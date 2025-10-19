Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Orrforma személyiségteszt

Személyiségteszt: ezt árulja el rólad az orrod formája

orr
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 19. 15:00
személyiségtesztarc
Kinek turcsi, kinek hegyes, kinek nyomott: az orrunk formája többet elárul rólunk, mint hinnénk. Egy játékos személyiségteszt szerint a szaglószervünk vonalaiból következtetni lehet arra, hogy milyen típusú emberek vagyunk: céltudatosak, kedvesek, érzékenyek vagy épp kalandvágyók. Nézd meg, te melyik csoportba tartozol!
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Te is azt vallod, hogy a szem a lélek tükre? Pedig kutatások szerint az orrunk is árulkodik a személyiségünkről. Az arcdiagnosztika évezredek óta próbálja összekapcsolni a külső jegyeket a belső tulajdonságokkal. Ez a személyiségteszt ugyan nem tudományos diagnózis, de egy olyan önismereti kaland, amely játékos módon segít rávilágítani arra, milyenek vagyunk valójában.

Orrforma személyiségteszt
Személyiségteszt: az orrod többet elárul rólad, mint gondolnád.
Fotó: antoniodiaz /  Shutterstock 

Játékos személyiségteszt

Lehet, hogy több típusban is magadra ismersz, vagy épp egyik leírása sem illik teljesen rád, de ebből is látszik, hogy az arcod, az orrod és a vonásaid pontosan olyan egyediek, mint te magad.

Pisze orrú nő
A pisze orrúak általában könnyen barátkoznak.
Fotó: Inara Prusakova /  Shutterstock 

1. Pisze orr 

A pisze orr kicsi, lekerekített, és finoman felfelé ível. Az ilyen orrú emberek rendszerint barátságosak, közvetlenek és melegszívűek. Könnyen kötnek kapcsolatokat, és természetes derűvel közelítenek másokhoz. Mosolygós, kedves kisugárzásuk miatt minden társaságban jó érzés a közelükben lenni. Nem véletlen, hogy a filmek kedves, szerethető figuráit gyakran ilyen orral ábrázolják.

Karakteres ívelt orrú nő
 A karakteres, ívelt orrú emberek született vezetők.
Fotó: Inara Prusakova /  Shutterstock 

2. Karakteres, ívelt orr 

Az enyhén hajlott, határozott ívű orr magabiztosságot és erőt sugall. Az ilyen emberek ritkán veszítik el a fejüket, tudják, mit akarnak, és addig mennek, amíg el nem érik azt. Született vezetők, akik képesek másokat irányítani. Néha ugyan keménynek tűnnek, de ez inkább csak álca, hiszen belül érzékenyek, és nehezen engednek közel bárkit. 

Egyenes orrú nő
Akinek egyenes az orra, általában szereti a rendet.
Fotó: Ground Picture /  Shutterstock 

3. Egyenes orr 

Az egyenes orr vonalai letisztultak, nincsenek rajta törések vagy ívek. Éppen olyan, mint a viselője, aki szereti, ha minden átlátható és rendezett. Az ilyen emberek nyugodtak, logikus gondolkodásúak, és megbízhatóságukról messziről felismerhetők. Nem szeretik a drámát, inkább a csendes erőt képviselik. Ők azok, akik nem beszélnek sokat, de ha igen, annak mindig súlya van. Ők a stabil háttér, akikre mindig lehet számítani – bár néha kicsit zárkózottak, valójában mélyen hűségesek és következetesek.

Fitos orrú nő
A fitos orrúak szórakoztató és vibráló személyiségek.
Fotó: Embrace of Beauty /  Shutterstock 

4. Fitos orr

A fitos orr kisebb, felfelé hajló, és ránézésre játékos. Akinek ilyen az orra, ritkán ül meg egy helyben: tele van ötletekkel, tervekkel és lelkesedéssel. Szeret új embereket megismerni, szívesen beszélget másokkal, és általában ő az, aki feldobja a hangulatot. A fitos orrú emberek spontánok, energikusak, és nehezen viselik a monotóniát – ha lehet, inkább beleugranak egy új kalandba, csak történjen velük vlami izgalmas. A velük töltött idő garantáltan nem unalmas.

Széles orrú nő
Akinek széles az orra, általában kitartó és hűséges.
Fotó: Master1305 /  Shutterstock 

5. Széles orr

Akinek ilyen orra van, az általában megbízható, kitartó és rendkívül hűséges. Szereti a rendet, a kiszámíthatóságot és azt, ha a dolgok biztos keretek között zajlanak. Ő az, aki mindig ott van, ha szükség van rá.

Hegyes orrú nő
A hegyes orrúak érzelmesek és szenvedélyesek.
Fotó: tugol /  Shutterstock 

6. Hegyes orr

A hegyes orrú emberekben tombol a tűz és a lelkesedés, tele vannak ötletekkel. Mindenre gyorsan reagálnak, mélyen megélik az érzelmeiket, és sokszor maximalisták. Szeretik, ha az életük lendületes, nem riadnak vissza az új dolgoktól. A szenvedélyük és kíváncsiságuk magával ragadó – néha túlságosan is.

