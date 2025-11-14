Eltűntnek hitték, de jóval szörnyűbb volt a sorsa: 27 évig tartották fogva a saját szülei

Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 14. 22:00
A helyieket sokkolták a történtek, adománygyűjtésbe kezdtek a fiatal számára.
Csupán napjai lehettek hátra annak a 42 éven nőken, Mirrellának, akit utoljára 1998-ban, 15 éves korában láttak Lengyelországban. A helyiek azt hitték, eltűnhetett. Most azonban, 27 évvel később szörnyű esetre derült fény. Kiderült ugyanis, hogy Mirrellát a szülei tartották fogva lakásuk egy szobájában közel három évtizeden át, amely során soha nem járt orvosnál, fogorvosnál, fodrásznál, sehol. 

A megdöbbentő felfedezés júliusban történt, amikor is a helyi rendőrséget a társasházhoz egy szomszéd hívta ki, miután hangos veszekedést hallottak. A járőrök ezt követően megjelentek a lakásnál, ahol Mirrella egy idős, 82 éves rokona nyitott ajtót és tagadta, hogy bármi történt volna. A rendőrök azonban meglátták Mirrellát is, akihez sérülései észlelése után mentőt hívtak.

Az orvosok megállapították, hogy csak napokra volt a haláltól a fertőzés miatt. Már két hónapja kórházban van kritikus állapota miatt

- közölte egy helyi lakos hozzátéve, a sokkoló történet hallatán a közösség összefogott és adománygyűjtésbe kezdett az évtizedeken át fogva tartott nő támogatására.

Az emberek, akik ismerték Mirellát azt hitték, hogy elhagyta a családi otthonát. Sajnos a valóság egészen más volt. Sok minden továbbra sem tisztázott, és több részletet egyelőre nem lehet nyilvánosságra hozni. Egy dolog viszont biztos: ki kell derülnie, miért zártak be egy egészséges, 15 éves lányt, aki aztán nyomtalanul eltűnt a külvilág elől. Felfoghatatlan, hogy valaki ennyi időt töltsön egyetlen szobában. Azt mondja, soha nem látta a saját városának fejlődését, úgy érzi, mindenben lemaradt. Sosem volt orvosnál, nincs személyi igazolványa, még egy egyszerű sétára vagy az erkélyre sem ment ki. Sosem volt fogorvosnál vagy fodrásznál. A haja és a fogai kritikus állapotban vannak, ami az egészségét is veszélyezteti, ezért sürgős, magánklinikai ellátásra van szükség.

Mirrella ügyében a helyi hatóságok nyomozást indítottak, írja a Mirror.

 

