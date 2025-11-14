Tyűha: Millie Bobby Brown már most szexivé tette a karácsonyt

A Netflix Stranger Things című gigantikus sorozatában ismerhette meg a nagyközönség Millie Bobby Brownt, aki az utóbbi években Hollywood egyik legnagyobb sztárjává nőtte ki magát. Nem csupán színésznőként, hanem producerként alkot, az ő nevéhes fűződik a nagy sikerű Enola Holmes-széria is, aminek hamarosan érkezik a harmadik része.

Millie Bobby Brown / Fotó: NurPhoto via AFP

Már csak napok kérdése és elkezdődik a Netflixen a Stranger Things 5. és egyben utolsó évada, amit három részletben mutatnak be: november 26-án a jön az első pár rész, utána december 25-én tér vissza a sorozat, majd január 1-én érkezik a lezárás – és ezzel örökre búcsúzhatunk minden idők egyik legsikeresebb szériájától.

Millie Bobby Brown már több Stranger Thingses eseményen is a figyelem középpontjába került a feltűnő szépségének köszönhetően, most pedig a közösségi oldalán kápráztatta el az embereket a gyönyörűségével, ráadásul egy karácsonyi, feszes Mikulásruhában.

