségek, akik számára fontos a spiritualitás és a belső béke. Szeretnek egyedül lenni és csendesen elmélkedni. Ők azok, akik bölcs tanácsokkal segítik a környezetüket. Az ősz kedvelői kiegyensúlyozott, nyugodt emberek, akiknek a harmónia és a mély emberi kapcsolódások jelentik a legtöbbet.
A tél kedvelői gyakran introvertáltabbak, szeretik a csendes, meghitt pillanatokat. Bekuckózni egy forró tea mellett vagy üldögélni a kandalló előtt, számukra ez az igazi örömforrás. Ők azok, akik nem félnek a magánytól. Intuitív, érzékeny személyiségek, döntéseikben sokszor a belső hangjukra hallgatnak. A tél szerelmesei biztonságot és békét találnak az egyszerű dolgokban és gyakran bölcsebbek, mint amilyennek elsőre látszanak.
