Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Virgil névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Személyiségteszt, Fiatal nő, Tengerpart, Szalmakalap, Ing

Ez az évszak tükrözi legjobban a személyiséged

évszakok
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 27. 15:45
személyiségtesztnapfénydepresszió
Mindannyiunknak van kedvenc évszaka. Van, aki a napsütéses nyarat, más a friss, ropogós havat várja egész évben. Gondoltál már arra, hogy mennyit árulhat el rólad az, hogy melyik évszakot kedveled a legjobban? Ebből a személyiségtesztből kiderül!
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Pszichológusok szerint az, hogy melyik évszakot szeretjük, sokat elárul a személyiségünkről. A különböző preferenciáink árulkodnak a hangulatunkról, a világhoz való viszonyunkról és arról, hogyan keressük a boldogságot. Játékos személyiségtesztünkkel most kiderítheted, mit árul el rólad a kedvenc évszakod!

személyiségteszt, boldog nő, virágmező
Személyiségtesztünk segítségével kiderítheted, mit árul el rólad a kedvenc évszakod
Fotó: maxbelchenko /  Shutterstock 

Személyiségteszt, amely sokat elárul rólad

Habár pontosan nem tudjuk, hogy miért vonzódunk egyik vagy másik évszakhoz, annyi biztos, hogy a fény és a hőmérséklet változásai erősen hatnak a hangulatunkra, közérzetünkre és viselkedésünkre. A napfény az egyik legerősebb tényező, amely szabályozza a belső óránkat, a cirkadián ritmusunkat. A sötétebb, fényszegényebb hónapok például kiválthatják a téli depresszió tüneteit, viszont tavasszal, amikor több időt tölthetünk a szabadban és többet süt a nap, sokkal jobb kedvünk lesz. Létezik ugyanakkor nyári depresszió is, amelyet a hőség, a hosszabb nappalok, vagy éppen a magas pollenkoncentráció válthat ki. Abban tehát, hogy ki melyik évszakot preferálja igazán, sok tényező közrejátszhat, egyes elméletek szerint a születésünk ideje is befolyásolja a személyiségünket, azzal együtt pedig azt, hogy melyik évszakhoz vonzódunk. Lássuk, a te kedvenc évszakod mit árul el rólad!

Tavasz

A tavasz kedvelői mindig nyitottak az új lehetőségekre. Ahogy a természet újjászületik, bennük is megszületik a vágy a változásra, fejlődésre. Optimista és kreatív személyiségek, akik hajlamosak mindenben meglátni a szépet, még a nehézségek közepette is. Sokszor álmodozók, akik nem félnek új terveket szőni, és tele vannak energiával, amikor a világ körülöttük új életre kel. A tavasz kedvelői gyakran azok, akik inspirálnak másokat, és reményt adnak a környezetüknek.

Rózsaszín kabátos nő tavasszal, rózsaszín virágok között
A tavaszt kedvelők optimista és kreatív emberek
Fotó: Halay Alex /  Shutterstock 

Nyár

A nyár szerelmesei általában életvidám, energikus és társaságkedvelő emberek. Imádják a hosszú nappalokat, a pezsgő éjszakákat és a szabadság érzését. Ők azok, akik könnyen teremtenek kapcsolatokat, és akik körül mindig van élet. Spontán kiruccanások, vidám baráti összejövetelek és sok-sok nevetés jellemzi az életüket. A nyár kedvelői vibráló személyiségek. Melegség és optimizmus árad belőlük, ami másokat is magával ragad. Ők a társaság lelke, akikre mindig számíthatsz, ha jó bulit szeretnél.

Fiatal nő egy mezőn, virággal a kezében nyáron
A nyarat előnyben részesítők mindig a társaság középpontjában vannak
Fotó: PeopleImages /  Shutterstock 

Ősz

Akik az őszért rajonganak, azok szeretik a természet csendjét, nyugodtabb, csendesebb típusok. Általában befelé forduló, elmélkedő személyiségek, akik számára fontos a spiritualitás és a belső béke. Szeretnek egyedül lenni és csendesen elmélkedni. Ők azok, akik bölcs tanácsokkal segítik a környezetüket. Az ősz kedvelői kiegyensúlyozott, nyugodt emberek, akiknek a harmónia és a mély emberi kapcsolódások jelentik a legtöbbet.

FIatal nő az erdőben túrázik ősszel
Az őszt kedvelők számára fontos a belső harmónia
Fotó: maxbelchenko /  Shutterstock 

Tél

A tél kedvelői gyakran introvertáltabbak, szeretik a csendes, meghitt pillanatokat. Bekuckózni egy forró tea mellett vagy üldögélni a kandalló előtt, számukra ez az igazi örömforrás. Ők azok, akik nem félnek a magánytól. Intuitív, érzékeny személyiségek, döntéseikben sokszor a belső hangjukra hallgatnak. A tél szerelmesei biztonságot és békét találnak az egyszerű dolgokban és gyakran bölcsebbek, mint amilyennek elsőre látszanak.

Fiatal nő kabátban, sálban és sapkában télen a havas tájban
A tél szerelmesei szeretnek egyedül lenni
Fotó: Max4e Photo /  Shutterstock 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu