Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Aliz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tyűha: Millie Bobby Brown már most szexivé tette a karácsonyt

Millie Bobby Brown
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 14. 21:30
karácsonyStranger Things
A Stranger Things sztárja bombasztikus formában van.

A Netflix Stranger Things című gigantikus sorozatában ismerhette meg a nagyközönség Millie Bobby Brownt, aki az utóbbi években Hollywood egyik legnagyobb sztárjává nőtte ki magát. Nem csupán színésznőként, hanem producerként alkot, az ő nevéhes fűződik a nagy sikerű Enola Holmes-széria is, aminek hamarosan érkezik a harmadik része.

Millie Bobby Brown
Millie Bobby Brown / Fotó: NurPhoto via AFP

Már csak napok kérdése és elkezdődik a Netflixen a Stranger Things 5. és egyben utolsó évada, amit három részletben mutatnak be: november 26-án a jön az első pár rész, utána december 25-én tér vissza a sorozat, majd január 1-én érkezik a lezárás – és ezzel örökre búcsúzhatunk minden idők egyik legsikeresebb szériájától.

Millie Bobby Brown már több Stranger Thingses eseményen is a figyelem középpontjába került a feltűnő szépségének köszönhetően, most pedig a közösségi oldalán kápráztatta el az embereket a gyönyörűségével, ráadásul egy karácsonyi, feszes Mikulásruhában.

Itt lehet megtekinteni Millie Bobby Brown szexi képeit:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu