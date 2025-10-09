Személyiségteszt centikre hangolva – A tudomány szerint ilyen ember vagy a magasságod alapján

Belegondoltál már abba, hogy még a magasságod is számtalan titkot elárul rólad? Ha kíváncsi vagy, mi rejlik a centik mögött, akkor tarts velünk egy nem mindennapi személyiségteszt erejéig és ismerd meg jobban önmagad!
Amikor az alacsony nők termetére tesznek megjegyzést, ők azzal védekeznek, hogy a jóból csak keveset adnak. De ez tényleg igaz? Most a tudományra támaszkodva fedjük fel a centik mögött rejlő személyiséget, ugyanis egyes kutatások alapján a magasság megjósolhatja a nők karrierjéhez és személyes fejlődéséhez kapcsolódó tulajdonságaikat. Akár az alacsonyak, akár a magasak táborát erősíted, mindkettőnek megvannak a maga erősségei és gyengeségei. Nézzük is, mik ezek!
Egy korábbi tanulmány azt találta, hogy a nők magasságával párhuzamosan nőtt a bennük égő ambíció is. Így a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a magasabb nők nagyobb valószínűséggel tartják fontosnak a karrierjüket, mint a családalapítást, valamint nagyfokú dominancia jellemző rájuk.
Ezzel szemben az alacsonyabb nők, azaz a 151 és 158 centiméter közöttiek nagyobb eséllyel teszik le a voksukat hosszú távú kapcsolat mellett és vállalnak gyermeket. Ebből adódóan rájuk sokkal jellemzőbb a családközpontúság.
Az említettekből kiindulva az alacsonyabb nőknél nagyobb az esély arra, hogy több gyermeket vállaljanak, mint magasabb társaik, amiben nagy szerepet játszhat a személyiség is.
A tudomány emellett azt is alátámasztotta, hogy a magasabb nőknek sokkal többet kell keresgélniük, hogy rátaláljanak lelki társukra. Erre az is hatással lehet, hogy valamivel magasabb tesztoszteronszinttel rendelkeznek vagy alacsonyabb ösztrogénszinttel, mint a kis termetű nők, ami férfiasabb tulajdonságokkal ruházhatja fel őket.
Ebből adódóan a férfiak az alacsonyabb nőket általánosságban véve vonzóbbnak találják, amiben nagy szerepet játszik anyáskodó természetük is.
Az alacsony nők képesek jóval bizalmatlanabbak lenni másokkal szemben, mint magasabb társaik, ezért meggyőzni is sokkal nehezebb őket.
Az magasság témakörénél maradva az alábbi videóból kiderül, hogy a nők és a férfiak között lévő magasságkülönbség tényleg annyira sokat nyom-e a latban, mint gondoljuk:
