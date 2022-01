Ne engedj a téli depressziónak: Szobanövények, amik a leghidegebb napokon is feldobnak

A legsötétebb, leghidegebb téli napokon nincs jobb, mint hazaérni a meleg otthoni környezetbe. De mi a helyzet, ha a lakásunk hangulata sem csillapítja a zord évszak miatti lehangoltságot? A bekuckózós időszak egyik kulcskelléke egy csésze finom tea, és egy jó könyv a kanapén, ám valami akkor is hiányozhat: valami olyan kiegészítő, ami már akkor elfeledteti velünk a kinti helyzetet, amint belépünk az otthonunkba.

Ez a valami pedig nem más, mint a kedvenc szobanövényünk.

– A téli hónapokban korábban sötétedik, ráadásul hideg is van, ami könnyen rányomhatja bélyegét a kedvünkre. Sokan nem is gondolnák, de a növények és a kertészkedés segíti a mentális egészségünket és javítja a hangulatunkat, ezért nagyon fontos, hogy ebben az évszakban is kivegyük belőlük a részünket – mondta lapunknak a Szirom Sziget virágüzlet tulajdonosa, Schwarcz Barbara, aki azt is elárulta, milyen növényeket válasszunk otthonra.

Karácsonyi kaktusz

Ahogyan a neve is sugallja, a karácsonyi kaktusz tökéletes növény ebben az évszakban. Élénk színei a növényt hihetetlenül szemet gyönyörködtetővé varázsolják, így télen bármilyen benti teret feldobhat. Ügyeljünk arra, hogy hűvös helyiségbe helyezzük, ahol van némi fény.

Orchidea

A klasszikus orchidea azonnal ragyogóvá és kellemessé varázsolja bármelyik helyiséget. Az orchideák egész télen beragyogják otthonunkat megfelelő gondozás mellett. Csak vigyük át a lakás legvilágosabb szobájába, a napfényt ugyanis imádják!

Anyósnyelv

Az anyósnyelv kiváló választás, ha valami olyasmire vágyunk, ami csak kevés törődést igényel. Kevés fényre, és ritka öntözésre van szüksége, különleges külseje pedig dekoratív kiegészítője minden enteriőrnek.