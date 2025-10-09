Személyiségteszt centikre hangolva – A tudomány szerint ilyen ember vagy a magasságod alapján

Belegondoltál már abba, hogy még a magasságod is számtalan titkot elárul rólad? Ha kíváncsi vagy, mi rejlik a centik mögött, akkor tarts velünk egy nem mindennapi személyiségteszt erejéig és ismerd meg jobban önmagad!

Ez a személyiségteszt feltárja lelked legmélyebb titkait!

Fotó: Matthieu Spohn / GettyImages

Különleges személyiségteszt – te a magasak vagy az alacsonyak táborát erősíted?

Amikor az alacsony nők termetére tesznek megjegyzést, ők azzal védekeznek, hogy a jóból csak keveset adnak. De ez tényleg igaz? Most a tudományra támaszkodva fedjük fel a centik mögött rejlő személyiséget, ugyanis egyes kutatások alapján a magasság megjósolhatja a nők karrierjéhez és személyes fejlődéséhez kapcsolódó tulajdonságaikat. Akár az alacsonyak, akár a magasak táborát erősíted, mindkettőnek megvannak a maga erősségei és gyengeségei. Nézzük is, mik ezek!

Karrierista kontra családközpontú

Egy korábbi tanulmány azt találta, hogy a nők magasságával párhuzamosan nőtt a bennük égő ambíció is. Így a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a magasabb nők nagyobb valószínűséggel tartják fontosnak a karrierjüket, mint a családalapítást, valamint nagyfokú dominancia jellemző rájuk.

Ezzel szemben az alacsonyabb nők, azaz a 151 és 158 centiméter közöttiek nagyobb eséllyel teszik le a voksukat hosszú távú kapcsolat mellett és vállalnak gyermeket. Ebből adódóan rájuk sokkal jellemzőbb a családközpontúság.

Kevés gyermek kontra sok gyermek

Az említettekből kiindulva az alacsonyabb nőknél nagyobb az esély arra, hogy több gyermeket vállaljanak, mint magasabb társaik, amiben nagy szerepet játszhat a személyiség is.

A személyiségteszt szerint minél alacsonyabb vagy, annál jobban ég benne az anyai ösztön

Fotó: Juice Flair / Shutterstock

Nehéz szerelmi élet kontra könnyű párválasztás

A tudomány emellett azt is alátámasztotta, hogy a magasabb nőknek sokkal többet kell keresgélniük, hogy rátaláljanak lelki társukra. Erre az is hatással lehet, hogy valamivel magasabb tesztoszteronszinttel rendelkeznek vagy alacsonyabb ösztrogénszinttel, mint a kis termetű nők, ami férfiasabb tulajdonságokkal ruházhatja fel őket.

Ebből adódóan a férfiak az alacsonyabb nőket általánosságban véve vonzóbbnak találják, amiben nagy szerepet játszik anyáskodó természetük is.