Őszi személyiségteszt: válassz egy levelet és megtudod, miért szeretnek az emberek

A különböző online személyiségtesztek szórakoztató időtöltést nyújtanak, a játékosságon túl azonban sok esetben tényleg képesek rátapintani valamire, amit korábban talán észre sem vettél magadon. Egy levélforma kiválasztása például megmutathatja, milyen szerepet töltesz be a környezetedben. Lehet, hogy neked természetes, amit nap mint nap teszel, de lehet, hogy valakinek ez rengeteget jelent, és éppen emiatt vagy fontos neki.

Ez a leveles személyiségteszt sokat elárulhat rólad.

1. levél: a biztos pont

A biztos pont

Fotó: yas_creative

Ha ez a piros juharlevél ragadta meg elsőre a tekinteted, valószínűleg te vagy az, akire mindig lehet támaszkodni. Nyugodt, kiegyensúlyozott ember vagy, aki akkor is tisztán lát, amikor mások tanácstalanok. A barátaid és a családod azért fordulnak hozzád, mert te mindig azonnal átlátod a nehéz helyzeteket is, és tudod, mit kell tenned. Te vagy az, aki segít rendet tenni a zűrzavarban.

2. levél: a védelmező

A védelmező

Fotó: GSDesign

A bazsalikom zöld levele különös választás, de beszédes. Ha megszólított, akkor te vagy az, akiről a környezetében lévők tudják, hogy mellettük állsz jóban-rosszban. Nem hagyod cserben a szeretteidet, mindig számíthatnak rád. Ez a fajta biztonságérzet az, amit mások a legjobban szeretnek benned.

3. levél: a gyógyító

A gyógyító

Fotó: Hitdelight

Ez a levél a melegség szimbóluma. Ha ez vonzott, akkor valószínűleg te vagy az, akihez akkor fordulnak mások, ha vigaszra van szükségük. Meghallgatod az embereket, nem ítélkezel, és mindig találsz pár kedves és bátorító szót, amivel könnyebbé teszed a helyzetet. A jelenléted olyan, mint egy napsugár egy borongós őszi délutánon.

4. levél: az álmodozó

Az álmodozó

Fotó: courtyardpix

Ha ezt a levelet választottad, az azt mutatja, hogy kreatív, színes egyéniség vagy. Neked köszönhetően a többiek élete izgalmasabb és játékosabb. Sokan inspirációt merítenek belőled, mert te észreveszed a lehetőségeket ott is, ahol mások nem. A fantáziád miatt a környezetedben lévők szívesen fordulnak hozzád, ha valami újdonságra vágynak.

5. levél: a problémamegoldó

A problémamegoldó

Fotó: domnitsky

Ha ezt a levelet választottad, az azt jelzi, hogy sokaknak jelentesz biztos támaszt. Amikor mások pánikolnak, te nyugodt maradsz, és átlátod a káoszt. Logikusan gondolkodsz, és mindig találsz kiutat egy nehéz helyzetből. Emiatt a környezeted szemében te vagy az, aki képes rendet tenni akkor is, amikor mindenki más összezavarodik.